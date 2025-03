Legendární Totti se chystá do Moskvy. Jedu jako sportovec, ne politik, brání se kritice

8:24

Spoustu svých italských fanoušků asi nepříjemně překvapil. Bývalý fotbalový útočník Francesco Totti, legenda a někdejší kapitán AS Řím, se chystá do Ruska. Na začátku dubna se zúčastní ceremoniálního předávání cen v Moskvě. Logicky se vůči jeho cestě veřejnost ohrazuje, on se ale brání: „Léta jezdím mluvit o sportu do různých zemí, kam jsem pozvaný, a neměl bych problém jet kvůli tomu samému i do Kyjeva.“