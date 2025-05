V Evropě i po světě sice najdete několik stadionů, které od sebe dělí třeba jen pár stovek metrů, ale aby byly takhle blízko, to je opravdu rarita.

Je však potřeba dodat, že Stade Jean-Bouin, kde bude FC Paříž hrát namísto aktuálního stadionu Sébastiena Charlétyho, jí nepatří. Klub se pouze dohodl s tamním ragbyovým týmem Stade Francais na sdílení pozemku. Prozatím do roku 2029 a pak se uvidí, co dál.

„Doufáme, že nám časem 20 tisíc míst nebude stačit,“ pronesl ambiciózně prezident klubu Pierre Ferracci.

PSG pro změnu zvažuje, že opustí slavný Park Princů a vybuduje zcela nový stadion, jenž by se měl nacházet ve městě Massy v pařížské aglomeraci zhruba 15 kilometrů od centra.

Tahle fotbalová rarita tak možná nebude mít dlouhého trvání.

Stadiony týmů Paris St. Germain a Paris FC jsou od sebe vzdálené pouhých 15 metrů.

FC Paříž však doufá, že dlouhého trvání bude mít prvoligová rivalita mezi oběma týmy a s tím spojená derby.

Je až k nevíře, že se v hlavním městě Francie žádné nehrálo od sezony 1989/1990. Tehdy s PSG zápolil Racing Club de Paris, respektive Matra Racing, jak ji ambiciózní nový majitel v roce 1987 přejmenoval. Jenže projekt nakonec úspěšný nebyl, klub se postupně propadl do nižších soutěží a aktuálně kope čtvrtou ligu.

„Je to paradox. Máme tu populární sport, který v Paříži produkuje nespočet kvalitních hráčů, ale v celém městě je jenom jeden velkoklub,“ zamyslel se historik Paul Dietschy pro agenturu AP.

Jedním z důvodů je fakt, že ve Francii fotbal dlouho zaostával za cyklistikou či boxem. „Byl pouze jedním z mnoha sportů, které sloužily pouze jako zábava,“ přiblížil Dietschy.

To už však neplatí a teď se do popředí diváků ve městě světel dere další klub.

„Paříž byla dlouho anomálií v evropském fotbale,“ glosovala v prosinci britská BBC. Jen dva měsíce poté, co FC Paříž koupil jeden z nejbohatších lidí na světě Francouz Bernard Arnault.

„Myslím, že je ve městě prostor pro dva kluby, pro dva rozdílné příběhy, které se mohou doplňovat,“ prohlásil Bernardův nejstarší syn Antoine.

Menšinový podíl má i Red Bull, který pro své fotbalové aktivity na podzim angažoval bývalého kouče Liverpoolu Jürgena Kloppa. Do koncernu vyrábějícího energetické nápoje patří i německé Lipsko, rakouský Salcburk či anglický Leeds.

To byl jasný vzkaz: „Máme ambice uspět!“

Zhruba o sedm měsíců později už klub slavil postup do první ligy po dlouhých 46 letech. Zpečetila ho páteční remíza 1:1 s předposledním Martigues.

FC Paříž slaví postup do první ligy.

A to znamená, že se fanoušci mohou těšit na derby s PSG, která budou zvlášť pikantní. Abyste byli v obraze: FC Paříž vznikla až v roce 1969 a rychle se spojila s tehdy druholigovým Stade Saint-Germain. Tak vznikla značka PSG.

Jenže kvůli sporům o název a finančním problémům se útvar v roce 1972 rozpadl. FC Paříž zůstala v první lize a přestěhovala se do Parku Princů, zatímco dnešní PSG spadlo do třetí ligy. O dva roky později se ale vydrápalo zpátky mezi elitu, využilo sestupu svého konkurenta, uzmulo si pro sebe jeho stadion a stalo se klubem číslo jedna v hlavním městě.

„Ale žádná nevraživost mezi námi nepanuje. Sám jsem se synem chodil na zápasy PSG,“ usmál se Ferracci.

Ten teď bude usilovat o to, aby se poměr sil vyrovnal.

Prezident Paříže FC Pierre Ferracci (vpravo) spolu se synem majitele klubu Antoinem Arnaultem.

Rozhodně to ale nějakou dobu potrvá. Vedení především doufá, že ambiciózní projekt neskončí tak rychle jako kdysi kdysi Matra Racing.

Vše se bude odvíjet i od přístupu nových majitelů. „Nechceme nic uspěchat. Chceme, aby jádro týmu tvořili kluci z Paříže. Když tady nakupují všichni, je logické, abychom na těch hráčích taky stavěli,“ ujišťoval Bernard.

„Plánujeme mít v týmu pět, šest, klidně i sedm nebo osm hráčů, kteří prošli akademií,“ přidal jeho syn.

To je výrazně odlišná taktika, než jakou před několika lety zvolilo PSG. Když ho v roce 2011 převzali katarští šejkové, napumpovali do klubu obrovské množství peněz a vytvořili ve Francii hegemon, který za posledních 13 let slavil hned 11 mistrovských titulů. Ale v Evropě to kvůli velké konkurenci vázne, byť letos má nakročeno do finále Ligy mistrů. Vůbec podruhé ve své historii.

Rodí se mu teď silný konkurent na domácí scéně přímo pod nosem?