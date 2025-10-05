Šulc nastoupil až v nastavení, Lyon krátce nato dostal gól a poprvé doma prohrál

  18:14
Fotbalisté Lyonu v 7. kole francouzské ligy utrpěli první domácí prohru v sezoně a propásli šanci postoupit do čela tabulky. Hosté z Toulouse vyhráli po obratu 2:1 gólem v nastavení.

Pavel Šulc sleduje balón. | foto: Profimedia.cz

Lyon, v jehož základní sestavě byl z české dvojice jen Adam Karabec, po čtyřech výhrách bez inkasovaného gólu napříč soutěžemi začal dobře i tentokrát. Belgičan Fofana mu zajistil vedení, které vydrželo až do 87. minuty. O vyrovnání se postaral střídající Brazilec Emersonn a tentýž hráč v šesté minutě nastavení vstřelil hlavou vítězný gól hostů.

Při obou inkasovaných brankách už Karabec na trávníku nebyl. Pavel Šulc naopak přišel až v závěru, který se jeho týmu vůbec nepovedl.

Francouzská Ligue 1
7. kolo 5. 10. 2025 15:00
Olympique Lyon Olympique Lyon : Toulouse Toulouse 1:2 (1:0)
Góly:
24. M. Fofana
Góly:
87. Emersonn
90+6. Emersonn
Sestavy:
Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Morton, Tessmann (90+2. Šulc) – Karabec (78. A. Moreira), Tolisso (C), M. Fofana – Satriano.
Sestavy:
Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen (C) – Sidibé (78. Hidalgo), Sauer (46. Francis), Cásseres (78. Vossah), Kamanzi (46. Methalie) – Dønnum, Magri (72. Emersonn), Gboho.
Náhradníci:
Diarra – Barišić, de Carvalho, Ghezzal, Alejandro Gomes, Kluivert, Merah.
Náhradníci:
Haug – Edjouma, Koumbassa, Vignolo.
Žluté karty:
90+4. A. Moreira
Žluté karty:
51. Francis, 59. Dønnum, 80. McKenzie

Rozhodčí: Léonard – Pasqualotti – El Hamzaoui

Francouzská Ligue 1
7. kolo 5. 10. 2025 17:15
zápas probíhá
RC Štrasburk RC Štrasburk : Angers Angers 2:0 (1:0)
Góly:
37. Panichelli
51. Panichelli
Góly:
Sestavy:
Penders – G. Doué, Høgsberg, Doukouré (C), A. Ouattara – Barco, El Mourabet – D. Moreira, Lemaréchal, Godo – Panichelli.
Sestavy:
H. Koffi – Arcus, Biumla, Lefort, Ekomie – Belqebla (C), Belchdím – Kalumba, Raolisoa, Abdellí – Peter.
Náhradníci:
Johnsson – Amo-Ameyaw, Amougou, Enciso, Luís, Omobamidele, Páez, Sobol, A. Sylla.
Náhradníci:
Pona – O. Camara, Capelle, Cherif, Courcoul, Hanin, Louer, Machine, Mouton.
Žluté karty:
26. Barco, 59. D. Moreira
Žluté karty:
7. Belqebla

Rozhodčí: Paradis – Durand, Auger

Francouzská Ligue 1
7. kolo 5. 10. 2025 17:15
zápas probíhá
AS Monaco AS Monaco : OGC Nice OGC Nice 1:2 (1:2)
Góly:
45+5. Fati
Góly:
29. Sofján Diop
43. Sofján Diop
Sestavy:
Köhn – Teze, Dier (C), Salisu – Diatta, Minamino, M. Coulibaly (46. Balogun), K. Ouattara – Akliouche, Fati – Biereth.
Sestavy:
Y. Diouf – Bard, Bombito, A. Mendy – Clauss (C), Vanhoutte, Búdawí, Abdí – Sofján Diop – Cho, Moffi (38. Peprah Oppong).
Náhradníci:
Liénard – Brunner, Cabral, Henrique, Idumbo, Ilenikhena, Kiwa, Oyatambwe.
Náhradníci:
Dupé – Samed, Boga, Gouveia, Jansson, Omoruyi, Louchet, Sanson.
Žluté karty:
Žluté karty:
24. Abdí, 51. Bombito
Červené karty:
Červené karty:
34. Abdí

Rozhodčí: Delajod – Finjean, Evrard

Francouzská Ligue 1
7. kolo 5. 10. 2025 17:15
zápas probíhá
Le Havre Le Havre : Stade Rennes Stade Rennes 1:2 (1:2)
Góly:
45. Soumaré
Góly:
10. Embolo
29. Lepaul
Sestavy:
Diaw – Négo, Sangante (C), Lloris, Zouaoui – Ebonog, Seko, Ndiaye – Mambimbi, Namli, Soumaré.
Sestavy:
Samba – Brassier, Jacquet, Seidu – Merlin, Rongier (C), S. Fofana, M. Camara, Frankowski – Lepaul, Embolo.
Náhradníci:
Mpasi – Mosengo, Zagadou, Kinkoue, Kyeremeh, Kíštá, F. Doucouré, Pizarro, E. Koffi.
Náhradníci:
Silistrie – Nagida, Hateboer, M. Meïté, Mukiele, at-Taamarí, Blas.
Žluté karty:
35. Ebonog
Žluté karty:
44. Jacquet

Rozhodčí: Pignard

Francouzská Ligue 1
7. kolo 5. 10. 2025 20:45
Lille Lille : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)

Rozhodčí: B. Bastien

Výsledky

