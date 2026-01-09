Martinelli strčil do zraněného hráče. Myslel si, že zdržuje. Jsi idiot, kritizují ho

Autor:
  15:40
Televizní experti mu nadávají do „idiotů“, aktéři na hřišti mají pro jeho chování pochopení. „Hluboce se omlouvám, moc mě to mrzí. Nevěděl jsem, co se Conorovi stalo a že je to tak vážné,“ přispěchal s reakcí hříšník Gabriel Martinelli, brazilský fotbalista z Arsenalu.
Brazilský útočník Gabriel Martinelli z Arsenalu (vpravo) čelí atakům hráčů...

Brazilský útočník Gabriel Martinelli z Arsenalu (vpravo) čelí atakům hráčů Liverpoolu poté, co strčil na zemi ležícího zraněného Conora Bradleyho. | foto: Reuters

Na zemi je ošetřován liverpoolský Conor Bradley, vedle něj se strhla potyčka,...
Brazilský útočník Gabriel Martinelli z Arsenalu (vpravo) čelí atakům...
Dominik Szoboszlai zakončuje v zápase proti Arsenalu.
Dominik Szoboszlai zahrává přímý kop v utkání s Arsenalem.
13 fotografií

Arsenal ve čtvrtek večer v dohrávce 21. kola Premier League remizoval 0:0 s Liverpoolem a nevyužil zaváhání druhého Manchesteru City k osmibodovému trháku v čele tabulky.

A tak se nejvíc probírá incident ze závěru utkání, kdy liverpoolský obránce Conor Bradley před dotírajícím Martinellim odehrál míč do autu a při došlapu si nejspíš vážně pochroumal koleno, noha se mu nepřirozeně prohnula.

Zůstal ležet na autové čáře a jak úpěl bolestí, převalil se tělem do hřiště. Arsenal spěchal za gólem a Martinelli usoudil, že protivník tahá čas. Oběma rukama do něj strčil, aby ho odvalil do autu a mohlo se rychle pokračovat.

V tom se však strhla mela, Martinelli a hostující Konaté z ní vyšli se žlutými kartami. Bradley byl odnesen na nosítkách a pak z kabiny do autobusu šel o berlích, na levém kolenu měl ortézu.

„Opravdu jsem nevěděl, že se vážně zranil,“ napsal Martinelli na svém profilu na Instagramu. „Conorovi jsem psal, omluvil se a popřál mu brzké uzdravení.“

Šlágr bez vítěze. Arsenal mohl na čele ještě víc odskočit, s Liverpoolem jen remizoval

Liverpoolský kouč Arne Slot jeho čin chápal. „Sice ho osobně neznám, ale působí na mě jako fajn chlapec,“ řekl Slot.

„Myslel si, že hráč předstírá zranění. To je prostě obecný problém ve fotbale v závěrečných fázích hry, když jeden ze soupeřů chce výsledek ukopat. A druhou stranu to štve, protože potřebujete vstřelit gól a myslí si, že protivník zdržuje. Nemůžete po Martinellim chtít, aby mu v 94. minutě bylo jasné, co se skutečně stalo,“ poznamenal Slot.

Panují obavy, jak vážné je Bradleyho zranění. Na první pohled mohlo dojít k přetržení zkříženého vazu, což znamená většinou roční pauzu.

„Jsem si stoprocentně jistý, že kdyby Martinelli věděl, o jak vážné zranění by mohlo jít, nikdy by to neudělal,“ zdůraznil liverpoolský kouč.

Zedník stíhá Haalanda a okouzluje Anglii. Splní si kanonýr Thiago brazilský sen?

„Ale tohle zdržování, filmování, předstírání zranění jsem i v téhle sezoně viděl tak často, že Martinelli si mohl myslet, že zdržujeme. V tu chvíli mu nedošlo, že Liverpool tyhle věci nedělá.“

Jeho protějšek Mikel Arteta měl podobný pohled. „Nevím, co se Conorovi stalo. Jen doufáme, že to není zlé. Ale Gabi očividně neměl v úmyslu mu jakoli ublížit,“ řekl Arteta.

