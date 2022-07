De Jong a United: vysněný přestup je blízko, brzdí jej dluhy Barcelony

Britský deník The Guardian informuje, že transfer aktuálně blokují barcelonské závazky vůči nizozemskému středopolaři.

Jedná se o přibližně 20 milionů eur (téměř 500 milionů korun) v neproplacených výplatách. Ty měl de Jong dostávat po zbytek svého kontraktu, který vyprší v létě 2026. A šlo o jeho rozhodnutí, rozložením mzdy do splátek chtěl klubu pomoci v tíživé finanční situaci.

Ta je ostatně dobře známá a přispěla mimo jiné k odchodu Lionela Messiho po vypršení smlouvy. Barcelonské dluhy ještě loni přesahovaly miliardu eur.

Manchester United nicméně nadále věří, že se mu pětadvacetiletého záložníka podaří přivést.

Od nástupu Erika ten Haga na lavičku se o jeho příchodu na Old Trafford hovoří ze všech možných adeptů zdaleka nejvíc, holohlavý nizozemský trenér by s de Jongem rád navázal na úspěšnou spolupráci z Ajaxu, která před třemi vyvrcholila fotbalistovým transferem do Barcelony za 75 milionů eur (téměř dvě miliardy korun).

Nyní má být částka za přestup nižší o zhruba deset milionů, na čemž se Barcelona a United shodli, uvádí The Guardian.

Do hry o de Jonga se ale podle všeho vložila ještě Chelsea, jejíž nový majitel Todd Boehly se podle deníku Evening Standard zúčastnil jednání se členy vedení španělského vicemistra, byť prý probírali hlavně zájem Barcelony o Césara Azpilicuetu a Marcose Alonsa.

A United? Ti na transferovém trhu v porovnání s konkurencí tuze zaostávají. Posilovat potřebují, jenže neúčast v Lize mistrů jim snahu komplikuje. Zatím získali pouze levého beka Tyrella Malaciu z Feyenoordu Rotterdam, blízko je podpis tříleté smlouvy s Christianem Eriksenem.