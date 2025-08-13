Donnarumma se loučil s PSG, agent hrozí žalobou. Proč si ho Pařížané nechají utéct?

Štěpán Ťalský
  17:31
Když ho PSG vyškrtlo ze soupisky pro středeční zápas evropského superpoháru, byl to šok nejen pro něj. Vždyť Gianluigi Donnarumma je aktuálně dost možná nejlepším fotbalovým gólmanem na světě. Tak proč už s ním v Paříži nepočítají?
Zklamaný brankář PSG Gianluigi Donnarumma o poločase finále mistrovství světa...

Zklamaný brankář PSG Gianluigi Donnarumma o poločase finále mistrovství světa klubů proti Chelsea. | foto: Reuters

Brankář PSG Gianluigi Donnarumma s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.
Cole Palmer z Chelsea v diskuzi s Gianluigim Donnarummou z PSG.
Gianluigi Donnarumma zasahuje proti ráně Jamala Musialy.
Zdrcený Gianluigi Donnarumma (ve žlutém) po zákroku na Jamala Musialu.
30 fotografií

S vysvětlením záhy přispěchal kouč Luis Enrique: „Gigi je jeden z nejlepších na světe, ale my chceme jiný typ brankáře. Je to moje rozhodnutí a jsem za něj zcela zodpovědný.“

PSG podepsalo Lucase Chevaliera z Lille za takřka miliardu korun. Důvod? Má lepší rozehrávku, takže trenérovi více sedí do herního stylu.

„Od prvního dne jsem klubu obětoval všechno. Bohužel se někdo rozhodl, že už nemůžu být součástí tohohle týmu a přispět k jeho úspěchům. Jsem zklamaný a zdrcený,“ reagoval italský brankář v otevřeném dopise.

Taky vám celá situace připadá zvláštní?

Něco podobného by se dalo pochopit po nevydařené sezoně, ale PSG letos získalo treble a zejména v Lize mistrů, po níž Pařížané zoufale toužili několik let, byl Donnarumma nepostradatelný. V osmifinále vychytal dvě penalty v rozstřelu s Liverpoolem, v semifinále pak přiváděl k šílenství hráče Arsenalu. „Dvakrát byl nejlepším hráčem,“ smekl tehdy kouč Arteta.

Děsivé zranění z konce prosince, kdy ho útočník Monaka Sing, jenž ho při snaze o přeskočení zasáhl kopačkou do obličeje, jako by ho vybičovalo do životní formy. S jizvou na tváři byl nepřekonatelný.

Navíc je mu stále teprve šestadvacet let, což je věk, kdy má většina brankářů ty nejlepší roky teprve před sebou. Minulý týden se objevil ve 30členné nominaci na Zlatý míč, jako jediný z gólmanů. I proto lze očekávat, že minimálně trofej Lva Jašina si na podzim odnese.

Přesto o něj PSG nestojí.

Donnarumma, persona non grata. Vynechá i Superpohár, PSG s ním údajně nepočítá

Celá sága je nicméně krapet složitější. Donnarummovi za rok vyprší smlouva a s vedením se v uplynulých týdnech nedokázal dohodnout na jejím prodloužení, ačkoliv mu údajně nabízelo vyšší plat. A italský gólman v minulosti ukázal, že mu nedělá problém odejít z klubu zadarmo – přesně takhle totiž před čtyřmi lety opustil AC Milán, který ho fotbalově vychoval.

Pařížané něco podobného nechtěli riskovat, a tak využívají jedné z posledních možností, jak na něm mohou vydělat.

„Jsme šokovaní! Strávil tu čtyři roky a přesto ho klub nerespektuje. Gigi byl ochotný jít s platem dolů, ale v tu chvíli PSG znovu změnilo podmínky. Když jsme v létě obnovili jednání, potvrdili svou ochotu smlouvu prodloužit. Něco podobného jsme nečekali,“ oponuje nicméně agent Enzo Raiola, synovec zesnulého Mina, a dokonce pohrozil žalobou.

Kdo má pravdu? Těžko říct.

Brankář PSG Gianluigi Donnarumma s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Lze se pouze domnívat, nakolik (ne)férově se PSG vůči Donnarummovi zachovalo a nakolik si nastalé problémy zavinil samotný gólman tím, že měl nesplnitelné platové požadavky.

Čistě ze sportovního hlediska se však nabízí otázka: není škoda si nechat utéct dost možná nejlepšího brankáře na světě jenom kvůli tomu, že má horší, byť stále obstojnou, hru nohama?

Pokud po uplynulé sezoně žádal zvýšení platu, nikdo se mu nemůže divit. A jestli byl ochotný jít dokonce s penězi dolů, byla by to vítaná známka věrnosti, která se v současném, fotbalovém světě příliš často nevídá.

„Doufám, že budu mít alespoň příležitost se fanouškům v Parku Princů ještě jednou podívat do očí a rozloučit se s nimi. A pokud ne, chci abyste věděli, že vaše podpora a láska pro mě znamenají vše a nikdo na vás nezapomenu,“ přidal Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma oslavuje postup do finále Ligy mistrů před pařížskými fanoušky.

Brankář Gianluigi Donnarumma z PSG slaví s fanoušky zisk mistrovského titulu.

Kouč Enrique je nicméně dost zkušený na to, aby věděl co dělá, a možná bude díky třiadvacetiletému Chevalierovi opravdu PSG v nadcházející sezoně ještě silnější. Ale buďte si jistí, že pokud to začne v zadních řadách drhnout, fanoušci si velmi rychle vybaví letní ságu okolo Donnarummy.

A co bude s ním?

Podle posledních zpráv se nejpravděpodobněji jeví odchod do Anglie, protože tamní kluby jsou jako jediné ochotné zaplatit 50 milionů eur (zhruba 1,2 miliardy korun), které PSG požaduje. Největšími zájemci jsou prý oba týmy z Manchesteru, tedy City a United.

Děsivé zranění. Musiala má zlomenou nohu, plačícího viníka museli utěšovat

Ve hře je samozřejmě i varianta setrvání, tu si ale v tuhle chvíli nepřeje ani jedna ze stran. Pařížany by určitě nezruinovalo, kdyby italskému brankáři ještě rok posílali peníze, ale příjemné by to i z hlediska atmosféry v klubu nebylo. A samotný Donnarumma ví, že rok před mistrovstvím světa potřebuje chytat.

Nejdřív na něj ovšem Italové musí postoupit a k tomu ho také budou potřebovat.

Jaký otec, takový syn. Weiss mladší po vyřazení nakopl soupeře a seřval sudího

Jeho otec nemohl být na lavičce, protože v prvním utkání (0:1) po pozdní inkasované brance seřval rozhodčí. A když fotbalový Slovan Bratislava v domácí odvetě nezvládl penaltový rozstřel a ve 3....

13. srpna 2025  11:02

A zase Lyon! Na těžkou výzvu si věří i bohém Karabec. Ale proč přišla až teď?

Bylo zřejmé, že by ve Spartě zůstal nerad. Zaprvé nepatřil mezi vyvolené. Zadruhé si vyzkoušel, jak chutná fotbal venku, což bývá dost návykové. Jenže Hamburk, kterému jako host pomohl zpátky do...

13. srpna 2025  10:29

