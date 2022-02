Plašilovi premiéra v roli kouče nevyšla, Bordeaux je po další prohře poslední

Domácí, kteří jsou v soutěži osmi, vedli po necelé půlhodině už 3:0. Bordeaux se povedlo po přestávce snížit na rozdíl jediné branky, ale pátou porážku z posledních šesti utkání neodvrátilo. Na barážovou příčku i první nesestupovou pozici ztrácí jen bod.

„Být poslední bolí. Věděli jsme, že to bude těžký zápas, což se potvrdilo. Musíme zvednout hlavy, pokusit se něco změnit a zabrat,“ citoval Plašila L’Équipe. „Musíme se snažit vidět to pozitivní. Dokázali jsme se dotáhnout na jeden gól, to znamená, že ten tým má vnitřní sílu a něco umí. Na to se musíme zaměřit. Ať už byla porážka zasloužená, nebo ne, prohráli jsme. Dostat tři góly za třicet minut je hodně mrzuté,“ prohlásil bývalý záložník Monaka či Pamplony.

Plašil, který za Bordeaux dlouho hrál a v roce 2019 v jeho dresu ukončil kariéru, nahradil na lavičce Vladimira Petkovice. Bývalý kouč švýcarské reprezentace či Lazia Řím byl kvůli špatným výsledkům odvolán v pondělí. Vedením mužstva šestinásobných francouzských šampionů byl dočasně pověřen Plašil, který dosud působil v roli asistenta.

Výsledky 24. kola francouzské ligy: Montpellier - Lille 0:1 (77. Xeka), Lyon - Nice 2:0 (8. Dembélé z pen., 52. Toko Ekambi), Monako - Lorient 0:0, Angers - Štrasburk 0:1 (11. Gameiro), Brest - Troyes 5:1 (7. a 27. Satriano, 49. a 67. Honorat, 82. Mounie - 45. Rami), Clermont - St. Etienne 1:2 (39. Hountondji - 71. Camara, 82. Kolodziejczak), Nantes - Remeš 1:0 (17. Simon), Lens - Bordeaux 3:2 (10. Kalimuendo, 22. Kakuta z pen. 26. Fofana - 33. Elis, 53. Hwang I-čo), 20:45 Mety - Marseille.

Francouzská liga KLUB Z V R P S B 1. Paris St. Germain 24 18 5 1 52:19 59 2. Marseille 23 12 7 4 36:20 43 3. Nice 24 13 4 7 36:21 42 4. Štrasburk 24 12 5 7 46:29 41 5. Rennes 24 11 4 9 43:22 37 6. Monako 24 10 7 7 37:26 37 7. Lyon 24 10 8 6 33:30 37 8. Lens 24 10 6 8 39:35 36 9. Nantes 24 10 5 9 31:28 35 10. Lille 24 9 8 7 32:35 35 11. Montpellier 24 10 4 10 38:34 34 12. Brest 24 8 7 9 33:36 31 13. Angers 24 7 8 9 30:35 29 14. Remeš 24 6 9 9 27:28 27 15. Clermont 24 6 6 12 24:41 24 16. Troyes 24 5 6 13 21:36 21 17. Lorient 24 4 9 11 20:38 21 18. St. Etienne 24 5 6 13 24:45 21 19. Mety 23 4 8 11 24:43 20 20. Bordeaux 24 4 8 12 36:61 20

Poznámka: Nice a Lyonu byl z disciplinárních důvodů odečten 1 bod.

