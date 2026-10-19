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Francie a fotbal v době nepokojů? Zápasy se rušit nebudou, uvedl ministr vnitra

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  14:30
Ve Francii začaly demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou...

Ve Francii začaly demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou v celonárodní protest kvůli vysokým cenám a rozpadu modelu, jenž měl poskytovat základní úroveň příležitostí a sociálního zabezpečení. (17. října 2026) | foto: Reuters

Ve Francii začaly demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou...
Ve Francii probíhají protesty proti zvyšování cen. (17. října 2026)
Jeden z radikálů ve Francii přející prezidentovi Macronovi gilotinu
Ve Francii probíhají protesty proti zvyšování cen. (17. října 2026)
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Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez podle agentury AFP vyloučil, že by násilnosti a rabování mohly ohrozit konání nadcházejících fotbalových zápasů včetně úterního utkání Ligy mistrů mezi Paris St. Germain a Barcelonou.

Kromě pařížských obhájců se v Lize mistrů doma představí také Lille, které přivítá Galatasaray. „O zrušení zápasů se neuvažuje,“ uvedl Nuňez na pondělní tiskové konferenci v sídle premiéra společně s předsedou vlády Sébastienem Lecornuem.

Francii o víkendu zasáhla vlna násilností při rozsáhlých demonstracích proti rostoucím životním nákladům a problémům ve školství. Protesty přerostly v řadě měst v potyčky s policií, rabování obchodů a ničení veřejného majetku.

ANALÝZA: Pád věže a chmurný závěr jedné éry. Nad troskami Francie číhají dva supi

Nejvážnější nepokoje zasáhly mimo jiné Paříž, Marseille a Lyon. Policie zadržela přes 2300 lidí. Ministr vnitra Nuňez kvůli nezvládnutí situace nabídl demisi, kterou však prezident Emmanuel Macron odmítl.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Monza vs. CagliariFotbal - 7. kolo - 19. 10. 2026:Monza vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
19. 10. 18:30
  • 2.36
  • 3.31
  • 3.30
Parma vs. TurínFotbal - 7. kolo - 19. 10. 2026:Parma vs. Turín //www.idnes.cz/sport
19. 10. 20:45
  • 3.31
  • 3.09
  • 2.49
Tottenham vs. CoventryFotbal - 7. kolo - 19. 10. 2026:Tottenham vs. Coventry //www.idnes.cz/sport
19. 10. 21:00
  • 1.55
  • 4.67
  • 5.79
Getafe vs. Rayo VallecanoFotbal - 9. kolo - 19. 10. 2026:Getafe vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
19. 10. 21:00
  • 3.13
  • 2.95
  • 2.71
Sabah vs. DortmundFotbal - 3. kolo - 20. 10. 2026:Sabah vs. Dortmund //www.idnes.cz/sport
20. 10. 18:45
  • 8.84
  • 6.17
  • 1.30
Fenerbahce vs. SlaviaFotbal - 3. kolo - 20. 10. 2026:Fenerbahce vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
20. 10. 18:45
  • 1.66
  • 4.27
  • 4.85
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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