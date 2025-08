Dobře věděla, co získá. Ale také o co může přijít. Situace buď, anebo. Kdyby si fotbalová Plzeň dupla, mohla zkusit největší hvězdu na sílu udržet. Ještě aspoň chvíli, aby třeba pomohla přiblížit...

Je mu teprve devatenáct, ale už naznačil, že může být hodně platný. Nigerijský záložník Soliu Afolabi dal v Olomouci svůj první ligový gól a byl vyhlášen nejlepším hráčem na liberecké straně. Do...

Bez vytáček uznali, že tohle byl jiný kalibr. „Svlékli nás do naha,“ řekl po úvodní porážce s Rangers (0:3) v boji o Ligu mistrů plzeňský záložník Lukáš Červ. „Dlouho jsem neviděl takhle dobře...

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Fotbalisté Malmö remizovali doma v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů s FC Kodaň 0:0. Poražený tým z tohoto dvojzápasu se posune do Evropské ligy, kde se utká s úřadujícím vítězem MOL Cupu Sigmou...

Prý do poslední chvíle věřil, že fotbalistu Pavla Šulce ve Štruncových sadech udrží. „Byl jsem o tom dokonce přesvědčený,“ pravil plzeňský šéf Adolf Šádek. „Cenu jsem vyhajpoval vysoko a myslel jsem...

Olomouc v Evropské lize: program, soupeř, historie, kde sledovat

Sedm let pohárového půstu je pryč, fotbalisté Sigmy Olomouc si zase zahrají v Evropě. Triumf v domácím poháru je zařadil přímo do play off Evropské ligy, ve kterém je čeká lepší z dvojice Malmö - FC...