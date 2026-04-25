ONLINE: Fulham čelí Aston Ville, pak Wolverhampton vyzve Tottenham

Autor: ,
Sledujeme online   13:16
Bude to důležitý zápas o záchranu, v němž se Tottenham na Wolverhamptonu pokusí získat body. Nejdřív ale hrají fotbalisté Fulhamu, kteří ve 34. kole Premier League bojují s Aston Villou. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13:30.

Útočník Ollie Watkins z Aston Villy skóruje v utkání proti Fulhamu. | foto: Reuters

Do akce půjdou kromě osmnáctého Tottenhamu s jistě sestupujícím Wolverhamptonem od 16 hodin také pátý Liverpool proti třináctému Crystal Palace nebo sedmnáctý West Ham proti Evertonu.

Právě West Ham bojuje na dálku o záchranu s Tottenhamem, před kterým má dvoubodový náskok.

Večer se představí Arsenal, který v posledních kolech dohnal Manchester City a v čele tabulky mají shodně bodů. Londýnský klub hostí čtrnáctý Newcastle a pokud chce mít jistotu, že titul nakonec získá, už nesmí váhat.

Už v pátek v předehrávce zvítězil Nottingham vysoko 5:0 na Sunderlandu.

Premier League
34. kolo 25. 4. 2026 13:30
zápas probíhá
Fulham Fulham : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)
Sestavy:
Leno – Castagne, Andersen /C/, Bassey, Sessegnon – Lukić, Berge – Wilson, Smith-Rowe, Chukwueze – Jiménez.
Sestavy:
Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Bogarde, Tielemans – McGinn /C/, Rogers, Buendía – Watkins.
Náhradníci:
Lecomte – Diop, Robinson, Reed, Cairney, King, Bobb, Kusi-Asare, Muniz.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Mings, Maatsen, Barkley, Luiz, Sancho, Bailey, Abraham.

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

Přejít na online reportáž
Premier League
34. kolo 25. 4. 2026 16:00
Wolverhampton Wolverhampton : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
34. kolo 25. 4. 2026 16:00
West Ham West Ham : Everton Everton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Scholes

Přejít na online reportáž
Premier League
34. kolo 25. 4. 2026 16:00
Liverpool Liverpool : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Andy Madley – Simon Bennett, Craig Taylor

Přejít na online reportáž
Premier League
34. kolo 25. 4. 2026 18:30
Arsenal Arsenal : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
34. kolo

33. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 33 21 7 5 66:29 70
2. ArsenalArsenal 33 21 7 5 63:26 70
3. Manchester UnitedManchester Utd. 33 16 10 7 58:45 58
4. Aston VillaAston Villa 33 17 7 9 47:41 58
5. LiverpoolLiverpool 33 16 7 10 54:43 55
6. BrightonBrighton 34 13 11 10 48:39 50
7. BournemouthBournemouth 34 11 16 7 52:52 49
8. ChelseaChelsea 34 13 9 12 53:45 48
9. BrentfordBrentford 33 13 9 11 48:44 48
10. EvertonEverton 33 13 8 12 40:39 47
11. Sunderland AFCSunderland 34 12 10 12 36:45 46
12. FulhamFulham 33 13 6 14 43:46 45
13. Crystal PalaceCrystal Palace 32 11 10 11 35:36 43
14. Newcastle UnitedNewcastle 33 12 6 15 46:49 42
15. Leeds UnitedLeeds 34 9 13 12 44:51 40
16. NottinghamNottingham 34 10 9 15 41:45 39
17. West HamWest Ham 33 8 9 16 40:57 33
18. TottenhamTottenham 33 7 10 16 42:53 31
19. Burnley FCBurnley 34 4 8 22 34:68 20
20. WolverhamptonWolves 33 3 8 22 24:61 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

ONLINE: Fulham čelí Aston Ville, pak Wolverhampton vyzve Tottenham

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.