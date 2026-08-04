Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf

Autor:
  13:29
Pohřeb Franca Baresiho v Miláně. Pohřeb Franca Baresiho v Miláně. Fanoušci mávají vlajkou, která je věnována Francovi Baresimu, před bazilikou... Pohřeb Franca Baresiho v Miláně. Pohřeb Franca Baresiho v Miláně. Pohřeb Franca Baresiho v bazilice svatého Ambrože. Fanoušci vzdávají hold Francovi Baresimu před bazilikou svatého Ambrože. Bazilika svatého Ambrože v Miláně v obklopení fanoušků. Lidé se přišli rozloučit s Francem Baresim. Paolo Maldini na pohřbu Franca Baresiho. Clarence Seedorf na pohřbu Franca Baresiho. Roberto Baggio s manželkou jdou na pohřeb Franca Baresiho.
Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek ve věku 66 let.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

1. kolo

Inter Milán vs. AC Monza //www.idnes.cz/sport
22.8. 17:30
  • 1.21
  • 6.24
  • 12.40
Udinese Calcio vs. Como //www.idnes.cz/sport
22.8. 17:30
  • 4.41
  • 3.45
  • 1.83
Janov vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
22.8. 19:45
  • 4.44
  • 3.29
  • 1.87
Parma vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
22.8. 19:45
  • 2.61
  • 3.01
  • 2.84
Frosinone Calcio vs. Juventus FC //www.idnes.cz/sport
23.8. 17:30
  • 6.55
  • 4.44
  • 1.46
VVV Venlo vs. Lecce //www.idnes.cz/sport
23.8. 17:30
  • 2.32
  • 3.14
  • 3.15
Atalanta Bergamo vs. US Sassuolo Calcio //www.idnes.cz/sport
23.8. 19:45
  • 1.52
  • 4.38
  • 5.59
Turín FC vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
23.8. 19:45
  • 4.30
  • 3.66
  • 1.79
Boloňa vs. Lazio Řím //www.idnes.cz/sport
24.8. 17:30
  • 2.13
  • 3.18
  • 3.52
AS Řím vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
24.8. 19:45
  • 1.53
  • 4.19
  • 5.83
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Inter MilánInter 38 27 6 5 89:35 87
2. NeapolNeapol 38 23 7 8 58:36 76
3. AS ŘímAS Řím 38 23 4 11 59:31 73
4. ComoComo 38 20 11 7 65:29 71
5. AC MilánAC Milán 38 20 10 8 53:35 70
6. Juventus FCJuventus 38 19 12 7 61:34 69
7. Atalanta BergamoBergamo 38 15 14 9 51:36 59
8. BoloňaBoloňa 38 16 8 14 49:46 56
9. Lazio ŘímLazio 38 14 12 12 41:40 54
10. Udinese CalcioUdinese 38 14 8 16 45:48 50
11. US Sassuolo CalcioSassuolo 38 14 7 17 46:50 49
12. Turín FCTurín 38 12 9 17 44:63 45
13. ParmaParma 38 11 12 15 28:46 45
14. CagliariCagliari 38 11 10 17 40:53 43
15. FiorentinaFiorentina 38 9 15 14 41:50 42
16. Janov Janov 38 10 11 17 41:51 41
17. LecceLecce 38 10 8 20 28:50 38
18. US CremoneseCremonese 38 8 10 20 32:57 34
19. Hellas VeronaHellas 38 3 12 23 25:61 21
20. Pisa SCPisa 38 2 12 24 26:71 18

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. - 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf

Pohřeb Franca Baresiho v Miláně.

Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...

Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado

John Mercado slaví se spoluhráči ze Sparty gól na 2:1 proti Lyonu v předkole...

Zápas plný příběhů, zvratů i vzrušujících okamžiků. Sparťanští fotbalisté v boji o Ligu mistrů nadchli, ale zatím udělali první ze čtyř složitých kroků. Na cestě do Champions League musí zvládnout...

UEFA se bouří proti Infantinově ultimátu. Zvažuje i bojkot mistrovství světa

Prezident FIFA Gianni Infantino (vlevo) se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem na...

Byl by to bezprecedentní krok. Evropská fotbalová unie UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa poté, co mezinárodní fotbalová federace FIFA přišla s plánem rozprodat soukromým investorům část...

České fotbalisty poprvé povede cizinec. Vedení představilo Španěla Deniu

Santi Denia, nový trenér české reprezentace.

Fotbalovou reprezentaci poprvé povede cizinec. Novým trenérem byl jmenován dvaapadesátiletý španělský kouč Santi Denia. Jeho působení schválil výkonný výbor asociace takřka jednohlasně. Denia dostal...

Hradec - Tromsö 3:1, domácí otáčeli, třikrát udeřili ze vzduchu. Příště je čeká Besiktas

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví gól Tromsu IL v odvetném utkání 2. předkola...

Vyřadit už jen jednoho protivníka a fotbalový Hradec Králové se stane účastníkem základní fáze pohárů. Norského favorita z Tromsö porazil i v odvetě a postoupil do 3. předkola Evropské ligy. Na...

