náhledy
Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek ve věku 66 let.
Autor: Stefano Porta, AP
Bazilika Svatého Ambrože je jednou z nejstarších církevních staveb. Právě před ní se shromáždila řada fanoušků, kteří chtěli dát sbohem Baresimu, vynikajícímu obránci, který strávil v dresu AC Milán celou dvacetiletou hráčskou kariéru.
Autor: Stefano Porta, AP
Hned patnáct sezon zastával Baresi roli kapitána. Neodmyslitelně spjato je s ním číslo 6.
Autor: Yara Nardi, Reuters
„Jeho vystupování a čestnost zůstanou navždy vryty do DNA klubu, stejně jako jeho kultovní dres s číslem 6,“ uvedl v prohlášení samotný klub AC Milán.
Autor: Daniele Mascolo, Reuters
V barvách milánského klubu odehrál Baresi více než sedm stovek zápasů, se spoluhráči vybojoval tři trofeje v Lize mistrů, šest titulů v Serii A, tři evropské a čtyři italské superpoháry.
Autor: Yara Nardi, Reuters
V reprezentaci odehrál 82 zápasů. Byl součástí zlatého týmu na MS v roce 1982, výraznější roli však zastával o 12 let později, kdy jako kapitán dovedl národní tým ke stříbru.
Autor: Yara Nardi, Reuters
Pro milánské fanoušky byl obrovskou osobností. Pamatují si totiž, že klubu zůstal věrný i přes sestup do Serie B v roce 1982.
Autor: Yara Nardi, Reuters
K dresu s číslem 6 neodmyslitelně patřila i kapitánská páska. Poprvé ji Baresi navlékl ve svých 22 letech.
Autor: Yara Nardi, Reuters
Ve svém posledním rozhovoru pro Gazzetta dello Sport z loňského roku Baresi vzpomínal: „Když jsem jako čtrnáctiletý poprvé přišel do Milanella (tréninkového centra Milána), připadalo mi to, jako bych vstoupil do ráje.“
Autor: Daniele Mascolo, Reuters
Rozloučit se s ním přišla řada známých fotbalových tváří. S Paolem Maldinim strávili řadu let v AC Milán i reprezentaci. Právě na nich stála pevná italská obrana.
Autor: Daniele Mascolo, Reuters
Spolu si za AC Milán nezahráli, do týmu totiž Clarence Seedorf dorazil až v roce 2002. Po desetiletém působení se však i nizozemský záložník stal klubovou legendou.
Autor: Daniele Mascolo, Reuters
Na pohřeb dorazil také Roberto Baggio s manželkou. Božský copánek, jak se italskému útočníkovi přezdívalo, má také stříbro z MS 1994, kde tým vedl jako kapitán právě Baresi.
Autor: Yara Nardi, Reuters
Claudio Ranieri, aktuálně technický ředitel italské reprezentace, se s Baresmi potkal už jako hráč. Nepřekvapí, že ani jednou z jejich souboje neodcházel jako vítěz.
Autor: Yara Nardi, Reuters
Nelson Dida, bývalý gólman AC Milán, patří mezi fotbalisty, kteří v nultých letech navazovali na úspěchy Baresiho a spol. z přelomu 80. a 90. let.
Autor: Antonio Calanni, AP
Osm sezon spolu v Miláně strávili Baresi a nizozemský útočník Marco van Basten.
Autor: Daniele Mascolo, Reuters
Také Alessandro Costacurta strávil řadu let v AC Milán, na rozdíl od spoluhráče Baresiho však jednu sezonu vynechal. V ročníku 1986/87 hostoval v Monze.
Autor: Yara Nardi, Reuters
Daniele Massaro, bývalý útočník AC Milán, drží repliku Baresiho kapitánské pásky. Vedle něj jde Dejan Savičevič.
Autor: Yara Nardi, Reuters
Ze současné generace hráčů AC Milán přišli například Christian Pulisic a Santiago Giménez.
Autor: Daniele Mascolo, Reuters