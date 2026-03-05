Zemřel německý brankář Koch. Kariéru mu ukončil dělbuch, dříve vychytal i Slavii

  12:30
Na německém Kickeru se o něm dočtete, že to byl miláček davů v každém klubu, ve kterém působil. Že si ještě na sklonku života splnil cestu na všechny milované stadiony, na nichž kdysi chytal a kde znovu vyvolávali jeho jméno. A že až do své středeční smrti tenhle německý fotbalový brankář statečně bojoval. „Až do hořkého konce,“ nosíval na tričku. Georga Kocha nakonec zrádná rakovina slinivky porazila.
Německý brankář Georg Koch v dresu německého Düsseldorfu. | foto: Profimedia.cz

Někdejší spoluhráč českého útočníka Vratislava Lokvence z Kaiserslauternu zemřel ve středu, měsíc po svých čtyřiapadesátých narozeninách.

Tři roky poté, co mu doktoři dávali šest měsíců života. Svou diagnózu sdílel až v květnu 2024.

Přestože to nikdy nedotáhl do národního týmu ani na ty úplně nejvyšší fotbalové mety, v Německu na něj vzpomínají coby výraznou postavu tamního fotbalu.

I proto, že se neúnavně věnoval trénování mladých brankářů, když už sám hrát nemohl.

Kariéru mu totiž v roce 2008 ukončila nešťastná nehoda.

V srpnu, měsíc po přestupu do Rapidu Vídeň, explodoval těsně vedle něj dělbuch v derby s Austrií. Gólmana střídali a odvezli do nemocnice, protože utrpěl vážné poškození sluchového ústrojí a na jedno ucho ohluchl. Kvůli komplikacím s rovnováhou už se do brány nevrátil a na jaře 2009 oznámil profesionální konec.

Svůj fotbalový příběh měl nesmírně rozmanitý.

Začínal v Düsseldorfu, rovnou v bundeslize, ale nechytal až do chvíle, kdy klub nesestoupil. Coby jednička nejvyšší soutěž vybojoval zpět, načež následoval přestup do Eindhovenu. V Nizozemsku ale vydržel jen tři měsíce, než putoval zpět do německého Bielefeldu.

A pak si ho vyhlédl Kaiserslautern. Právě tam zažil největší úspěch, když v roce 2001 hrál semifinále Poháru UEFA, v němž se předtím mezi šestnácti nejlepšími střetl se Slavií.

Německý brankář Georg Koch během exhibičního zápasu v Düsseldorfu se šálou Dinama Záhřeb.

V Praze, na stadionu Evžena Rošického na Strahově, vychytal remízu 0:0. Doma pak gólem útočníka Lokvence vyhrál Kaiserslautern 1:0 a Koch slávisty i podruhé vynuloval.

Dohromady celkem pětkrát postoupil z druhé ligy do bundesligy, zahrál si také v Chotěbuzi či Duisburgu. Až v Chorvatsku si sáhl na prvoligovou trofej, když s Dinamem Záhřeb zvítězil v lize i poháru. A pak přišel osudový přestup do Vídně.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

