Přesuny gólmanských hvězd. Donnarumma je v City, Ederson odešel do Fenerbahce

  13:12
Přesun slavných brankářů mezi velkými kluby: Gianluigi Donnarumma po „vyhazovu“ z Paris St. Germain přestoupil do Manchesteru City, odkud zase bývalá jednička Ederson zamířil do Fenerbahce Istanbul. V Paříži chytá od nové sezony Lucas Chevalier z Lille.

Gianluigi Donnarumma z PSG oslavuje postup do semifinále Ligy mistrů. | foto: Hannah McKayReuters

Italský brankář Gianluigi Donnarumma byl možná nejdůležitějším mužem týmu, který v květnu poprvé v historii ovládl Ligu mistrů. Ale před novou sezonou se u trenéra Luise Enriqueho ocitl v nemilosti.

„Gigi je jeden z nejlepších na světe, ale my chceme jiný typ brankáře. Je to moje rozhodnutí a jsem za něj zcela zodpovědný,“ řekl kouč. Víc nevysvětloval.

Donnarumma se loučil s PSG, agent hrozí žalobou. Proč si ho Pařížané nechají utéct?

Na nové angažmá čekal Donnarumma až do posledního dne přestupního termínu, v City podepsal pětiletou smlouvu.

Odchovanec AC Milán začal chytat za první tým už v šestnácti letech, v roce 2021 se přesunul do Paříže, kde měl smlouvu ještě na rok. Ale trenér Enrique přivedl novou jedničku Lucase Chevaliera z Lille.

„Budu v mužstvu plném špičkových hráčů pod jedním z nejlepších trenérů fotbalové historie. Tohle je klub, ve kterém by chtěl být každý fotbalista na světě. City jsem poslední roky pozorně sledoval a obdivoval jejich hru, takže si moc vážím toho, že tu teď mohu být,“ řekl šestadvacetiletý Donnarumma.

Ederson byl jedním z hlavních strůjců dominance Manchesteru City pod koučem Pepem Guardiolou v předchozích letech. S týmem šestkrát ovládl Premier League a v sezoně 2022/2023 i Ligu mistrů. Dvaatřicetiletý Brazilec získal v Manchesteru celkem osmnáct trofejí a odchytal 372 soutěžních utkání.

Před novou sezonou ho však na pozici jedničky nahradil James Trafford, dvaadvacetiletý Angličan z Burnley. Ale v úvodních třech kolech úplně nepřesvědčil. Možná také proto Guardiola sáhl po Donnarummovi.

„Byla pro mě čest tolikrát obléknout dres City. Do Manchesteru jsem dorazil z Benfiky Lisabon před osmi lety plný očekávání, nikdy bych si ale nedokázal představit, co všechno tady zažiju. Pod Pepem jsme vládli Premier League a dobyli jsme Evropu,“ řekl Ederson na rozloučenou.