Z nouze trefa? Mackovi radil Pogba, obědval s Buffonem. Teď osvěžil Spartu

Premium
Roman Macek ze Sparty během utkání s Lyonem.

Když se na něj jako na patnáctiletého kluka jezdili do Zlína vyptávat skauti z mnichovského Bayernu a následně si ho vyhlédli kolegové z Juventusu, nejspíš by nevěřil, že svůj první zápas pod...

5. srpna 2026

Jihočeský kraj nabídl 32,5 milionu korun za Dynamo. Nechceme ztrácet čas, řekl Kuba

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí...

Jihočeský kraj předložil Dorothy Nneke Ede, majitelce českobudějovického fotbalového Dynama, nabídku na odkoupení klubu za 32,5 milionu korun. Požaduje za to také převod mládežnické akademie....

5. srpna 2026  18:31

OBRAZEM: Obratu s Lyonem přihlížel i Nedvěd. Jaký byl velký večer na Letné?

Do kvalifikačního duelu Ligy mistrů proti Lyonu hnala sparťany zaplněná Letná.

Byl to zápas plný příběhů. Sparťanští fotbalisté nakonec úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu zvrátili a zvítězili 2:1. Náskok do francouzské odvety se ale nerodil vůbec lehce a...

5. srpna 2026  16:03

Požár opět v Brně, Zbrojovka mu svěřila skauting. Část fanoušků nesouhlasí

Po třech letech se do brněnské Zbrojovky vrací symbol nevydařené éry bývalého...

Byl symbolem nevydařené éry Václava Bartoňka coby majitele Zbrojovky Brno, teď se po třech letech vrací. Bývalý sportovní ředitel Tomáš Požár už v klubu působil mezi lety 2018 až 2023, nově dostal na...

5. srpna 2026  15:22

Evropský specialista Ryneš zajistil další výhru. V odvetě budeme hrát stejně, hlásí

Matěj Ryneš vstřelil vyrovnávací gól Sparty proti Lyonu.

Je to pohárový střelec, muž velkých evropských večerů. Vždyť v rudém dresu skóroval naposledy loni v Konferenční lize v Craiově, předtím proti Aktobe a dvě sezony nazpět v památném duelu o Ligu...

5. srpna 2026  14:20

Hradec - Besiktas: Kde naladíte Evropskou ligu v TV, statistiky a informace

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví výhru v odvetném utkání 2. předkola Evropské...

Fotbalisty Hradce Králové čeká další těžká zkouška. Po vyřazení norského Tromsö vyzvou ve 3. předkole Evropské ligy turecký Besiktas. Kde můžete první utkání sledovat, jaké jsou poslední výsledky...

5. srpna 2026  13:58

ODPÍSKÁNO: Penalta proti Spartě? Pro sudího viditelné držení, říká expert

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Drželi se navzájem a pak uklouzli? Došlo k přestupku ještě před pokutovým územím? Nebo šlo o neoddiskutovatelný faul sparťanského obránce Adama Ševínského na Loïse Opendu z Lyonu? Jeden z...

5. srpna 2026  13:30

Ještě další rok bez fotbalu. Šigut zná trest za korupci, na hřiště nesmí i další hráči

O míč bojují karvinský Samuel Šigut a Roman Horák ze Slovácka.

Mohl nastupovat za Slavii, karvinský hříšník Samuel Šigut si ale fotbal nezahraje další rok vůbec nikde. Asi nejznámější prvoligové jméno v současné korupční kauze zná trest od etické komise....

5. srpna 2026  12:10,  aktualizováno  12:59

Po Slavii nedal penaltu ani Spartě. Kouč Lyonu pak přemítal: Zřejmě to bylo klíčové

Corentin Tolisso, kapitán Lyonu, při pokutovém kopu tváří v tvář brankáři...

Vystřelil prudce, nejspíš i do míst, kam by sparťanský brankář Jakub Surovčík nedosáhl. Jenže balon se zvedl až moc, což domácí tribuny oslavily možná víc než vstřelené góly. Corentin Tolisso,...

5. srpna 2026  12:50

Vítek přestoupí z United do druhé ligy. Manchester si ale pojistil zpětný odkup

Radek Vítek v dresu Blau Weiss Linz.

Český fotbalový brankář Radek Vítek podle Sky Sports přestoupí z Manchesteru United do druholigového Middlesbrough. Přestupová částka se může s bonusy vyšplhat až na 14 milionu liber (395 milionů...

5. srpna 2026  12:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lyon byl bezradný, Sparta se musela divit. Francouzský tisk cupuje Olympique

Pavel Kadeřábek sice do úvodního zápasu proti Lyonu nezasáhl, po výhře však...

Francouzská média se shodla, že fotbalisté Lyonu v úterním úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů na hřišti Sparty zcela zaslouženě prohráli 1:2. Zkritizovala trenéra Paula Fonsecu a jeho zvolený...

5. srpna 2026  11:40

Fotbalové přestupy ONLINE: Vítek končí v United, Salah je na testech v Turecku

Sledujeme online
Radek Vítek v dresu Bristol City před standardní situací.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

5. srpna 2026  9:30,  aktualizováno  11:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.