Končím, oznámil fotbalový vicemistr světa z roku 2006 Ribéry

„Bolest byla stále větší a doktoři mi doporučili, abych s fotbalem skončil. Je to konec mé profesionální kariéry,“ citovala agentura AFP Ribéryho, který v této sezoně nastoupil jen ke dvěma zápasům na začátku srpna.

„Děkujeme Franckovi za nasazení a odhodlání, se kterým pomohl klubu v minulé sezoně k záchraně v Serii A. V klubu bude nadále pokračovat v jiné roli, s fanoušky se rozloučí před sobotním utkáním se Speziou,“ uvedla Salernitana.

Do italského celku přišel Ribéry loni z Fiorentiny. Do roku 2019 hrál dvanáct let za Bayern Mnichov, s kterým získal devět titulů a v roce 2013 s ním triumfoval také v Lize mistrů. Ve francouzské reprezentaci má bývalý hráč Marseille nebo Galatasaraye Istanbul na kontě 81 utkání a 16 gólů.