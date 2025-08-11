Donnarumma, persona non grata. Vynechá i Superpohár, PSG s ním údajně nepočítá

Autor: ,
  19:44
Italský brankář Gianluigi Donnarumma chybí v nominaci Paris St. Germain na středeční zápas o evropský fotbalový Superpohár proti Tottenhamu, uvedl list l’Équipe. Podle francouzského deníku i dalších médií úřadující vítěz Ligy mistrů dal šestadvacetiletému hvězdnému gólmanovi jasně najevo, že s ním už nepočítá.
Brankář Gianluigi Donnarumma z PSG slaví s fanoušky zisk mistrovského titulu.

Brankář Gianluigi Donnarumma z PSG slaví s fanoušky zisk mistrovského titulu. | foto: Reuters

Gianluigi Donnarumma sleduje práci zavlažovacího systému.
Brankář PSG Gianluigi Donnarumma zasahuje v utkání mistrovství světa klubů...
Brankář PSG Gianluigi Donnarumma a obránce Marquinhos zasahují před Marcusem...
Gianluigi Donnarumma oslavuje postup do finále Ligy mistrů před pařížskými...
40 fotografií

O víkendu celek z hlavního města angažoval Lucase Chevaliera z Lille, za třiadvacetiletého brankáře zaplatil 40 milionů eur (978 milionů korun). Za vyšší částku v minulosti přestoupili jen čtyři gólmani.

Zase ten Donnarumma. Byl nejlepší, ale dál jsme si zasloužili jít my, hlesl Arteta

Donnarumma přišel do Paříže v roce 2021 poté, co byl vyhlášen nejlepším hráčem mistrovství Evropy, které Italové ovládli. Smlouvu má už jen na rok a nabídku na její prodloužení odmítl. Po nadcházející sezoně by mohl z klubu odejít zadarmo.

Během čtyř sezon získal bývalý gólman AC Milán s fotbalisty PSG čtyři francouzské tituly, dva triumfy v domácím poháru a letos na jaře pomohl klubu i k vytouženému triumfu v Lize mistrů.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu

1. kolo

Stade Rennes vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
15.8. 20:45
  • 3.60
  • 3.87
  • 1.97
Racing Lens vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
16.8. 17:00
  • 2.32
  • 3.65
  • 2.94
AS Monaco vs. Le Havre //www.idnes.cz/sport
16.8. 19:00
  • 1.33
  • 5.34
  • 8.07
OGC Nice vs. Toulouse //www.idnes.cz/sport
16.8. 21:05
  • 2.01
  • 3.36
  • 3.71
Stade Brest vs. Lille //www.idnes.cz/sport
17.8. 15:00
  • 3.57
  • 3.51
  • 2.00
FC Méty vs. RC Štrasburk //www.idnes.cz/sport
17.8. 17:15
  • 3.00
  • 3.35
  • 2.30
AJ Auxerre vs. FC Lorient //www.idnes.cz/sport
17.8. 17:15
  • 2.35
  • 3.31
  • 2.94
Angers vs. Paris FC //www.idnes.cz/sport
17.8. 17:15
  • 3.01
  • 3.13
  • 2.40
Nantes vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
17.8. 20:45
  • 7.55
  • 5.45
  • 1.34

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 34 26 6 2 92:35 84
2. Olympique MarseilleMarseille 34 20 5 9 74:47 65
3. AS MonacoMonaco 34 18 7 9 63:41 61
4. OGC NiceNice 34 17 9 8 66:41 60
5. LilleLille 34 17 9 8 52:36 60
6. Olympique LyonLyon 34 17 6 11 65:46 57
7. RC ŠtrasburkŠtrasburk 34 16 9 9 56:44 57
8. Racing LensLens 34 15 7 12 42:39 52
9. Stade BrestBrest 34 15 5 14 52:59 50
10. ToulouseToulouse 34 11 9 14 44:43 42
11. AJ AuxerreAuxerre 34 11 9 14 48:51 42
12. Stade RennesRennes 34 13 2 19 51:50 41
13. NantesNantes 34 8 12 14 39:52 36
14. AngersAngers 34 10 6 18 32:53 36
15. Le HavreLe Havre 34 10 4 20 40:71 34
16. RemešRemeš 34 8 9 17 33:47 33
17. Saint-ÉtienneSt. Étienne 34 8 6 20 39:77 30
18. MontpellierMontpellier 34 4 4 26 23:79 16

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (předkola), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Zavrženíhodný čin, řekl šéf komise. Chorý si nezahraje šest zápasů, ale derby stihne

Slávistický fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal za úder pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heči a následnou červenou kartu trest na šest zápasů. Do ligy se vrátí až na konci září v domácím...