FC Nantes : Stade de Reims 1:0 (1:0) Góly:

Sestavy:

P. Rajković – Locko (20. Adeline), Busi, Faes, J. Abdulhamíd, Konan (62. Sissoko) – Mbuku (76. Hornby), Matusiwa, Munetsi, Flips (75. van Bergen) – Ekitike. Náhradníci:

Diouf, Penneteau – Adeline, Doumbia, Hornby, Kebbal, Sissoko, van Bergen. Žluté karty:

16. Realizační tým Červené karty:

15. J. Abdulhamíd

AS Monaco FC : FC Lorient 0:0 (0:0) Sestavy:

Nübel – Sidibé (57. R. Aguilar), Disasi, Maripán, Caio Henrique – Tchouaméni – Vanderson (57. G. Martins), Jean Lucas (81. Matazo), Volland (57. Golovin), Diop (78. Akliouche) – Ben Yedder (C). Sestavy:

Dreyer – Le Goff (C), Laporte, Petrot, H. Mendes – Boisgard (60. Koné), Monconduit, Innocent – Moffi (59. Le Fée), Lauriente (86. Igor Silva), Soumano (60. Dango Ouattara). Náhradníci:

Mannone – R. Aguilar, Akliouche, Y. Fofana, G. Martins, Jakobs, Golovin, Matsima, Matazo. Náhradníci:

Nardi, Bartouche – Igor Silva, Hergault, Loric, Meité, Mouazan, Le Fée, Dango Ouattara, Koné. Žluté karty:

45. Caio Henrique, 73. R. Aguilar, 89. Akliouche Žluté karty:

37. Boisgard, 81. Lauriente Rozhodčí: Dechepy – Le Tellier, Aube

FC Méty : Olympique Marseille 0:1 (0:1) Góly:

26. Bakambu Sestavy:

Caillard – Delaine, Brún (C), Kouyaté, Amadou, Candé – Maïga, Pajot, B. Traoré, Búlája – Mafouta. Sestavy:

Pau López – Lirola, Kamara, Saliba, Ćaleta-Car – Guendouzi, P. Gueye, Gerson – Payet (C) – Bakambu, B. Dieng. Náhradníci:

Úkíddžá – Niakaté, Jemerson, Joseph, Sarr, Yade, Niane, Nguette, Mbengue. Náhradníci:

Ngapandouetnbu, Mandanda – Álvaro González, Balerdi, Kolašinac, Harít, Milik, Henrique, Ünder. Žluté karty:

19. Pajot, 45+1. B. Traoré Žluté karty:

Rozhodčí: E. Wattellier – D. Zitouni, E. Finjean

Racing Club De Lens : Girondins Bordeaux FC 3:2 (3:1) Góly:

11. Kalimuendo

22. G. Kakuta

27. Fofana Góly:

33. Elis

53. Hwang Ui-jo Sestavy:

Faríñez – Machado, Wooh, Medina – Clauss (82. Frankowski), Ch. Doucouré, Fofana (C), M. Haidara – Sotoca (82. Costa), G. Kakuta (62. P. Berg), Kalimuendo (62. Ganago). Sestavy:

Poussin – G. Mensah (86. Niang), Ahmedhodžić, Marcelo, Kwateng – J. E. Onana (86. Mangas), Guilavogui – Oudin (C) (90+1. Mara), Fransérgio (56. Y. Adli), Elis (56. Dilrosun) – Hwang Ui-jo. Náhradníci:

Leca – Baldé, P. Berg, Costa, Frankowski, Jean, Ganago, Louveau. Náhradníci:

Rouyard – Y. Adli, Mangas, Mara, Medioub, Niang, Pembélé, Sissokho, Dilrosun. Žluté karty:

45. Ch. Doucouré, 61. Sotoca, 89. Frankowski Žluté karty:

55. Hwang Ui-jo, 61. Guilavogui Rozhodčí: François Letexier

Clermont Foot : AS Saint-Étienne 1:2 (1:0) Góly:

39. Hountondji Góly:

71. M. Camara

81. Kolodziejczak Sestavy:

Djoco – Zedadka, Hountondji, Seidu, N'Simba – Samed, Gastien (C) (88. Kyei), Da Cunha (63. Allevinah) – Berthomier (64. Magnin), Rašani (79. Mendy), Bayo. Sestavy:

