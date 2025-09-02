Přesuny gólmanských hvězd. Donnarumma je v City, Ederson odešel do Fenerbahce

Italský brankář Gianluigi Donnarumma byl možná nejdůležitějším mužem týmu, který v květnu poprvé v historii ovládl Ligu mistrů. Ale před novou sezonou se u trenéra Luise Enriqueho ocitl v nemilosti.
„Gigi je jeden z nejlepších na světe, ale my chceme jiný typ brankáře. Je to moje rozhodnutí a jsem za něj zcela zodpovědný,“ řekl kouč. Víc nevysvětloval.
Na nové angažmá čekal Donnarumma až do posledního dne přestupního termínu, v City podepsal pětiletou smlouvu.
Odchovanec AC Milán začal chytat za první tým už v šestnácti letech, v roce 2021 se přesunul do Paříže, kde měl smlouvu ještě na rok. Ale trenér Enrique přivedl novou jedničku Lucase Chevaliera z Lille.
„Budu v mužstvu plném špičkových hráčů pod jedním z nejlepších trenérů fotbalové historie. Tohle je klub, ve kterém by chtěl být každý fotbalista na světě. City jsem poslední roky pozorně sledoval a obdivoval jejich hru, takže si moc vážím toho, že tu teď mohu být,“ řekl šestadvacetiletý Donnarumma.
Ederson byl jedním z hlavních strůjců dominance Manchesteru City pod koučem Pepem Guardiolou v předchozích letech. S týmem šestkrát ovládl Premier League a v sezoně 2022/2023 i Ligu mistrů. Dvaatřicetiletý Brazilec získal v Manchesteru celkem osmnáct trofejí a odchytal 372 soutěžních utkání.
Před novou sezonou ho však na pozici jedničky nahradil James Trafford, dvaadvacetiletý Angličan z Burnley. Ale v úvodních třech kolech úplně nepřesvědčil. Možná také proto Guardiola sáhl po Donnarummovi.
„Byla pro mě čest tolikrát obléknout dres City. Do Manchesteru jsem dorazil z Benfiky Lisabon před osmi lety plný očekávání, nikdy bych si ale nedokázal představit, co všechno tady zažiju. Pod Pepem jsme vládli Premier League a dobyli jsme Evropu,“ řekl Ederson na rozloučenou.