„Chápu, že chtěli vyhrát, ale to my taky. Každopádně zdraví hráče je mnohem důležitější než cokoli jiného,“ prohlásil liverpoolský záložník Dominik Szoboszlai.

Martinelli to nejvíc schytal od spolukomentátoru přenosu Gary Nevilla, někdejšího kapitána Manchesteru United, který je historicky největším rivalem Liverpoolu.

Na zemi je ošetřován liverpoolský Conor Bradley, vedle něj se strhla potyčka, protože se ho ze hřiště snažil vystrčit Gabriel Martinelli z Arsenalu, myslel si totiž, že zdržuje.

„Tohle si nemůžeš dovolit, tohle nemůžeš udělat, ty idiote,“ pravil Neville nevybíravě na adresu Martinelliho. „To je tak ubohé. A taky jsem překvapený, že hráči Liverpoolu mu pořádně nenaložili. Upřímně, nevím, proč to neudělali i za cenu červené karty.“

Jeho bývalý spoluhráč a vyhlášený rabiát Roy Keane ve studiu Martinelliho chování nazval ostudným.

„Vůbec se mi to nelíbilo, ale vůbec,“ řekl Keane. „I mě překvapilo, že mu hráči Liverpoolu nedali, co pro to. Nikdy nevíte, jaké zranění ten hráč utrpěl. Nevypadalo to dobře a on se ho snažil odvalit ze hřiště? To je opravdu hloupé.“

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Mali vs. SenegalFotbal - Čtvrtfinále - 9. 1. 2026:Mali vs. Senegal //www.idnes.cz/sport
9. 1. 17:00
  • 6.10
  • 3.33
  • 1.72
Kamerun vs. MarokoFotbal - Čtvrtfinále - 9. 1. 2026:Kamerun vs. Maroko //www.idnes.cz/sport
9. 1. 20:00
  • 7.25
  • 4.19
  • 1.49
Frankfurt vs. DortmundFotbal - 16. kolo - 9. 1. 2026:Frankfurt vs. Dortmund //www.idnes.cz/sport
9. 1. 20:30
  • 3.56
  • 4.02
  • 2.00
Getafe vs. Real SociedadFotbal - 19. kolo - 9. 1. 2026:Getafe vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
9. 1. 21:00
  • 3.60
  • 2.90
  • 2.47
Mladá Boleslav vs. Hradec Králové BFotbal - - 10. 1. 2026:Mladá Boleslav vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
10. 1. 10:30
  • 1.34
  • 4.61
  • 6.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Nová šance pro Kinského? Údajně zaujal West Ham

Sledujeme online
Antonín Kinský v brance Tottenhamu chytá střelu Morgana Rogerse.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...

Fotbalové přestupy ONLINE: Nová šance pro Kinského? Údajně zaujal West Ham

Sledujeme online
Antonín Kinský v brance Tottenhamu chytá střelu Morgana Rogerse.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

9. ledna 2026  16:05

Martinelli strčil do zraněného hráče. Myslel si, že zdržuje. Jsi idiot, kritizují ho

Brazilský útočník Gabriel Martinelli z Arsenalu (vpravo) čelí atakům hráčů...

Televizní experti mu nadávají do „idiotů“, aktéři na hřišti mají pro jeho chování pochopení. „Hluboce se omlouvám, moc mě to mrzí. Nevěděl jsem, co se Conorovi stalo a že je to tak vážné,“ přispěchal...

9. ledna 2026  15:40

Cítil jsem důvěru, nebojí se Janotka o místo. Teď plánuje zatraktivnit hru

Tomáš Janotka na předzápasové tiskové konferenci před utkání Sigmy s polským...

Možná ještě víc než přestupy se v kancelářích na Andrově stadionu před Vánocemi probírala pozice trenéra Tomáše Janotky. Sigma prohrála pět soutěžních zápasů v řadě, spekulovalo se i o napjatých...