Bernardoni – Sacko, Mangala, Nade – Thioub (74. Aouchiche), Boudebouz (86. Maçon), Douath (46. Hamouma), Kolodziejczak – M. Camara – Nordin (55. Bouanga), Chazrí (86. Youssouf). Náhradníci:

Desmas – Allevinah, Dossou, Hamel, Kyei, Cháwí, Mendy, Magnin, Ogier. Náhradníci:

Green – Aouchiche, Bouanga, Dioussé, Gabriel Silva, Hamouma, Maçon, Sow, Youssouf. Žluté karty:

20. Hountondji, 51. Gastien, 90+1. Seidu, 90+5. Zedadka Žluté karty:

16. Boudebouz

Stade Brestois 29 : ESTAC Troyes 5:1 (2:1) Góly:

8. Satriano

27. Satriano

50. Honorat

68. Honorat

83. Mounié Góly:

45+2. Rami Sestavy:

Bizot – Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Duverne – Magnetti, Agoumé – Del Castillo (78. Lasne), Bilajlí (84. Le Douaron), Honorat – Satriano (65. Mounié). Sestavy:

Gallon – Salmier (62. Kaboré), Rami, Palmer-Brown, Conté – Biancone (38. Chavalerin), Tardieu, Kouamé (80. Y. Koné), Mama Baldé (80. Chambost) – Mothiba (63. Túzghár), Ugbo. Náhradníci:

Larsonneur – Belqebla, Cardona, Faussurier, Hérelle, Lasne, Le Douaron, Mounié, H. Mbock. Náhradníci:

Moulin – Chadli, Chambost, Kaboré, Chavalerin, Y. Koné, Rodrigues, Túzghár. Žluté karty:

15. Agoumé Žluté karty:

43. Tardieu

Angers SCO : RC Štrasburk 0:1 (0:1) Góly:

11. Gameiro Sestavy:

Petković – Thomas (74. Ebosse), I. Traoré (C), Mendy – Cabot, bin Tálib, Únáhí (66. Capelle), Doumbia – Fulgini – Búfál, Bahoken (66. Cho). Sestavy:

Sels – Sissoko (69. Bellegarde), Nyamsi, Perrin – Liénard (C) (69. Caci), Djiku, Thomasson, Prcić, Guilbert (87. Fila) – Gameiro (80. H. Diallo), Ajorque. Náhradníci:

Mandrea – Ebosse, Manceau, Taïbi, Capelle, Pereira Lage, Mangani, Cho, Ninga. Náhradníci:

Kawašima – Caci, Fila, Aholou, Bellegarde, Kandil, Sahi, Waris, H. Diallo. Žluté karty:

29. Cabot, 68. Thomas, 83. Doumbia Žluté karty:

40. Liénard Rozhodčí: Gaillouste – Luzi, Torregrossa

Montpellier HSC : Lille OSC 0:1 (0:0) Góly:

Góly:

77. Xeka Sestavy:

Omlin – Souquet, Cozza, M. Sakho, Ristić (86. Oyongo) – Mollet (68. Germain), Sambia (81. Gioacchini), Chotard, Ferri – Savanier (C), Wahi (81. Makouana). Sestavy:

Jardim – Çelik, Djaló, J. Fonte (C), Botman, G. Gudmundsson (64. Burak Yılmaz) – Gomes (78. Weah), B. André, Xeka, Bamba – David (90. A. Onana). Náhradníci:

Bertaud – Delaye, Barès, Gioacchini, Germain, Leroy, Makouana, Thuler, Oyongo. Náhradníci:

Grbić – D. Bradarić, Ben Arfa, Pied, A. Onana, Raghouber, Weah, Žegrova, Burak Yılmaz. Žluté karty:

47. Ferri, 83. Savanier, 87. Germain Žluté karty:

18. B. André, 22. Gomes, 45. Çelik, 64. Xeka Rozhodčí: Frappartová – Berchebru, Jeanne