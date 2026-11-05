Bayern si pojistil nejlepšího hráče světa. Kane prodloužil smlouvu o další dva roky

O dohodě informovali zástupci bavorského celku.
„V Bayernu se cítím jako doma: miluji tento klub, fanoušky i město Mnichov. Máme fantastický tým a skvělého trenéra Vincenta Kompanyho. Jsem velmi hrdý na to, že mohu být součástí tohoto klubu. Celá moje rodina je tu velice spokojená. Chtěl jsem zůstat a nyní se těším na budoucnost – s tímto úžasným klubem chci získat ještě mnoho dalších trofejí,“ uvedl kapitán anglické reprezentace v prohlášení. Jeho cílem je triumf v Lize mistrů.
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Kane přišel do Bayernu v roce 2023 za takřka 100 milionů eur z Tottenhamu a v mnichovském klubu ho považují za jednu z nejlepších posil v historii. Ve 161 soutěžních zápasech nastřílel 156 gólů a navíc přidal 42 asistencí.
Zatímco v Anglii se předtím se Spurs žádné trofeje nedočkal, s Bayernem už slavil dva bundesligové tituly, triumf v Německém poháru a dva v Superpoháru. Během angažmá získal dvakrát Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských soutěží a minulý týden i prestižní Zlatý míč za sezonu 2025/26.
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„To, co začalo jako velký přestup, se postupem času proměnilo ve výjimečnou kapitolu historie Bayernu. Harry Kane naplňuje veškerá očekávání, jaká lze ve fotbale mít, a zajistil si místo v srdcích fanoušků jako jedna z nejvýznamnějších sportovních osobností naší doby,“ řekl prezident klubu Herbert Hainer.