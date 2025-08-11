Donnarumma, persona non grata. Vynechá i Superpohár, PSG s ním údajně nepočítá

O víkendu celek z hlavního města angažoval Lucase Chevaliera z Lille, za třiadvacetiletého brankáře zaplatil 40 milionů eur (978 milionů korun). Za vyšší částku v minulosti přestoupili jen čtyři gólmani.
Donnarumma přišel do Paříže v roce 2021 poté, co byl vyhlášen nejlepším hráčem mistrovství Evropy, které Italové ovládli. Smlouvu má už jen na rok a nabídku na její prodloužení odmítl. Po nadcházející sezoně by mohl z klubu odejít zadarmo.
Během čtyř sezon získal bývalý gólman AC Milán s fotbalisty PSG čtyři francouzské tituly, dva triumfy v domácím poháru a letos na jaře pomohl klubu i k vytouženému triumfu v Lize mistrů.