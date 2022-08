Mbappé přispěl fotbalistům PSG hattrickem a rekordem k výhře 7:1 v Lille

Francouzský reprezentant otevřel skóre zápasu po Messiho přihrávce, když přeloboval domácího brankáře Jardima. Stejně krátká doba na úvodní gól zápasu ve francouzské lize stačila tehdejšímu útočníkovi Caen Michelu Riovi v roce 1992.

Druhý gól přidal v 27. minutě kapitán argentinské reprezentace Messi z hranice malého vápna po pohledné narážečce s Mendesem. O třetí branku do sítě Lille se postaral prudkou střelou z rohu malého vápna Hakim a čtyřgólové první dějství z pohledu Pařížanů uzavřel minutu před poločasem Brazilec Neymar střelou z halfvoleje k pravé tyči.

Stejný hráč se prosadil i v 52. minutě placírkou do protipohybu brankáře Jardima. O dvě minuty později přišla první a poslední odpověď Lille, když domácí Bamba napodruhé dostal z malého vápna míč za Donnarummova záda poté, co první střelu poslal do tyče. Svou druhou trefu v utkání přidal Kylian Mbappé v 66. minutě, když zleva prostřelil Jardima na bližší tyč. Hattrick završil tři minuty před koncem řádné hrací doby.

Pařížané jsou po třech kolech jako jediný tým stoprocentní a tabulku vedou s impozantním skórem 17:3. Ve všech utkáních vstřelili minimálně pět branek. Výrazně se na tom podílel Brazilce Neyma, jenž má na kontě pět gólů a šest asistencí.

Výsledky 3. kola: Lyon - Troyes 4:1 (49. a 75. Tete, 3. Lacazette, 46. Tagliafico - 39. Tardieu z pen.), Monako - Lens 1:4 (41. Badiashile - 7. Openda, 38. Machado, 54. Fofana, 78. Said), Marseille - Nantes 2:1 (71. Mbemba, 82. vlastní Pallois - 78. Blas z pen.), Štrasburk - Remeš 1:1 (45.+3 Djiku - 84. Balogun), Angers - Brest 1:3 (70. Bufal - 10. a 38. Le Douaron, 65. Dari), Clermont - Nice 1:0 (6. Chaui), Montpellier - Auxerre 1:2 (39. Sakho - 71. Da Costa, 73. Autret z pen.), Toulouse - Lorient 2:2 (31. Ratao, 64. Dallinga - 2. Lauriente, 80. Koné z pen.), Rennes - Ajaccio 2:1 (18. Terrier, 62. Theate – 57. El Idrissy), Lille - Paris St. Germain 1:7 (54. Bamba - 1., 66. a 87. Mbappé, 44. a 52. Neymar, 27. Messi, 39. Hakimí).

Francouzská liga KLUB Z V R P S B 1. Paris St. Germain 3 3 0 0 17:3 9 2. Lens 3 2 1 0 7:3 7 2. Marseille 3 2 1 0 7:3 7 4. Lyon 2 2 0 0 6:2 6 5. Clermont 3 2 0 1 5:7 6 6. Toulouse 3 1 2 0 6:3 5 7. Brest 3 1 1 1 6:5 4 8. Lorient 2 1 1 0 3:2 4 9. Rennes 3 1 1 1 3:3 4 10. Auxerre 3 1 1 1 5:7 4 11. Monako 3 1 1 1 4:6 4 12. Lille 3 1 1 1 6:9 4 13. Montpellier 3 1 0 2 6:9 3 14. Štrasburk 3 0 2 1 3:4 2 15. Nantes 3 0 2 1 2:3 2 15. Nice 3 0 2 1 2:3 2 17. Angers 3 0 2 1 3:5 2 18. Ajaccio 3 0 1 2 2:4 1 19. Remeš 3 0 1 2 4:9 1 20. Troyes 3 0 0 3 3:10 0

Toulouse FC : FC Lorient 2:2 (1:1) Góly:

31. Ratão

64. Dallinga Góly:

2. Lauriente

81. I. Koné Sestavy:

Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, M. Diarra (76. Keben Biakolo) – Dejaegere (C) (87. Genreau), Spierings, van den Boomen – Abúchlál, Dallinga (65. Healey), Ratão (65. Onaiwu). Sestavy:

Mvogo – Kalulu, Laporte, Tálbí, Le Goff – Le Fée (89. Boisgard), Le Bris (70. Ponceau), Abergel (C) – Moffi (68. I. Koné), D. Ouattara, Lauriente (89. Grbic). Náhradníci:

