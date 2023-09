Hattrick, nebo ne? To je fuk. Kane řádí v bundeslize a Bayern si lebedí

Harry Kane, kanonýr Bayernu Mnichov, by musel nasázet všechny tři branky hezky po sobě, aniž by jeho palbu přerušil gólem někdo ze spoluhráčů, navíc během jediného poločasu. Nestalo se ani jedno, takže historici, kteří zapisují hattricky v německé nejvyšší soutěži, si čárku neudělali.

Ale co myslíte, bude to Kaneovi vadit? Sotva, není jediný důvod. Demolici Bochumi v sobotu řídil téměř sám, na vítězství 7:0 se podílel i dvěma mazanými přihrávkami.

A hattrick, o kterém je řeč?

První gól – rána pravačkou.

Druhý – z penalty.

Třetí – zblízka vtipnou tečí.

Harry Kane z Bayernu Mnichov se raduje z jednoho ze svých tří gólů v zápase s Bochumí.

Nijak extra neslavil, jen se lehce pousmál a běžel obejmout spoluhráče Mazravího, který mu trefu připravil.

Pokud v létě někdo sýčkoval, že Kane bude potřebovat čas, aby si po přestupu z Tottenhamu zvykl na Německo a na nároky Bayernu, teď už ví, že se spletl. Anglický reprezentační kapitán dorazil do Mnichova, navlékl si dres s devítkou, obul modré kopačky a začal pálit.

Pět zápasů bundeslize? Sedm gólů a tři asistence.

Premiéra v novém dresu v Lize mistrů? Gól a přihrávka při vítězství nad Manchesterem United.

Jako by chtěl hned od začátku dostát pověsti poctivce, kterému záleží na tom, aby splatil důvěru. Bayern za něj do Anglie poslal víc než sto milionů eur, tedy v přepočtu skoro dvě a půl miliardy. Nikdy v historii ještě do Německa nikdo nepřišel za takový ranec, přitom Kaneovi už bylo třicet a dost pravděpodobně už jeho cena nahoru nepoletí.

Dost pravděpodobně ani v dohledné době nikam nepřestoupí, přitom v týdnu byl jeho případný odchod soustem pro média. Daniel Levy, boss Tottenhamu, totiž při diskusi s fanoušky prozradil do té doby neznámou věc: že Kaneův srdcový klub si do smlouvy o přestupu prosadil klauzuli o zpětném odkupu.

Den po třígólovém představení zavítal Harry Kane na tradiční Oktoberfest.

Jenže britští novináři brzy vyšťourali, že je to trochu jinak: pokud by jiný anglický klub přišel s nabídkou na Kaneův přestup a Bayern by tuto nabídku přijal, Tottenham by měl pouze přednostní právo tuto nabídku dorovnat – nic víc, nic míň.

Že by se Kane Tottenhamu pořád hodil, o tom nepochybujte. Zatímco v neděli tým ustál vyšponované londýnské derby s Arsenalem a remizoval 2:2, střelec s vlasy pečlivě ulíznutými dozadu poprvé oblékl bavorský kroj a vyrazil se spoluhráči z Bayernu na Oktoberfest, tradiční pivní festival v centru Mnichova. Fotografům zapózoval s obřím preclíkem a vzorově napěněným tuplákem, ale kdo ví, jestli si hořkého nápoje vůbec cucl: už léta se o něm ví, že alkohol úplně odboural.

Většího profíka a slušňáka mezi fotbalisty těžko najdete. Od dětství je zamilovaný do Katie, dívky, kterou poznal ve škole. Vychovávají dvě dcery a dva syny a určitě nehrozí, že by si Kane utíkal odpočinout do baru nebo na diskotéku – to radši vyrazí s kamarády na golf. Image vzorňáka dotáhl k dokonalosti, když si najal kuchaře, který mu každý den doma připravuje zdravý jídelníček na míru.

I proto mu start nové éry sedl.