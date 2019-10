Ribéry strčil v Itálii do rozhodčího a hrozí mu vysoký trest

Ribéry se navíc před tím dostal do konfliktu i s trenérem Vincenzem Montellou, protože nesouhlasil s tím, že byl deset minut před koncem střídán. „Vypadal unaveně, takže možná byl naštvaný, protože chtěl střídat dřív,“ žertoval kouč v rozhovoru pro Sky Sports. „Sám jsem byl útočník, takže vím, jaké to je, když vás vystřídají. Jeho vášeň a zaujetí se mi líbí,“ dodal.

Ani Montella s vítězným gólem, který vstřelil minutu před koncem Ciro Immobile, nesouhlasil, protože brance podle něj předcházel faul. „Nerozumím tomu. Máme tady video, jde o rozhodující okamžik v závěru zápasu, tak proč se na to nepodívat?“ uvedl trenér.

„Rozhodčímu jsem pak řekl: Když se po zápase na incident podíváte a usoudíte, že to nebyl faul, koupím vám kafe. Když budete nadále přesvědčený, že to faul byl, tak koupíte kafe vy mně. Kdyby se na to šel podívat hned, tak by třeba rozhodl stejně, ale aspoň bychom měli jistotu,“ prohlásil Montella.