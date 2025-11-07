Guardiola dosáhne proti Liverpoolu na velký milník. Odkoučuje svůj tisící zápas

Guardiola na lavičce debutoval v září 2007 ve čtvrté španělské lize jako trenér rezervního týmu Barcelony. Během následujících 18 let sbíral kromě áčka slavného katalánského týmu úspěchy také s Bayernem Mnichov. Od roku 2016 získal s Manchesterem City 16 velkých trofejí včetně šesti titulů v Premier League během sedmi let či triumfu v Lize mistrů.
„Nikdy jsem si ani na sekundu nepomyslel, že dosáhnu hranice tisíce zápasů. Chtěl jsem jen dělat dobře svou práci a hrát se svými týmy dobrý fotbal,“ řekl čtyřiapadesátiletý Guardiola, jenž má z 999 zápasů úspěšnost přes 70 procent. I díky tomu je považován za jednoho z nejlepších trenérů všech dob.