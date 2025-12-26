Na sociálních sítích zveřejnil fotografii z prověrky hmotnosti po svátečních oslavách a výsledek 94,4 kg doprovodil 195 cm vysoký kanonýr komentářem: „Vše v pořádku!“
Guardiola svým svěřencům před Štědrým dnem doporučil, ať si užijí tři dny bez fotbalu, ale ať si hlídají životosprávu. Španělský kouč hráče varoval, že kdo po návratu z kratičké dovolené neprojde kontrolním vážením, nedostane se do nominace pro sobotní utkání proti Nottinghamu.
|
Jeden po druhém na váhu! Guardiola před Vánoci varoval fotbalisty City
„Až se 25. prosince vrátí, budu tam a zkontroluji, kolik kil nabrali, jestli nepřibrali. Chci vidět, jak budou vypadat,“ řekl novinářům Guardiola, jenž je známý důrazem na stravu a kondici. „Jestli nějaký hráč dorazí s tříkilovou nadváhou, zůstane v Manchesteru a do Nottinhgamu nepojede.“
Nejlepší střelec Premier League Haaland v zápase chybět nebude a může se pokusit rozšířit střeleckou bilanci. Ve 23 soutěžních zápasech této sezony má na kontě celkem 25 branek, v lize se trefil devatenáctkrát.