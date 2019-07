Plán pro Real. Jak vystrčit drahou velšskou vichřici

A kdo ví, jestli to tak skutečně nedopadne.

Vztahy v Realu Madrid jsou totiž napnuté k prasknutí. Hlavně s trenérem Zinedinem Zidanem, který se rozhodl, že třicetiletou velšskou vichřici odstaví: „Garethův odchod by byl nejlepším řešením. Jak pro Real, tak pro hráče.“

Tak tvrdá slova zarazila. Obzvlášť od Zidana, který obvykle volí daleko opatrnější slovník.

„Je ostudné, co Zidane řekl o někom, kdo toho pro Real tolik udělal,“ vzkázal hráčův agent Jonathan Barnett.

Aby bylo jasno, ani samotný velmistr Zidane, který je považovaný za nesmrtelnou klubovou ikonu, nenasbíral v Realu tak úžasnou bilanci jako Bale. Jeho čísla září do dálky: 231 zápasů, 102 gólů, 65 asistencí. Navrch pomohl vybojovat třináct trofejí včetně čtyř pohárů z Ligy mistrů.



„Nehledím do minulosti. Řeším, co je teď,“ reagoval Zidane.

I když zdůrazňoval, ať se v té kauze nehledá nic osobního, očividně se mu Bale nehodí do koncepce. Má příliš vysoký plat a taky křehké tělo. K tomu se po šesti letech v Madridu pořádně nenaučil španělsky a ani nároční fanoušci Realu jej nijak zvlášť neobdivují.

Na americkém turné, kde v současnosti elitní evropské kluby hrají přípravné zápasy, se Bale dlouho cítil přehlížený. Do utkání s Bayernem Mnichov odmítl nastoupit,

zahrál si až poločas proti Arsenalu. Hned vstřelil z jednoduché dorážky gól (a v závěrečném rozstřelu nedal penaltu). Otázka je, jak madridské plány ovlivní těžké zranění záložníka Marka Asensia, se kterým kouč Zidane počítal do základní sestavy.

Spojení Bale–Real je každopádně vážně narušené a v zákulisí se jedná o přestupu. „Jestli Gareth opravdu odejde, tak jedině v případě, že to bude v jeho nejlepším zájmu. Určitě ne kvůli postrkování od Zidana,“ tvrdí Baleův manažer.

Zájem o reprezentačního kapitána Walesu nemají jen čínské kluby, ale taky Bayern nebo Paris St. Germain. Velmi zajímavě by vypadal třeba přesun do Liverpoolu, což by dávalo smysl. Trenér Klopp přece dokáže i největší hvězdy přesvědčit, aby pracovaly pro tým. Právě to by Bale potřeboval. Fotbalista je to exkluzivní, jen ne vždycky se mu chce makat naplno.