Kane musel střídat ve 20. minutě po zákroku obránce Kolína nad Rýnem Joëla Schmieda, který jej v pokutovém území zasáhl zezadu do levého kotníku. Vyšetření odhalilo přetržený vaz. „To znamená, že v nadcházejících měsících bude mimo hru,“ oznámili zástupci německého mistra.
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Bayern sčítá ztráty, při remíze s Kolínem se zranil Kane. Po měsíci se vrátil trenér
Anglický kanonýr, jenž dal v této sezoně za mnichovský klub deset gólů ve všech soutěžích, rozšířil už tak početnou marodku Bayernu. Chybí mu z ofenzivních hráčů Luis Díaz, Serge Gnabry a Ismael Sajbárí. Do druhé půle v pátek proti Kolínu už navíc nevyběhl ani Michael Olise.
I s pomocí Kanea vyhrála anglická reprezentace „českou“ skupinu Ligy národů. V říjnovém souboji proti Čechům rozhodl ve Wembley dvěma góly o výhře 3:0, v září se trefil i jednou v Praze, kde favorit zvítězil 2:0.