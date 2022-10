Argentinský útočník Higuaín oznámil v 34 letech konec kariéry

Už jen pár zápasů odehraje argentinský fotbalista Gonzalo Higuaín, než po sezoně v Major League Soccer (MLS) ukončí kariéru. Plánovaný odchod do důchodu oznámil čtyřiatřicetiletý útočník dnes. S Interem Miami ho čekají dvě utkání, která rozhodnou o postupu do play off.