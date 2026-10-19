Kromě pařížských obhájců se v Lize mistrů doma představí také Lille, které přivítá Galatasaray. „O zrušení zápasů se neuvažuje,“ uvedl Nuňez na pondělní tiskové konferenci v sídle premiéra společně s předsedou vlády Sébastienem Lecornuem.
Francii o víkendu zasáhla vlna násilností při rozsáhlých demonstracích proti rostoucím životním nákladům a problémům ve školství. Protesty přerostly v řadě měst v potyčky s policií, rabování obchodů a ničení veřejného majetku.
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Nejvážnější nepokoje zasáhly mimo jiné Paříž, Marseille a Lyon. Policie zadržela přes 2300 lidí. Ministr vnitra Nuňez kvůli nezvládnutí situace nabídl demisi, kterou však prezident Emmanuel Macron odmítl.