Fotbaloví brankáři stárnou pomaleji. Jak dlouho vydrží Buffon?

Snad jen útočník Kazujoši Miura je výjimkou potvrzující pravidlo. „Budu hrát až do smrti,“ řekl ještě v 54 letech profesionální útočník.

Až po pádu Jokohamy do druhé ligy změnil angažmá a šel hostovat do čtvrté nejvyšší soutěže. Ale už dávno je spíš značkou, marketingovým žolíkem, který nastupuje pouze výjimečně. Vždyť gól vstřelil naposledy v roce 2017.

Profesionální dlouhověkost je proto spíše devízou brankářů.

Legendární Lev Jašin, jediný gólman, který kdy získal Zlatý míč, chytal do jedenačtyřiceti.

Ale třeba ještě Brad Friedel, Peter Schmeichel, Edwin van der Sar, Jens Lehmann - ti všichni ještě po čtyřicítce stáli mezi třemi tyčemi v anglické Premier League.

A například takový Essam El Hadarí ještě ve čtyřiačtyřiceti vychytal národnímu mužstvu Egypta kvalifikaci o MS 2018 v Rusku. I tam nastoupil proti Saúdské Arábii a stal se nejstarším brankářem v historii světových šampionátů.

Tolik je teď i Buffonovi, který vyměnil Juventus za Parmu, kde jako fotbalista poprvé nakoukl do ligy, teprve loni v létě. Ve 43 letech podepsal dvouletý kontrakt, který letos ještě o rok prodloužil.

„Je to krásný den, pro mě i celou mou rodinu. Stalo se to, co jsem si přál. Myslím, že to tak chtělo vedení klubu a vedle fanoušků snad i celé město,“ prohlásil.

Byť v Serii B, pořád dokazuje, že na to ještě má.

Ve třiadvaceti zápasech vychytal sedm nul a na podzim zneškodnil tři penalty. Na toužebný návrat do první ligy to ale spíš nevypadá: Parma je až třináctá a vyrovnaný boj o čelo - podobný tomu o patro výš - se jí netýká.

Ale tam už Buffon nic dokazovat nemusí: italskou ligu s Juventusem ovládl desetkrát. Navíc s Itálií vyhrál i mistrovství světa v roce 2006. A také v Serii B už jednou slavil první místo - to když do ní turínský klub spadl po korupčním skandálu.

Jen na triumf v Lize mistrů nikdy nedosáhl, ačkoliv byl třikrát ve finále. Alespoň trofej pro vítěze Poháru UEFA, předchůdce Evropské ligy, získal v roce 1999 s Parmou.

Teď svému prvnímu klubu dál pomáhá ve druhé lize a ještě ve 46 letech nejspíš bude. A co pak?