9. ledna 2026  14:40

Plzeň zahájila přípravu výhrou nad Luganem, o tři góly se postaraly posily

Plzeňský útočník Daniel Vašulín v akci proti Karviné.

Plzeňští fotbalisté v úvodním utkání zimní přípravy přestříleli na soustředění ve Španělsku švýcarské Lugano 4:2. Trefila se jedna z nových posil Viktorie obránce Adam Kadlec, po gólu si připsali i...

9. ledna 2026  14:06

Vinícius opět středem pozornosti. Vyhodí tě, vysmál se mu Simeone při potyčce

Vinicius Júnior po zkažené akci v zápase s Atléticem Madrid.

Ani tentokrát neunikl kontroverzi. Během semifinále španělského Superpoháru se Vinícius Jr. z Realu Madrid dostal opakovaně do slovní potyčky s Diegem Simeonem, koučem rivala z Atlétika. A když...

9. ledna 2026  13:48

Hložek se na tréninku Hoffenheimu opět zranil. Je mi ho moc líto, řekl kouč

Útočník Adam Hložek z Hoffenheimu (vlevo) a Serge Gnabry z Bayernu Mnichov

Není to tak dávno, co se z jednoho zranění vykurýroval. A teď je fotbalový útočník Adam Hložek zase mimo hru. Třiadvacetiletý český reprezentant si na tréninku Hoffenheimu poranil levé lýtko....

9. ledna 2026  13:38

Faux pas v Olomouci odčiníme postupem na MS, věří trenérský asistent Rezek

Asistent trenéra Jan Rezek na zahajovacím tréninku Teplic.

Nad nabídkou pokračovat u české fotbalové reprezentace v roli asistenta trenéra Jan Rezek dlouho neváhal. Věří, že si splní sen a bude u toho, až Češi v jarní baráži po dvaceti letech postoupí na...

9. ledna 2026  13:04

Takový hráč se vždycky hodí. Pardubický kouč je z Hlavatého nadšený

Trenér Jan Trousil (Pardubice) během zápasu.

Zatímco kouč pardubických fotbalistů Jan Trousil při prvním tréninku na soustředění v turecké Antalyi mluvil na kameru, opodál se společně s ostatními zrovna protahoval záložník Michal Hlavatý,...

9. ledna 2026  12:47

U Durosinmiho je téměř hotovo, jde z Plzně do Pisy. Je dražší než Šulc či Hranáč

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Největší přestup v historii fotbalové Plzně je takřka hotov. Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi odchází do SC Pisa, italský klub za něj zaplatí téměř čtvrt miliardy korun, dalších až padesát milionů...

9. ledna 2026  11:56

Milimetry od senzace. Budějovický postup přes Piacenzu zastavil dotek sítě

Momentka ze zápasu České Budějovice - Piacenza

Volejbalisté českobudějovického Jihostroje byli ve dvojutkání Poháru CEV proti Piacenze outsidery. Ve středeční domácí odvetě přesto italský velkoklub porazili 3:1. Ale na postup do další fáze...

9. ledna 2026  11:48

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Ve Spartě ho ničila zranění. Hollý si zase zvyká na sever

Dominik Hollý na jabloneckém tréninku

Když vloni v létě po veleúspěšné sezoně odcházel z Jablonce do Sparty, představoval si, jak bude bojovat o základní sestavu. Místo toho se ale slovenský fotbalový záložník Dominik Hollý pral se...

9. ledna 2026  11:22

Sesazený a znovu dosazený Skýpala: Fotbalový Most má sebedestrukční vlohy

Ústí nad Labem, 2. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Baník Most - Souš,...

Nejdřív revoluce, pak kontrarevoluce, po návratu sesazeného ředitele Jana Skýpaly snad uklidnění. Fotbalový Most má za sebou turbulentní podzim, vnitřní půtky zastínily výsledky týmu trenéra Pavla...

9. ledna 2026  11:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.