Haug – L. Costa, Zandén, Skyttä, Begraoui. Náhradníci:

Nardi – Yongwa, Petrot, Innocent, S. Diarra. Žluté karty:

43. Dallinga, 73. van den Boomen Žluté karty:

23. Le Fée Rozhodčí: Gustavo Fernandes Correia

Olympique Marseille : FC Nantes 2:1 (0:0) Góly:

70. Mbemba

82. Pallois (vla.) Góly:

78. Blas Sestavy:

López – Mbemba, Gigot, Balerdi (65. Kolašinac) – Clauss, Rongier (C), Veretout, Tavares – Guendouzi (65. Payet), Gerson (54. L. Suárez) – Sánchez (65. Ünder, 83. Ćaleta-Car). Sestavy:

Lafont (C) – Castelletto, Girotto (87. Coco), Pallois – Fábio (62. Appiah), Blas, Moutoussamy, Chirivella (87. Doucet), Merlin – Guessand (62. Mohamed), Simon. Náhradníci:

Blanco – P. Gueye, Milik, Bakambu. Náhradníci:

Descamps – Corchia, Achi, Manvelyan, Bamba II. Žluté karty:

55. Rongier, 60. Gigot, 76. López, 90+4. Veretout Žluté karty:

59. Guessand Červené karty:

76. Gigot Červené karty:

Rozhodčí: J. Pignard – A. Drouet, J. Aube

AS Monaco FC : Racing Club De Lens 1:4 (1:2) Góly:

42. Badiashile Góly:

7. Openda

38. Machado

55. Se. Fofana

78. W. Saïd Sestavy:

Nübel – Vanderson, Disasi, Badiashile, C. Henrique (67. Jakobs) – Diatta, Jean Lucas (76. Sarr), Matazo (46. Camara), Minamino (56. Golovin) – Embolo, Ben Yedder (C). Sestavy:

Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski (81. Cabot), Samed, Se. Fofana (C) (88. Berg), Machado – D. Costa (76. W. Saïd) – Sotoca, Openda (76. Ganago). Náhradníci:

Didillon – Diop, Maripán, Martins, Volland. Náhradníci:

Leca – Haidara, Kakuta, Poręba, Wooh. Žluté karty:

40. Embolo, 58. Vanderson, 68. Ben Yedder, 73. Žluté karty:

Červené karty:

72. Vanderson Červené karty:

Rozhodčí: Willy Delajod

Stade Rennes FC : AC Ajaccio 2:1 (1:0) Góly:

18. Terrier

62. Theate Góly:

57. El Idrissy Sestavy:

Alemdar – H. Traoré, Badé, Theate, Truffert – Bourigeaud (63. D. Doué), Santamaría, Tait (86. Ugochukwu) – Kalimuendo (63. Doku), Laborde (73. Sulemana), Terrier (86. Abline). Sestavy:

B. Leroy – Alphonse, Gonzalez, Mayembo (83. Vidal), I. Diallo – Bayala (46. Nouri), Marchetti (90+3. Coutadeur), Mangani (76. Laci), Cimignani (46. Spadanuda) – El Idrissy, Hamouma. Náhradníci:

Salin – Assignon, Belocian, Rodon. Náhradníci:

Sollacaro – Avinel, Botué, Youssouf. Žluté karty:

45+1. Badé, 55. Bruno Genesio, 82. Santamaría, 83. Salin, 84. D. Doué Žluté karty:

79. Mayembo Červené karty:

83. Salin, 90+2. Ugochukwu Červené karty:



Montpellier HSC : AJ Auxerre 1:2 (1:0) Góly:

39. Sakho Góly:

70. Da Costa

75. Autret Sestavy:

Omlin – Sacko (76. Tchato), Sakho (83. Makouana), Cozza, Sainte-Luce – Fayad – Nordin (83. Esteve), Ferri, Savanier (C), Wahi (63. Maouassa) – Chazrí (83. Germain). Sestavy:

Costil – Joly, Jubal, Jeanvier (45+3. Coeff), van Boto – B. Touré (C) – G. Perrin (65. Dugimont), Hein (46. Niang), Sakhi (65. M'Changama), Autret (82. Raveloson) – Da Costa. Náhradníci:

Bertaud – Chotard, Souquet, L. Leroy. Náhradníci:

Léon – Ruiz-Atil, Pereira, Bernard. Žluté karty:

