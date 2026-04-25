ONLINE: Fulham čelí Aston Ville, pak Wolverhampton vyzve Tottenham

Do akce půjdou kromě osmnáctého Tottenhamu s jistě sestupujícím Wolverhamptonem od 16 hodin také pátý Liverpool proti třináctému Crystal Palace nebo sedmnáctý West Ham proti Evertonu.
Právě West Ham bojuje na dálku o záchranu s Tottenhamem, před kterým má dvoubodový náskok.
ONLINE: 34. kolo Premier League
Večer se představí Arsenal, který v posledních kolech dohnal Manchester City a v čele tabulky mají shodně bodů. Londýnský klub hostí čtrnáctý Newcastle a pokud chce mít jistotu, že titul nakonec získá, už nesmí váhat.
Už v pátek v předehrávce zvítězil Nottingham vysoko 5:0 na Sunderlandu.
Leno – Castagne, Andersen /C/, Bassey, Sessegnon – Lukić, Berge – Wilson, Smith-Rowe, Chukwueze – Jiménez.
Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Bogarde, Tielemans – McGinn /C/, Rogers, Buendía – Watkins.
Lecomte – Diop, Robinson, Reed, Cairney, King, Bobb, Kusi-Asare, Muniz.
Bizot – Lindelöf, Mings, Maatsen, Barkley, Luiz, Sancho, Bailey, Abraham.
Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring
Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Scholes
Rozhodčí: Andy Madley – Simon Bennett, Craig Taylor