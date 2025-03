Zase ty záludné balony. Dvacet střel mimo bránu a Guardiola supěl: Jsou fakt hrozné

Důvod měl jasný, vždyť jeho tým vyslal dohromady 29 střel, ale jen devět z nich mířilo mezi tři tyče. Zbytek letěl kamsi pryč.

Úplně stejnou záminku měl i lednový výrok trenéra Artety: „Moc létají, jsou fakt záludné, jiné,“ přemítal po vyřazení od Newcastlu (0:2) v Ligovém poháru. Shodou okolností i Arsenal tenkrát vypálil mimo přesně dvacetkrát.

„Hodně jich létalo nad břevno, je tam pár detailů, na které se musíme zaměřit. Stačí, když balon jenom vedete, přilnavost je také jiná, než v Premier League,“ líčil Arteta.

Zajímavé přitom je, že oba kritizovali odlišný typ míče. Zatímco v Ligovém poháru se hraje se značkou Puma, Anglický pohár využívá značku Mitre.

„Zní to jako výmluvy, ale ten balon fakt není dobrý,“ přesvědčoval Guardiola. „Tohle se v domácích pohárech děje roky. Chápu, že jsou to podepsané dohody, ale tolik střel mimo? V jiných zápasech by tyhle pokusy šly na bránu.“

Je logické, že stejně jako míče v lize nebo Champions League i ty pohárové splňují přísné regule FIFA. „A přestože rozumíme, že zkušenosti jsou subjektivní, přes prozatímních 350 vstřelených gólů v této vyřazovací soutěži dokazuje její vzrušující náboj,“ doplnila tamní asociace.

Nico O´Reilly (vpravo) z Manchesteru City dává gól proti Plymouthu. Nico O´Reilly z Manchesteru City slaví gól proti Plymouthu.

Pro City to byl tentokrát skutečně nevšední zážitek, vždyť v předchozím ligovém duelu trefili bránu z jedenácti pokusů čtyřikrát. Na druhou stranu: ostatní prvoligisté si ve víkendovém osmifinále proti lize naopak polepšili.

A teď se v tom vyznejte.

V předchozím kole vyslali Guardiolovi svěřenci na bránu 10 pokusů ze 24, tedy lehce pod 50 %, o další kolo zpět byli přesně na 50 %. Sobotní selhání je tak spíše výjimkou. Podobně na tom byl v lednu Arteta, jehož Arsenalu statistici v Ligovém poháru napočítali průměrnou efektivitu 53 %.

Pep Guardiola, trenér Manchesteru City (vlevo), hovoří s Maksymem Talovjerovem z Plymouthu, někdejším hráčem pražské Slavie.

Už před časem BBC porovnala efektivitu střel v Premier League a Lize mistrů. A zatímco v domácí soutěži je na 51 %, v Evropě na 58 %. A to všechny soutěže používají jiné míče.

Guardiola na rozdíl od Artety nemusel kousat vyřazení, City v domácím duelu po úvodním gólu bývalého slávisty Maksyma Talovjerova stav otočili a i díky dvěma trefám Nika O’Reillyho. Ve čtvrtfinále je čeká Bournemouth.