Lampard dovedl Coventry po 25 letech do Premier League. Musí nás brát vážně, říká

  23:53
Ikonický anglický fotbalista Frank Lampard dovedl jako trenér fotbalisty Coventry City do Premier League. Ve městě z hrabství West Midlands se bude nejvyšší soutěž hrát po 25 letech. Svěřenci bývalého reprezentanta si postup zajistili páteční remízou 1:1 v Blackburnu a tři kola před koncem druhé ligy už mají jistotu postupu.
Frank Lampard slaví postup do Premier League, který vybojoval jako trenér Coventry. | foto: Reuters

Lampard, několikanásobný vítěz Premier League a šampion Ligy mistrů, převzal Coventry předloni v listopadu. Tradiční klub v roce 2001 sestoupil po 34 letech z první ligy a v sezoně 2017/18 hrál dokonce až čtvrtou nejvyšší soutěž.

Coventry poslal do Premier League vyrovnávací brankou z 84. minuty obránce Bobby Thomas. „Když skóroval, byl to neuvěřitelný moment! Cítili jsme, že jsme blízko, ale dokázat něco takového po dvaceti pěti letech. Wow. Úžasné,“ citovala Lamparda po zápase agentura Reuters.

„Každý musí brát Coventry vážně. Hráči dokázali něco unikátního. Samozřejmě bylo skvělé dosáhnout úspěchů s Chelsea, vyhrát ligu, vyhrát Ligu mistrů, ale teď cítím velkou pýchu, že můžu být trenérem Coventry,“ dodal někdejší dlouholetý spoluhráč Petra Čecha z Chelsea.

„Je velice těžké srovnávat případný postup s mojí hráčskou kariérou. Jako fotbalista jste víceméně sám za sebe, obzvlášť když máte v zádech borce jako Johna Terryho nebo Didiera Drogbu. Jako trenér máte větší odpovědnost za tým,“ bilancoval Lampard na předzápasové tiskové konferenci.

„Ale samozřejmě mi náš dosavadní progres dělá velkou radost,“ usmál se dnes 47letý Lampard.

Coventry si za postup do Premier League přijde minimálně na 100 milionů liber, v přepočtu tedy na necelé tři miliardy korun.

O druhé přímé postupové místo bojují Ipswich, Millwall, Southampton a Middlesbrough. Třetí až šestý tým z Championship si o postup zahraje ve dvoukolovém play off.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 32 21 7 4 62:24 70
2. Manchester CityManchester City 31 19 7 5 63:28 64
3. Manchester UnitedManchester Utd. 32 15 10 7 57:45 55
4. Aston VillaAston Villa 32 16 7 9 43:38 55
5. LiverpoolLiverpool 32 15 7 10 52:42 52
6. ChelseaChelsea 32 13 9 10 53:41 48
7. BrentfordBrentford 32 13 8 11 48:44 47
8. EvertonEverton 32 13 8 11 39:37 47
9. BrightonBrighton 32 12 10 10 43:37 46
10. Sunderland AFCSunderland 32 12 10 10 33:36 46
11. BournemouthBournemouth 32 10 15 7 48:49 45
12. FulhamFulham 32 13 5 14 43:46 44
13. Crystal PalaceCrystal Palace 31 11 9 11 35:36 42
14. Newcastle UnitedNewcastle 32 12 6 14 45:47 42
15. Leeds UnitedLeeds 32 8 12 12 39:49 36
16. NottinghamNottingham 32 8 9 15 32:44 33
17. West HamWest Ham 32 8 8 16 40:57 32
18. TottenhamTottenham 32 7 9 16 40:51 30
19. Burnley FCBurnley 32 4 8 20 33:63 20
20. WolverhamptonWolves 32 3 8 21 24:58 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

