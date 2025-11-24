Frustrovaný Guardiola po porážce běsnil. Seřval sudího i televizního kameramana

Po závěrečném hvizdu sobotního zápasu nevěděl co dřív. Pep Guardiola, trenér fotbalistů Manchesteru City, se nejprve přiřítil za rozhodčím, s nímž chvíli horlivě diskutoval, pak se dostal do slovní přestřelky se záložníkem Guimaraesem a jeho hněvu se nevyhnul ani kameraman - tomu nadzvedl sluchátko a začal mu křičet přímo do ucha.
foto: AP

Porážku 1:2 na půdě Newcastlu nesl těžce.

Nelíbil se mu zejména vítězný gól domácích ze 70. minuty.

„Jelikož si náš brankář Donnarumma na něco stěžoval, asi se tam něco stalo. Podobnou situaci jsme zažili už proti Bournemouthu. Tak to prostě je,“ rýpl si.

„Nedává to smysl. Barnes ho jednoznačně vytlačil z brány, proč něco podobného dovolujeme? Hned mě zarazilo, že byl Donnarumma mimo svou pozici, a pak jsem si to pustil ještě ze záznamu,“ pokračoval stoper Dias, který jen dvě minuty předtím srovnával na 1:1.

Opakované záběry však zjevný faul nepotvrdily.

Sedmadvacetiletý křídelník možná Donnarummu lehce přistrčil a ten spadl, celá akce však ještě několik vteřin pokračovala, hráči City následně nedokázali nadvakrát odvrátit balon, aby poté Guimaraes hlavou trefil břevno a míč pak do sítě dopravil až Barnes.

„Myslím, že v takových situacích musí být brankář silnější. Navíc se podívejte, jaký je mezi nimi výškový rozdíl. Faul to prostě není. Ale chápu Diase, protože někdy se i tohle píská,“ pravil někdejší obránce Micah Richards.

„VAR to kontroloval a rozhodl jak rozhodl, rozhodčí ví všechno nejlépe,“ rýpl si Guardiola a k diskusi s hlavním arbitrem dodal: „Není se na co ptát, všechno je v pořádku.“

Podobně ironicky pak okomentoval i rozmíšku s kapitánem soupeře Guimaraesem: „Řekl jsem mu, jak dobrý fotbalista to je. A taky o té situaci při druhém gólu. Žádný problém.“

Hráčům City se pak nelíbil ještě jeden okamžik - zákrok stopera Schära, který skluzem ve vápně dojel po odehrání míče zakončujícího Fodena.

„Řekli nám, že ta situace byla jednoznačná a že to penalta nebyla. Radši se k tomu nebudu vyjadřovat,“ okomentoval Dias. „Podle mě to penalta být měla,“ řekl někdejší hráč Manchesteru United Wayne Rooney.

Ale nebyla, a tak první poločas skončil bez branek.

City padlo s Newcastlem, Liverpool se dál trápí. West Ham promarnil náskok

„Víme, že je Newcastle doma silný, navíc zápasy po reprezentační přestávce jsou vždy náročné,“ smutnil Dias.

„Byl to vyrovnaný zápas a myslím, že jsme hráli dobře. Zvlášť ve druhé půli jsme se zlepšili, ale bohužel z toho nebylo víc branek. Oni dali dvě a vyhráli,“ uzavřel Guardiola.

Jeho svěřenci po porážce klesli na třetí místo o bod za Chelsea a o sedm za vedoucí Arsenal.

