Rumunský fotbal smutní. V jezeře utonul bývalý reprezentant a mistr ligy

Smutnou zprávu potvrdil Rumunský fotbalový svaz. „Rumunská fotbalová federace vyjadřuje upřímnou soustrast rodině, přátelům a všem, kteří znali Gabriela Muresana,“ uvedl.
Muresan hrál na postu defenzivního záložníka. Nejzářivější období kariéry prožil mezi lety 2007 a 2013 během angažmá v CFR Kluž.
V týmu odehrál 135 zápasů, vstřelil 18 gólů a napomohl ke třem ligovým titulům a stejnému počtu domácích pohárů. Zároveň si zahrál Ligu mistrů, kde nastoupil proti Chelsea, Manchesteru United či AS Řím. V evropských soutěžích si zahrál i proti Spartě či Liberci. Muresan zároveň patřil do širšího výběru reprezentace a za A-tým naskočil do devíti zápasů kvalifikace mistrovství světa a Evropy.
Profesionální kariéru uzavřel před devíti lety, načež se dal na politickou dráhu. V roce 2020 se jako člen Národně liberální strany stal starostou obce Apold, z níž pocházel.
Právě poblíž ní se odehrála obrovská tragédie. Podle webu gsp.ro ho rodina dlouho nemohla najít, a tak si prohlédla kamerové záběry z domu. Na nich spatřila, jak Muresan po saunování skočil do jezera a už nevyplaval.
Web spekuluje, že příčinou mohla být náhlá reakce organismu na přechod z horka do studené vody.
Na místo rodina přivolala záchranné složky, kterým se ho podařilo vytáhnout z vody. Okamžitě zahájily resuscitaci, ale oživit ho už nedokázaly.
„Muresan byl oddaným služebníkem naší komunity. Upřímnou soustrast všem pozůstalým,“ uvedla obec Apold.