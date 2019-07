Bale zase hrál za Real, dal i gól. Předtím nastoupit nechtěl, řekl kouč

„Hrál, protože chtěl být s námi a chtěl nastoupit. To před tím nechtěl,“ připomněl Zidane situaci před utkáním s Bayernem. „O tom, že bude hrát, jsem rozhodl já. Hrál dobře a uvidíme, co bude dál. Nic se nezměnilo, všichni situaci znáte,“ přidal francouzský kouč.



Bale první utkání na americkém turné, které Real prohrál 1:3 s Bayernem Mnichov, vynechal. Zidane poté prohlásil, že nenastoupil kvůli tomu, že mu klub hledá nové angažmá. Francouzský mistr světa i Evropy přidal, že odchod z Realu je nejlepším řešením pro klub i pro hráče.



Na to ostře zareagoval Baleův agent Jonathan Barnett. „Je ostudné, když Zidane takhle mluví o někom, kdo toho pro Real tolik udělal. Pokud Gareth odejde z Madridu, tak pouze tehdy, až to bude v jeho nejlepším zájmu. A rozhodně to nebude kvůli Zidanovu postrkování,“ prohlásil.

Bale přišel do Madridu v roce 2013 z Tottenhamu za tehdy rekordní částku 100 milionů eur. V dresu Realu odehrál 231 zápasů, dal 102 branek, přidal 65 přihrávek a čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů. V uplynulé sezoně, která byla po odchodu hvězdného Cristiana Ronalda pro Real jednou z nejhorších v historii, se nedokázal prosadit do základní sestavy.

Také zápas proti Arsenalu zahájil na lavičce a nastoupil až po přestávce za nepříznivého stavu 0:2. V 56. minutě však z dorážky snížil na 1:2 a tři minuty nato vyrovnal Marco Asensio. V rozstřelu sice Bale penaltu neproměnil, ale Real přesto dokonal obrat a vyhrál ho 3:2.

Zápas přípravného turnaje International Champions Cup přinesl fanouškům kromě čtyř branek a penaltového rozstřelu také dvě červené karty pro Nacha (Real) a Sokratise Papasthatopoulose z Arsenalu – obě ještě během první půle.

Španělský celek po změně stran přišel o autora druhého gólu: Marco Asensio byl kvůli zranění odnesen na nosítkách a podle prvních zpráv to vypadá vážně.

„Máme o něj starost. Byl hned v nemocnici na testech a to koleno nevypadá dobře,“ uvedl Zidane. Španělská média uvádí, že Asensio má zřejmě přetržený postranní vaz, což by znamenalo, že přijde o většinu sezony.