73. Sakho Žluté karty:

4. Da Costa, 43. Joly, 90+3. Costil Červené karty:

46. Fayad, 90+4. Savanier Červené karty:

51. Niang, 88. Da Costa Rozhodčí: Vernice – Goncalves de Araujo, Mugnier

Lille OSC : Paris Saint-Germain FC 1:7 (0:4) Góly:

55. Bamba III Góly:

1. Mbappé

28. Messi

39. Hakimí

44. Neymar

53. Neymar

66. Mbappé

87. Mbappé Sestavy:

Jardim – B. Diakité, Fonte (C), Alexsandro (70. Djaló), Ismaily – André (58. Martin), Gomes – Gudmundsson (58. Virginius), Yazıcı (58. Žegrova), Bamba III – David. Sestavy:

Donnarumma – Ramos (81. Danilo Pereira), Marquinhos (C), Kimpembe – Hakimí (81. Mukiele), Verratti (63. Sanches), Vitinha (84. Paredes), N. Mendes (63. Bernat) – Mbappé, Messi, Neymar. Náhradníci:

Chevalier, Jakubech – Baleba, Yoro, Zedadka. Náhradníci:

Rico – A. Diallo, Ekitike, Sarabia. Žluté karty:

39. André, 83. David Žluté karty:

35. Ramos Rozhodčí: Turpin – Gringore, Danos

RC Štrasburk : Stade de Reims 1:1 (1:0) Góly:

45+3. Djiku Góly:

81. Balogun Sestavy:

Sels – Djiku, Perrin, Le Marchand – Delaine (78. Diarra), Prcić, Bellegarde, Thomasson (78. Aholou), Liénard /C/ (64. Pierre-Gabriel) – Diallo (64. Ajorque), Gameiro (88. Mothiba). Sestavy:

Pentz – Gravillon, Faes, Abdulhamíd /C/ – Busi (76. Cajuste), Lopy (62. Zeneli), Munetsi, Locko – Ito (90+4. Touré), Balogun, Doumbia (76. Flips). Náhradníci:

Kawašima – Nuss, Doukouré, Jean. Náhradníci:

Penneteau – Mbow, Adeline, van Bergen, Mbuku. Žluté karty:

16. Stéphan (trenér), 41. Djiku Žluté karty:

15. Busi, 16. García (trenér), 71. Munetsi, 88. Cajuste, 90+3. Faes Rozhodčí: Buquet – Debart, Coniglio Počet diváků: 25 033

Clermont Foot : OGC Nice 1:0 (1:0) Góly:

6. Cháwí Góly:

Sestavy:

Diaw – Seidu, Wieteska, Ogier (C), Neto Borges – Gonalons (70. Magnin), Gastien – Cháwí (83. Bela), Saračević (70. Berthomier), Allevinah – Andrić (83. Kyei). Sestavy:

Schmeichel – Lotomba (58. Bard), Todibo, Dante (C), Daniliuc – Thuram (72. Claude-Maurice), Lemina – Stengs (57. Atál), Rosario (64. Ramsey), Brahimi (57. Delort) – Gouiri. Náhradníci:

Djoco – Billong, Ar. Mendy, Dossou, Baiye. Náhradníci:

Bulka – Viti, Ilie, Beka Beka. Žluté karty:

60. Gonalons Žluté karty:

61. Todibo Červené karty:

Červené karty:

80. Lemina, 82. Todibo Rozhodčí: T. Léonard – C. Favre, M. Berchebru

Olympique Lyon : ESTAC Troyes 4:1 (1:1) Góly:

3. Lacazette

47. Tagliafico

49. Tetê

75. Tetê Góly:

39. Tardieu Sestavy:

Riou – Gusto, T. Mendes, Lukeba, Tagliafico – Paquetá (86. Cherki), Lepenant (73. Caqueret), Tolisso (63. Reine-Adélaïde) – Tetê (86. Faivre), Lacazette (C), Toko Ekambi. Sestavy:

Gallon – Balde (72. Ripart), Rami (C), Palmer-Brown, Salmier, Larouci (59. Dingomé) – Ugbo, Kouamé, Tardieu, Odobert – M. Baldé (59. Chavalerin). Náhradníci:

Bonnevie – Barcola, D. Da Silva, Kadewere, Henrique. Náhradníci:

Moulin – Porozo, Dong, N'jo, Mazou-Sacko. Žluté karty:

Žluté karty:

51. Kouamé Rozhodčí: Wattellier – Grosbost, Parinet Le Tellier