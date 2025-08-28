Facka rybou! Grimsby slavilo senzační postup, Amorim se omlouval fanouškům

Vzhledem k bídné formě Manchesteru United určitě tuhle možnost někteří fanoušci nadhodili. Ale že by k ní skutečně došlo? Nemyslitelné. A přesto to ve středu večer nakonec byli fotbalisté Grimsby, týmu ze čtvrté anglické ligy, kteří slavili postup v domácím poháru.
foto: AP

Když Bryan Mbeumo ve třinácté sérii zdánlivě nekonečného rozstřelu kopnul svou penaltu pouze do břevna, domácí fanoušci v devítitisícovém Blundell Parku se nenechali dlouho pobízet a zaplavili trávník, aby senzační postup oslavili s hráči.

Zmatek a euforie se mísily s šokem, zklamáním a ostudou, kterou pociťovali fotbalisté United.

Ve změti těl jste si mohli všimnout, že někteří domácí příznivci vytáhli nafukovací ryby, které ke Grimsby, jež bylo kdysi jedním z největších přístavních měst světa, jakožto maskoti neodmyslitelně patří.

„Právě jste dostali facku rybou,“ napsal v emocích správce klubových sociálních sítí.

Ale ať jsme zcela přesní, Grimsby Town FC, jak zní celý název týmu, hraje své zápasy nikoli v Grimsby, nýbrž v sousedním Cleethorpes, který je s populací okolo 30 tisíc ještě zhruba třikrát menší.

Zatímco název Grimsby vám díky ulítlé komedii se Sashou Baronem Cohenem z roku 2016 možná něco říká, o Cleethorpes pravděpodobně slyšel opravdu málokdo. Až do středečního večera.

„Neuvěřitelné, tenhle zápas se navždy zapíše do historie,“ říkal přímo na trávníku záložník Green. „Úžasné, neskutečné, nemám slov,“ přidal vedle stojící stoper Warren.

Právě on po půlhodině hry zvyšoval na 2:0. Hráči Grimsby, jehož hodnota kádru činí mimochodem zhruba tři miliony liber (85 milionů korun), v tu chvíli na trávníku doslova létali a United oproti nim působili vyloženě zoufale. Ani byste neřekli, že hraje tým ze čtvrté ligy proti jednomu z největších klubů světa.

Rozklad. Jinak realitu Manchesteru United popsat nelze.

„Je úplně jedno, že jsme dokázali vyrovnat. Jde o signály, který tým během zápasu vysílal. A zvlášť na jeho začátku,“ řekl po utkání trenér Rúben Amorim.

„Nádech, výdech. Jdu si lehnout a vypínám si veškerá upozornění,“ napsal ještě v průběhu druhého poločasu někdejší stoper United Rio Ferdinand.

Přišel tak o to, jak favorit v závěru na deštěm promočeném trávníku proti vyčerpanému soupeři srovnal, ale na vítězný gól se nezmohl. I díky tomu došlo na poutavý rozstřel. V něm United vedli, jenže Cunha v páté sérii selhal, když ho vychytal brankář Pym, domácí hrdina. I on nakonec musel jít kopat a svou penaltu zahrál s přehledem k tyči.

Když pak o chvíli později Mbeumo trefil břevno, otočil se gólman na fanoušky a začal se bít do prsou. „Ještě jsem to pořádně nevstřebal. Jsem fanoušek United, takže napůl zuřím,“ smál se pak. „Ale pro takové večery hrajete fotbal. I když jsem mohl určitě chytit víc než jednu, nemyslíte?“ přidal s úsměvem na tváři.

Brankář Pym slaví chycenou penaltu v rozstřelu proti Manchesteru United.

„Kluci byli neskuteční. Zaslouží si každou pochvalu, o tomhle jsme snili opravdu dlouho,“ rozplýval se trenér David Artell, jenž tým vede druhým rokem.

A teď je podepsaný pod největší senzací v jeho historii.

Penaltový rozstřel si vyloženě užíval a jen čekal, jak tohle drama dopadne. Podobně to vnímali i samotní hráči, kteří po jednom chodili k penaltovému puntíku a když (s výjimkou Oduora ve třetí sérii) proměnili, cestou zpátky se jen potutelně usmívali. Jako by tomu ani nechtěli věřit.

Těžko byste hledali větší kontrast, než když kamery občas vyhledaly klečícího a zkroušeného Amorima, který si moc dobře uvědomuje, jak nahnutá je jeho budoucnost.

Blamáž Manchesteru. United vypadli s týmem ze čtvrté ligy, opět chyboval Onana

„Chtěl bych se fanouškům omluvit, víc ani říct nejde. Tahle porážka je jiná než všechny ostatní, těžko se mi o tom mluví,“ říkal po závěrečném hvizdu. „Vyhrál lepší tým. Na trávníku byl totiž jenom jeden tým.“

Někteří sice kritizují brankáře Onanu, jenž ve středu špatně vyběhl při druhém gólu, ale opravdu nese vinu pouze on? „Se vší úctou, když hrajete proti týmu ze čtvrté ligy, není to jen o brankáři. Špatně bylo všechno,“ uznal Amorim.

Tým převzal ani ne před rokem a dosud ho nastartovat nedokázal. Loni s ním skončil patnáctý a v nové sezoně je to zatím také jedno velké trápení – jeden bod z úvodních dvou kol Premier League a teď ostuda v poháru.

„Něco se musí změnit a nemůžete zase obměnit celý kádr,“ kroutil hlavou.

Ustojí tuhle krizi?

