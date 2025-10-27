Frustrovaní fanoušci Wolves se obrátili i proti trenérovi, Krejčí a spol. stále strádají

Třetí utkání s nováčkem soutěže. Potřetí bez bodu.
„Rozprodali jste tým, teď prodejte klub!“ vzkázali fanoušci majitelům.
Wolverhampton se dál topí na dně Premier League se dvěma body. Přitom tentokrát nebyl vůbec daleko od vítězství. Na hrůznou úvodní půlhodinu skvěle zareagoval a během závěrečných minut první půle dvěma góly srovnal.
Ten druhý zařídil akrobatickou asistencí Krejčí, když přes hlavu vrátil centrovaný balon na malé vápno a tam ho hlavou doklepl Marshall Munetsi.
„Rozumím frustraci. Když devadesát minut podporujete tým, dáváte do zápasu všechno a v závěru inkasujete rozhodující gól, jste právem naštvaní,“ líčil pro klubový web Pereira.
Burnley rozhodlo v páté minutě závěrečného nastavení.
Stejně jako Brighton, který Wolves sebral výhru čtyři minuty před koncem. Tottenham doslova pár sekund před koncem zápasu. „Až vyhrajeme dva tři zápasy za sebou, všechno se změní, to je prostě fotbal,“ pokračoval Pereira.
Jenže kdy?
„Doufám, že nad námi fanoušci nezlomí hůl. Bez nich by to bylo zcela jistě nemožné,“ vzkázal Pereira, který před měsícem prodloužil smlouvu o další tři roky.
Wolverhampton v létě přišel o dvě nejvýraznější tváře. Útočník Matheus Cunha odešel do Manchesteru United, obránce Rajána Ajt-Núrího zlákal městský rival City.
A nejdřív se zdálo, že si se ztrátami Wolves postupně poradí.
„Dva měsíce nazpět vyvolávali mé jméno a teď chtějí, abych skončil. Nebojím se o sebe ani svou práci. Jsem tu od toho, abych tým zase nakopnul,“ předeslal portugalský kouč.
„Jasně, že za trenérem stojíme. Všichni,“ bez váhání kývl útočník Jörgen Strand Larsen, který v první půli nedělního utkání snížil z penalty. V závěru měl ještě jednu obrovskou šanci, jenže výhru nováčka zachránil skvělým reflexem slovenský gólman Martin Dúbravka.
„Je tu spousta nových tváří a ty se ještě musejí adaptovat,“ řekl Larsen.
Třeba český reprezentant Krejčí, který ale zatím zapadl skvěle. V září ho kabina zvolila hráčem měsíce, proti Leedsu poprvé skóroval, teď má první asistenci. V obraně si počíná spolehlivě, jen naposledy smutnil, když si na Sunderlandu vstřelil smolný vlastní gól.
Tentokrát si zanadával znovu, bystří čeští pozorovatelé mohli pár sprostých slovíček v záznamu hravě odečíst. Při dlouhém nákopu za obranu totiž zazmatkoval a pustil za sebe útočníka, kterému na hranici vápna míč vyškrábl zpod nohy brankář Johnstone.
„Musíme se poučit z našich chyb. Každý den rosteme. Věřím, že se zlepšíme,“ uzavřel Pereira.
A Krejčí si bude moci místo naštvaného klení častěji bouchat na hrudník a s rozpaženýma rukama hecovat tribuny. Ty ve Wolverhamptonu už to naléhavě potřebují.
Podobně, a trochu hůř, jsou na tom ty ve West Hamu, který je v tabulce jen o dva body výš. Fanoušci naposledy vyhlásili bojkot domácího utkání a proti vedení klubu připravují petici. Na východě Londýna se trápí kapitán národního týmu Tomáš Souček. I on by potřeboval vzpruhu.
Dočkají se oba čeští vyslanci?