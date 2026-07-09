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Rumunský fotbal smutní. V jezeře utonul bývalý reprezentant a mistr ligy

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  14:33

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Gabriel Muresan z Kluže (vlevo) a Nick Powell z Manchesteru United v souboji o míč | foto: Profimedia.cz

Ve čtvrtek rumunský fotbal zasáhla tragická zpráva. Ve čtyřiačtyřiceti letech zemřel Gabriel Muresan, někdejší mistr ligy s Kluží, účastník Ligy mistrů a reprezentant. Podle místních médií utonul v jezeře po saunování.

Smutnou zprávu potvrdil Rumunský fotbalový svaz. „Rumunská fotbalová federace vyjadřuje upřímnou soustrast rodině, přátelům a všem, kteří znali Gabriela Muresana,“ uvedl.

Muresan hrál na postu defenzivního záložníka. Nejzářivější období kariéry prožil mezi lety 2007 a 2013 během angažmá v CFR Kluž.

V týmu odehrál 135 zápasů, vstřelil 18 gólů a napomohl ke třem ligovým titulům a stejnému počtu domácích pohárů. Zároveň si zahrál Ligu mistrů, kde nastoupil proti Chelsea, Manchesteru United či AS Řím. V evropských soutěžích si zahrál i proti Spartě či Liberci. Muresan zároveň patřil do širšího výběru reprezentace a za A-tým naskočil do devíti zápasů kvalifikace mistrovství světa a Evropy.

Profesionální kariéru uzavřel před devíti lety, načež se dal na politickou dráhu. V roce 2020 se jako člen Národně liberální strany stal starostou obce Apold, z níž pocházel.

Gabriel Muresan z Kluže (vpravo) a Javier Hernandéz z Manchesteru United v souboji o míč

Právě poblíž ní se odehrála obrovská tragédie. Podle webu gsp.ro ho rodina dlouho nemohla najít, a tak si prohlédla kamerové záběry z domu. Na nich spatřila, jak Muresan po saunování skočil do jezera a už nevyplaval.

Web spekuluje, že příčinou mohla být náhlá reakce organismu na přechod z horka do studené vody.

Na místo rodina přivolala záchranné složky, kterým se ho podařilo vytáhnout z vody. Okamžitě zahájily resuscitaci, ale oživit ho už nedokázaly.

„Muresan byl oddaným služebníkem naší komunity. Upřímnou soustrast všem pozůstalým,“ uvedla obec Apold.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Cracovia vs. PardubiceFotbal - - 9. 7. 2026:Cracovia vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
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9. 7. 17:30
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9. 7. 18:00
  • 1.14
  • 7.83
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9. 7. 18:00
  • 1.43
  • 4.29
  • 7.62
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