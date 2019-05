Neuvěřitelně krásné, dojalo Robbena s Ribérym loučení s Bayernem

Bayern sice ještě čeká finále domácího poháru s Lipskem, Ribéry s Robbenem ale brali jako své loučení sobotní zápas s Frankfurtem, v němž se naposledy představili před domácím publikem v Allianz Areně.

„Bylo to neuvěřitelně krásné, prostě pohádka. Po takovém zápase prochází vaším tělem tolik emocí, že to ani nejde popsat slovy. Je to něco, co musíte zažít,“ popisoval rozechvěle Robben.

V průběhu ročníku se potýkal se zraněním, ale na závěr sezony se dokázal vrátit. „Bojoval jsem o návrat pět měsíců a dnes jsem byl odměněn. Snažil jsem se do toho dát vše a užít si poslední zápas na tomhle stadionu a před těmito fanoušky. Má to šťastný konec,“ usmíval se pětatřicetiletý nizozemský křídelní hráč.

V 78. minutě symbolicky uzavřel skóre, krátce předtím dal gól Ribéry. „Takhle nějak jsme si to představovali, nemohlo to dopadnout lépe. Můj poslední skvělý moment tady. Přijela za mnou celá rodina, moje děti, manželka, rodiče, rodiče mé ženy, bratranci. Jsem rád, že všichni byli u toho,“ prohlásil Ribéry, který jako první hráč získal devět bundesligových titulů.

„Nebyl jsem tu jen nějaké dva nebo tři roky, prožil jsem tu dvanáct let. Popravdě nikdy by mě nenapadlo, že toho s Bayernem vyhraju tolik. Vyhráli jsme toho strašně moc, ale nejlepší byla sezona 2012/13,“ připomněl šestatřicetiletý francouzský záložník triumf v Lize mistrů.

Robben s Ribérym a Rafinhou, který rovněž opouští Bayern, byli hlavními postavami mistrovských oslav. Všichni tři společně jako první zvedli nad hlavu vítězný talíř pro nového šampiona.

„Dnes jsme chtěli vyhrát pro tyhle tři kluky. Když jsem před zápasem viděl v útrobách stadionu rodiny Francka a Arjena, musím říct, že jsem skoro brečel,“ vyprávěl útočník Robert Lewandowski.

„Měli jsme velkou motivaci dopřát vítěznou rozlučku Arjenovi i Franckovi. Musím poděkovat celému týmu, sezona byla hodně náročná. Na podzim jsme ztráceli na Dortmund devět bodů, ale skvěle jsme se vrátili zpět. Věřím, že příští týden to ještě vylepšíme a získáme domácí pohár,“ dodal trenér Niko Kovač.