Vichřice dofoukala. Real ztratil Pana Evropu, který stovku uměl za jedenáct vteřin

Legenda vypráví, že tři dny po utkání už Francisco Gento právě Realu Madrid patřil. Zní to hezky, ale není to pravda: sice okamžitě zaujal, ale jeho přestup dotáhli šéfové až v létě.

Co zní mnohem smutněji a co pravda bohužel je? Že v úterý Real svou legendu ztratil. Gento, nejslavnější z kapitánů, kteří kdy navlékali sněhobílý dres, a v posledních letech čestný prezident klubu, zemřel - bylo mu osmaosmdesát.

A stihl toho požehnaně.

Tak především: jako jediný v historii se šestkrát radoval z triumfu Poháru mistrů. Nejdříve pětkrát v řadě v letech 1956-1960, pak ještě o šest let později, kdy už jako mazák šéfoval nastupující generaci, která si říkala Yé-Yé. Proč? Přece proto, že zrovna frčeli Beatles a v kabině Realu si co chvíli někdo prozpěvoval jejich slavný hit: She loves you, yeah, yeah, yeah...

I s mladými parťáky Gento sbíral ligové tituly, celkem jich stihl dvanáct, což je pochopitelně rekord. Víc se vzpomíná na ty z padesátých let, kdy řádil v nedostižné trojici s Puskásem a Di Stéfanem.

Ale hezky popořadě: v mladém Gentovi byste superhvězdu asi na první pohled nehledali.

Real Madrid v sezoně 1961/1962. Paco Gento v dolní řadě zcela vpravo.

Byl nevysoký, jen lehce přes metr sedmdesát. K tomu podsaditý, jednasedmdesát kilo. A první sezona na San Bernabéu mu vůbec nevyšla: sedmnáct zápasů, nula gólů. Jednou nohou už byl pryč, ale spoluhráči se přimluvili: „Dejte mu ještě rok šanci a uvidíte!“

Nakonec se díval celý svět. Kdykoli se Gento rozběhl po levém křídle, byl k neudržení. Běhal tak rychle, že se mu brzy začalo říkat La Galerna, vichřice. Nebo taky El Supersónico, stíhačka.

„I nám všichni říkali: Jen počkejte, co s vámi provede! Honzovi Lálovi novináři vzkazovali, ať si na něj nachystá laso, že jinak nemá šanci,“ vybaví si Jozef Štibrányi, pamětník, který si proti Gentovi a spol. zahrál na stříbrném mistrovství světa 1962 v Chile. Co zahrál - jediným gólem rozhodl úvodní zápas pro Čechoslováky, navíc pomáhal španělskou hvězdu zkrotit.

„Už v tunelu jsem na něj koukal, osmahlý chlap, tmavé ulíznuté vlasy, elegán. A na hřišti? Já hrál pravé brko, on levé křídlo, pořád jsme se potkávali. Lála ho pěkně držel na uzdě, já se taky poctivě vracel - a slavný Gento si nekopl!“

Což byla naprostá výjimka, většinou bývali soupeři zoufalí, nevěděli si rady. Gentův recept byl přitom úplně jednoduchý. Vzhledem k tomu, že stovku zvládl za jedenáct vteřin, stačilo prostě... běžet.

„Rozkmital jsem nohy, zasprintoval a pak prudce zastavil. Obránci často vůbec nestihli reagovat, běželi dál a zastavili se až o reklamní panel,“ líčil seňor Francisco už coby starší pán. „Někdy mi jich bylo až líto.“

Určitě by nebylo fér tvrdit, že všechnu slávu získal jen díky rychlým svalovým vláknům. S balonem uměl divy, o jeho kličkách a přešlapovačkách si lidé vyprávěli. Zároveň si ho ovšem spoluhráči dobírali: Vždyť ty neumíš střílet! Přeháněli, gólů nasázel 178, přitom z kraje hřiště se do zakončení nedostával až tak často. Ale...

„Špatně mířil,“ rýpl si z legrace do kamaráda Maďar Puskás, sám vyhlášený střelec. „Na tréninku co chvíli překopl bránu i plot, trefil strom a vyplašil všechny ptáky. A my pak balon ne a ne najít.“

Francisco „Paco“ Gento na snímku z roku 2016.

Až tak to nevadilo, protože z Genta na hřišti tryskala neovladatelná chuť dokázat všem okolo, co se v něm skrývá. Nevyrůstal v přepychu: táta řídil dodávku a měl co dělat, aby rodinu uživil. Malý Paco, jak mu všichni říkali, musel pomáhat, takže školu opustil ve čtrnácti a místo toho se staral o krávy na malé rodinné farmě.

Snil tak maximálně o tom, že si jednou zahraje ligu za Santander, ale že odkope osmnáct sezon za Real a dobude s ním čtyřiadvacet trofejí, to by ho určitě nenapadlo. Ani to, jakou bude mít jednou cenu jeho podpis.

„Velká vzácnost! To moc lidí v Československu určitě nemá,“ nadšeně vypráví Štibrányi a přidá kouzelnou historku, jak v Chile k cennému autogramu přišel: „Já, vystudovaný učitel, jsem si všude s sebou nosil zápisníček. Když jsme Španěly porazili, běžel jsem s ním za Gentem, podal mu tužku a poprosil: Podepsal byste se mi? Mohl být naštvaný, že zrovna já si jdu pro autogram, když jsem jim dal gól, ale zachoval se jako profík a podškrábl se. Notýsek mám doma ve vitríně, když přijedete, ukážu!“