Donnarumma, persona non grata. Vynechá i Superpohár, PSG s ním údajně nepočítá

Italský brankář Gianluigi Donnarumma chybí v nominaci Paris St. Germain na středeční zápas o evropský fotbalový Superpohár proti Tottenhamu, uvedl list l’Équipe. Podle francouzského deníku i dalších...

11. srpna 2025  19:44

Plzeň - Rangers v TV: kde sledovat 3. předkolo Ligy mistrů živě?

Fiasko v prvním utkání a pokus o zázrak na domácím hřišti. Fotbalisté Plzně budou v úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů proti Rangers dohánět ztrátu po prohře 0:3 z Ibrox Stadium. Kde můžete jejich...

11. srpna 2025  19:35

Obrat? Musíme podat až heroický výkon, míní Koubek před odvetou s Rangers

Tahle mise se zdá ztracená. Jistě, v předkolech evropských pohárů už fotbalisté Plzně dokázali v minulosti předvést vítěznou otočku. Ale ještě nikdy ne ve chvíli, kdy doháněli tříbrankovou ztrátu,...

11. srpna 2025  19:07

Novinka ve fotbalové lize žen: ČT odvysílá poprvé v historii všechny zápasy

Fotbalová liga žen bude letos na obrazovkách každý víkend. Jeden zápas kola odvysílá stanice ČT sport, zbylé tři pak ČT sport Plus. Stanice získala vysílací práva také na Ligu mistryň.

11. srpna 2025  18:44

Rrahmaniho ofsajd? Posouzeno správně, tvrdí komise. Sinjavskij chybně vyloučen

Jeho postavení klidně mohlo celou situaci zastavit a olomouckého gólmana Jana Koutného zachránit před červenou kartou. Podle názoru komise rozhodčích fotbalové asociace však sudí v neděli ve čtvrtém...

11. srpna 2025  13:38,  aktualizováno  17:46

Fotbalové přestupy ONLINE: Karabec může odejít za Šulcem, Coman jde do an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

11. srpna 2025  17:43

Fantasy Premier League 2025/26: novinky z populární online hry. A kolik stojí Češi?

V pátek 15. srpna odstartuje nový ročník anglické fotbalové ligy a s ním i jeho oblíbená virtuální verze. Fantasy Premier League je fenomén, který každoročně pohltí přes deset milionů fanoušků po...

11. srpna 2025  15:39

Zaujal čepicí a tahákem. Henderson opět vychytal trofej, prosadí se v reprezentaci?

Proti přímému odpolednímu slunci nepomohly ani desítky metrů vysoké tribuny osmdesátitisícového Wembley. A tak na hlavu narazil černou kšiltovku a šlo se na věc. Nejdřív druhý poločas. A pak i...

11. srpna 2025  15:05

Už není sám sobě šéfem. Minář o nové pozici v Sigmě, financích i respektu k sezoně

Od roku 2014 vede fotbalovou Olomouc coby sportovní manažer. V posledních letech byl ale Ladislav Minář předmětem sporu hanáckého klubu s fanoušky. Olomoučtí ultras žádali jeho odvolání, bojkotovali...

11. srpna 2025  14:51

Zklamání po skalpu mistra, Evropská liga bez Crystal Palace. Odvolání nic nezměnilo

Anglický fotbalový klub Crystal Palace neuspěl u sportovní arbitráže s odvoláním proti přeřazení z Evropské do Konferenční ligy kvůli majetkovým vazbám na Lyon. CAS to uvedl na svém webu. Dva kluby...

11. srpna 2025  13:10

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Co ukázala repríza finále? Sparta body sbírá, ale pořád má na čem pracovat

Není to tak dlouho, co se zabořila oběma nohama do bahnitého dna. Malovala si, jak zbabranou sezonu aspoň částečně zachrání a vyhraje domácí pohár, jenže byla bez šance. Neschopná cokoli vymyslet,...

11. srpna 2025  11:01

Lídrovy standardky, vzpoura Artisu. Expert k bitvě o Brno: Ligová podívaná!

Ozdoba fotbalového víkendu, páteční druholigová bitva o Brno mezi Artisem a Zbrojovkou, nadchla nejvíc kulisou na vyprodaném stadionu v Králově Poli. Remíze 2:2 přihlíželo 8 193 diváků. Bavit se měli...

11. srpna 2025  10:52

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.