Zemřel německý brankář Koch. Kariéru mu ukončil dělbuch, dříve vychytal i Slavii

Někdejší spoluhráč českého útočníka Vratislava Lokvence z Kaiserslauternu zemřel ve středu, měsíc po svých čtyřiapadesátých narozeninách.
Tři roky poté, co mu doktoři dávali šest měsíců života. Svou diagnózu sdílel až v květnu 2024.
Přestože to nikdy nedotáhl do národního týmu ani na ty úplně nejvyšší fotbalové mety, v Německu na něj vzpomínají coby výraznou postavu tamního fotbalu.
Der frühere Bundesliga-Torwart Georg Koch ist im Alter von 54 Jahren gestorben. 🕊️— Sky Sport (@SkySportDE) March 4, 2026
Der Ex-Profi von Fortuna Düsseldorf war an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Den Tod Kochs bestätigte ein Fortuna-Sprecher der dpa unter Berufung auf die Familie.
Koch absolvierte in seiner… pic.twitter.com/5KD5Y15A3b
I proto, že se neúnavně věnoval trénování mladých brankářů, když už sám hrát nemohl.
Kariéru mu totiž v roce 2008 ukončila nešťastná nehoda.
V srpnu, měsíc po přestupu do Rapidu Vídeň, explodoval těsně vedle něj dělbuch v derby s Austrií. Gólmana střídali a odvezli do nemocnice, protože utrpěl vážné poškození sluchového ústrojí a na jedno ucho ohluchl. Kvůli komplikacím s rovnováhou už se do brány nevrátil a na jaře 2009 oznámil profesionální konec.
Svůj fotbalový příběh měl nesmírně rozmanitý.
Začínal v Düsseldorfu, rovnou v bundeslize, ale nechytal až do chvíle, kdy klub nesestoupil. Coby jednička nejvyšší soutěž vybojoval zpět, načež následoval přestup do Eindhovenu. V Nizozemsku ale vydržel jen tři měsíce, než putoval zpět do německého Bielefeldu.
A pak si ho vyhlédl Kaiserslautern. Právě tam zažil největší úspěch, když v roce 2001 hrál semifinále Poháru UEFA, v němž se předtím mezi šestnácti nejlepšími střetl se Slavií.
V Praze, na stadionu Evžena Rošického na Strahově, vychytal remízu 0:0. Doma pak gólem útočníka Lokvence vyhrál Kaiserslautern 1:0 a Koch slávisty i podruhé vynuloval.
Dohromady celkem pětkrát postoupil z druhé ligy do bundesligy, zahrál si také v Chotěbuzi či Duisburgu. Až v Chorvatsku si sáhl na prvoligovou trofej, když s Dinamem Záhřeb zvítězil v lize i poháru. A pak přišel osudový přestup do Vídně.