Šulc nastoupil až v nastavení, Lyon krátce nato dostal gól a poprvé doma prohrál

Lyon, v jehož základní sestavě byl z české dvojice jen Adam Karabec, po čtyřech výhrách bez inkasovaného gólu napříč soutěžemi začal dobře i tentokrát. Belgičan Fofana mu zajistil vedení, které vydrželo až do 87. minuty. O vyrovnání se postaral střídající Brazilec Emersonn a tentýž hráč v šesté minutě nastavení vstřelil hlavou vítězný gól hostů.
Při obou inkasovaných brankách už Karabec na trávníku nebyl. Pavel Šulc naopak přišel až v závěru, který se jeho týmu vůbec nepovedl.
24. M. Fofana
87. Emersonn
90+6. Emersonn
Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Morton, Tessmann (90+2. Šulc) – Karabec (78. A. Moreira), Tolisso (C), M. Fofana – Satriano.
Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen (C) – Sidibé (78. Hidalgo), Sauer (46. Francis), Cásseres (78. Vossah), Kamanzi (46. Methalie) – Dønnum, Magri (72. Emersonn), Gboho.
Diarra – Barišić, de Carvalho, Ghezzal, Alejandro Gomes, Kluivert, Merah.
Haug – Edjouma, Koumbassa, Vignolo.
90+4. A. Moreira
51. Francis, 59. Dønnum, 80. McKenzie
Rozhodčí: Léonard – Pasqualotti – El Hamzaoui
37. Panichelli
51. Panichelli
Penders – G. Doué, Høgsberg, Doukouré (C), A. Ouattara – Barco, El Mourabet – D. Moreira, Lemaréchal, Godo – Panichelli.
H. Koffi – Arcus, Biumla, Lefort, Ekomie – Belqebla (C), Belchdím – Kalumba, Raolisoa, Abdellí – Peter.
Johnsson – Amo-Ameyaw, Amougou, Enciso, Luís, Omobamidele, Páez, Sobol, A. Sylla.
Pona – O. Camara, Capelle, Cherif, Courcoul, Hanin, Louer, Machine, Mouton.
26. Barco, 59. D. Moreira
7. Belqebla
Rozhodčí: Paradis – Durand, Auger
45+5. Fati
29. Sofján Diop
43. Sofján Diop
Köhn – Teze, Dier (C), Salisu – Diatta, Minamino, M. Coulibaly (46. Balogun), K. Ouattara – Akliouche, Fati – Biereth.
Y. Diouf – Bard, Bombito, A. Mendy – Clauss (C), Vanhoutte, Búdawí, Abdí – Sofján Diop – Cho, Moffi (38. Peprah Oppong).
Liénard – Brunner, Cabral, Henrique, Idumbo, Ilenikhena, Kiwa, Oyatambwe.
Dupé – Samed, Boga, Gouveia, Jansson, Omoruyi, Louchet, Sanson.
24. Abdí, 51. Bombito
34. Abdí
Rozhodčí: Delajod – Finjean, Evrard
45. Soumaré
10. Embolo
29. Lepaul
Diaw – Négo, Sangante (C), Lloris, Zouaoui – Ebonog, Seko, Ndiaye – Mambimbi, Namli, Soumaré.
Samba – Brassier, Jacquet, Seidu – Merlin, Rongier (C), S. Fofana, M. Camara, Frankowski – Lepaul, Embolo.
Mpasi – Mosengo, Zagadou, Kinkoue, Kyeremeh, Kíštá, F. Doucouré, Pizarro, E. Koffi.
Silistrie – Nagida, Hateboer, M. Meïté, Mukiele, at-Taamarí, Blas.
35. Ebonog
44. Jacquet
Rozhodčí: Pignard
Rozhodčí: B. Bastien