Donnarumma obětí přepadení. Zloději ho svázali, s partnerkou skončil v nemocnici

Do domu italského reprezentačního brankáře v 8. pařížském obvodu se v noci ze čtvrtka na pátek vloupalo několik osob.

Podle francouzských médií si zloději z Donnarummovy domácnosti odnesli majetek přesahující hodnotu 11 milionů korun.

🚨 Gianluigi Donnarumma and his wife were the victims of a violent burglary, where they were both tied up and stripped! 😩



“The victims, who were tied up, managed to take refuge in a hotel located not far from their home around 3:20am.



The staff of the establishment then… pic.twitter.com/1WtpwoBSse