Martinelli strčil do zraněného hráče. Myslel si, že zdržuje. Jsi idiot, kritizují ho

Arsenal ve čtvrtek večer v dohrávce 21. kola Premier League remizoval 0:0 s Liverpoolem a nevyužil zaváhání druhého Manchesteru City k osmibodovému trháku v čele tabulky.
A tak se nejvíc probírá incident ze závěru utkání, kdy liverpoolský obránce Conor Bradley před dotírajícím Martinellim odehrál míč do autu a při došlapu si nejspíš vážně pochroumal koleno, noha se mu nepřirozeně prohnula.
Tohle nebylo na místě! 🚫 Martinelli odstrčil zraněného Bradleyho za čáru a hráčům Liverpoolu se to vůbec nelíbilo... 🤬 #ARSLIV pic.twitter.com/qOU2FJk9wH— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) January 8, 2026
Zůstal ležet na autové čáře a jak úpěl bolestí, převalil se tělem do hřiště. Arsenal spěchal za gólem a Martinelli usoudil, že protivník tahá čas. Oběma rukama do něj strčil, aby ho odvalil do autu a mohlo se rychle pokračovat.
V tom se však strhla mela, Martinelli a hostující Konaté z ní vyšli se žlutými kartami. Bradley byl odnesen na nosítkách a pak z kabiny do autobusu šel o berlích, na levém kolenu měl ortézu.
„Opravdu jsem nevěděl, že se vážně zranil,“ napsal Martinelli na svém profilu na Instagramu. „Conorovi jsem psal, omluvil se a popřál mu brzké uzdravení.“
Liverpoolský kouč Arne Slot jeho čin chápal. „Sice ho osobně neznám, ale působí na mě jako fajn chlapec,“ řekl Slot.
„Myslel si, že hráč předstírá zranění. To je prostě obecný problém ve fotbale v závěrečných fázích hry, když jeden ze soupeřů chce výsledek ukopat. A druhou stranu to štve, protože potřebujete vstřelit gól a myslí si, že protivník zdržuje. Nemůžete po Martinellim chtít, aby mu v 94. minutě bylo jasné, co se skutečně stalo,“ poznamenal Slot.
Panují obavy, jak vážné je Bradleyho zranění. Na první pohled mohlo dojít k přetržení zkříženého vazu, což znamená většinou roční pauzu.
„Jsem si stoprocentně jistý, že kdyby Martinelli věděl, o jak vážné zranění by mohlo jít, nikdy by to neudělal,“ zdůraznil liverpoolský kouč.
„Ale tohle zdržování, filmování, předstírání zranění jsem i v téhle sezoně viděl tak často, že Martinelli si mohl myslet, že zdržujeme. V tu chvíli mu nedošlo, že Liverpool tyhle věci nedělá.“
Jeho protějšek Mikel Arteta měl podobný pohled. „Nevím, co se Conorovi stalo. Jen doufáme, že to není zlé. Ale Gabi očividně neměl v úmyslu mu jakoli ublížit,“ řekl Arteta.
„Chápu, že chtěli vyhrát, ale to my taky. Každopádně zdraví hráče je mnohem důležitější než cokoli jiného,“ prohlásil liverpoolský záložník Dominik Szoboszlai.
Martinelli to nejvíc schytal od spolukomentátoru přenosu Gary Nevilla, někdejšího kapitána Manchesteru United, který je historicky největším rivalem Liverpoolu.
„Tohle si nemůžeš dovolit, tohle nemůžeš udělat, ty idiote,“ pravil Neville nevybíravě na adresu Martinelliho. „To je tak ubohé. A taky jsem překvapený, že hráči Liverpoolu mu pořádně nenaložili. Upřímně, nevím, proč to neudělali i za cenu červené karty.“
Jeho bývalý spoluhráč a vyhlášený rabiát Roy Keane ve studiu Martinelliho chování nazval ostudným.
„Vůbec se mi to nelíbilo, ale vůbec,“ řekl Keane. „I mě překvapilo, že mu hráči Liverpoolu nedali, co pro to. Nikdy nevíte, jaké zranění ten hráč utrpěl. Nevypadalo to dobře a on se ho snažil odvalit ze hřiště? To je opravdu hloupé.“