Herr Heidenheim. Trenér-rekordman za šestnáct let tým vytáhl z bahna na vrchol

NĚMECKO

1. Frank Schmidt (Heidenheim) 16 let (5 844 dnů) od 17. září 2007 dosud

2. Volker Finke (Freiburg) 16 let (5 843 dnů) od 1. července 1991 do 30. června 2007

3. Joachim Löw (reprezentace) 14 let, 11 měsíců a 18 dnů od 12. července 2006 do 29. června 2021

SVĚT (před rokem 1946)

1. Fred Everiss (West Brom) 45 let, 9 měsíců a 30 dnů od 1. srpna 1902 do 31. května 1948

2. Willie Maley (Celtic) 42 let a pět měsíců od 1. srpna 1897 do 1. února 1940

16. Johnny Madden (Slavia) 25 let, tři měsíce a 17 dnů od 15. února 1905 do 1. června 1930

SVĚT (po roce 1946)

1. Guy Roux (Auxerre) 36 let, pět měsíců a 29 dnů od 1. ledna 1964 do 30. června 2000

3. Alex Ferguson (Manchester United) 26 let, 6 měsíců a 13 dnů od 6. listopadu 1986 do 19. května 2013

10. Arséne Wenger (Arsenal) 21 let, sedm měsíců a 12 dnů od 1. října 1996 do 13. května 2018

Zdroje: bundesliga.com, Wikipedia