Chci ovládnout Ligu mistrů, chci hrát o trofeje, hlásí střelec Kane v Bayernu

Po přestupu z Tottenhamu, kde strávil celou dosavadní kariéru, chce konečně trofeje. Počítá ale s tím, že bude potřebovat čas, aby se adaptoval na německý fotbal.

Třicetiletý útočník, z něhož Bayern udělal nejdražšího hráče bundesligy, si to potvrdil už při debutu, do něhož v Mnichově naskočil jako náhradník jen několik hodin po podpisu smlouvy. Na porážce 0:3 s Lipskem nic nezměnil.

„Samozřejmě jsem strávil celou kariéru, celý život v Anglii a v Premier League, takže to asi bude chtít trochu adaptace, abych si zvykl na novou ligu,“ řekl při oficiálním představení v Allianz Areně.

„Bude to o tom, abych se co nejlépe usadil, pochopil jiné typy týmů, způsob, jakým musím hrát, a přizpůsobil se. Dělal jsem to po celou svou kariéru, ať už v Tottenhamu nebo v národním týmu, a budu to dělat i tady,“ dodal.

Kane opustil Tottenham po 14 letech, během nichž se nedočkal jediné trofeje. Třikrát se ale stal nejlepším střelcem Premier League (2015/16, 2016/17 a 2020/21) a v ročníku 2018/19 postoupil do finále Ligy mistrů. Nyní by chtěl dojít až na vrchol.

„Jsem tady, abych s tímhle týmem vyhrál Ligu mistrů,“ vyhlásil. „Chci hrát na nejvyšší úrovni, chci hrát Ligu mistrů a hrát o tituly. Bayern mi k tomu dává příležitost,“ řekl a dodal, že nyní se musí co nejrychleji sžít s novými spoluhráči.

Přivítání v sobotním Superpoháru od mnichovských fanoušku si nemohl vynachválit a je připraven na velký tlak vzhledem k tomu, že za něho Bayern zaplatil 100 milionů eur (2,4 miliardy korun) plus bonusy v desítkách milionů. „To je hodně peněz. Samozřejmě cítím zodpovědnost. Budu se to snažit nějak splatit,“ řekl. Pochybnosti si nepřipouští. „Samozřejmě, že budu dávat góly, ale moje hra je víc než to. Nepropadám panice, když se mi to nepodaří,“ ujistil Kane.

Výši přestupové částky zkritizoval Stefan Effenberg, dlouholetý kapitán Bayernu. „Suma, kterou za něj zaplatili, je horentní. Už jen kvůli jeho věku, teď mu bylo třicet, nemá cenu sto milionů,“ uvedl ve svém sloupku pro portál t-online.

Kaneovy fotbalové kvality nicméně uznal. „Je to rozdílový hráč, i když zatím nezískal jediný titul. V Bayernu se to teď změní. A konečně zacelí mezeru jako hrotový útočník,“ dodal s připomínkou loňského odchodu Roberta Lewandowského do Barcelony. Cena polského kanonýra byla před rokem poloviční.

Obhájci německého titulu vstoupí do nového ročníku bundesligy v pátek zápasem s Werderem Brémy. „Každý očekává, že Bayern vyhraje, ale ostatní týmy jsou čím dál lepší,“ konstatoval Kane.