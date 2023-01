Nestárnoucí Buffon trápil hvězdy Interu. Škoda, že to nevyšlo, litoval

I Edin Džeko uznale zatleskal, když mu Buffon pohotovým plácnutím se na trávník vyrazil střelu, která by ve většině jiných scénářů pravděpodobně skončila gólem.

Nebýt pohotového zákroku z nastavení druhé půle, na San Siru by se v úterý večer sotva prodlužovalo.

Nebýt Buffona, skončil by sen Parmy o skalpu velkého favorita o něco dřív. „Bojovali jsme, obětovali jsme vše, ale bohužel nám to nestačilo. Škoda, že to nevyšlo,“ vyťukal pak gólman na sociální sítě po porážce 1:2 po prodloužení.

Od italské mediální společnosti Mediaset obdržel za skvělý výkon známku 9 z 10 možných, ostatní žurnalisté byli na legendu o něco přísnější.

„Šest a půl. Nejstarší hráč na San Siru prokázal své umění, když zlikvidoval pokus Džeka, s nímž by měli problémy brankáři o patnáct let mladší. U branky na 2:1 ale chybně boxoval centr Dimarca,“ napsala Gazzetta dello Sport.

Buffon nastoupil do svého padesátého zápasu na San Siru a dlouhých pětadvacet let uplynulo od chvíle, co v Coppa Italia debutoval.

Do Parmy, v níž vlétl do světa velkého fotbalu, se vrátil loni v létě po dvaceti letech, kdy ji vyměnil za Juventus. V jeho dresu desetkrát opanoval italskou ligu, jen na triumf v Champions League navzdory třem finálovým účastem nedosáhl. Rok chytal v Paris St. Germain.