Facka, která všechno změnila. A malý Franz na just prohlásil: Jdu do Bayernu!

Místy až fantaskních příběhů, co by mohlo být kdyby, bude fotbal vždycky plný. Málokterý z nich však působí tak fatálním dojmem jako ten o třináctiletém Franzi Beckenbauerovi, jenž kdysi dávno odmítl už dohodnutý přestup do Mnichova 1860, kterému v dětství fandil...