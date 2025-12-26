Vše v pořádku, bavil se Haaland. Na sociálních sítích ukázal, kolik váží

Vánoční svátky některým sportovcům dokážou pořádně zkomplikovat situaci. Fotbalová superstar Erling Haaland však kontrolou váhy, kterou hráčům přichystal trenér Manchesteru City Pep Guardiola, absolvoval s úsměvem na tváři.

Erling Haaland z Manchesteru City se raduje z výhry na hřišti Realu Madrid. | foto: Reuters

Na sociálních sítích zveřejnil fotografii z prověrky hmotnosti po svátečních oslavách a výsledek 94,4 kg doprovodil 195 cm vysoký kanonýr komentářem: „Vše v pořádku!“

All good!!

Guardiola svým svěřencům před Štědrým dnem doporučil, ať si užijí tři dny bez fotbalu, ale ať si hlídají životosprávu. Španělský kouč hráče varoval, že kdo po návratu z kratičké dovolené neprojde kontrolním vážením, nedostane se do nominace pro sobotní utkání proti Nottinghamu.

Jeden po druhém na váhu! Guardiola před Vánoci varoval fotbalisty City

„Až se 25. prosince vrátí, budu tam a zkontroluji, kolik kil nabrali, jestli nepřibrali. Chci vidět, jak budou vypadat,“ řekl novinářům Guardiola, jenž je známý důrazem na stravu a kondici. „Jestli nějaký hráč dorazí s tříkilovou nadváhou, zůstane v Manchesteru a do Nottinhgamu nepojede.“

Nejlepší střelec Premier League Haaland v zápase chybět nebude a může se pokusit rozšířit střeleckou bilanci. Ve 23 soutěžních zápasech této sezony má na kontě celkem 25 branek, v lize se trefil devatenáctkrát.

