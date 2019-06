Bylo by snad lepší zemřít. Totti oplakává den, kdy opustil AS Řím

Ta láska neměla vyprchat nikdy. Ale skončila. „Jako bych umřel. Doufal jsem, že tenhle den nikdy nenastane,“ hlesl Francesco Totti. Milovaný, milující. AS Řím je Totti. Totti je AS Řím. Jenže to pouto se nyní přetrhlo.

Ten rok světový fotbal nenabídl větší emoce než Tottiho loučení s aktivní hráčskou kariérou. Po posledním zápase italské ligy v květnu 2017 se slavilo v slzách. Dojemně, velkolepě, důstojně. O pár týdnů později se Totti stal ředitelem klubu, ve kterém strávil bezmála třicet let. Mrzelo ho, což nikdy neskrýval, že mu sportovní ředitel Monchi nenabídl kontrakt na další sezonu, byť mu tenkrát bylo jedenačtyřicet. Po dvou letech „ředitelování“ svolal tiskovou konferenci a pohnutým hlasem oznámil, že AS Řím opouští. „Teď je to mnohem horší, než když jsem končil jako hráč. Jako bych nebyl. Mám pocit, že by bylo lepší, kdybych zemřel.“ Možná svůj projev přehnal, jeho slova někomu mohou připadat cynická. Ale přesně vystihují Tottiho pocity a vztah, jaký ke klubu měl. Už se dál nedokázal smířit s tím, jak klub vede americký majitel Pallotta a jeho pravá ruka Baldini. A také fakt, že sám neměl žádné pravomoci, nemohl nic rozhodnout, změnit, udělat. Tak odmítl novou roli technického ředitele. „Znali mé názory, věděli, co jsem pro klub chtěl udělat. Ale ze všech rozhodnutí mě vyloučili,“ podotkl. „AS Řím tu není pro Tottiho, Pallottu nebo pro Baldiniho. Ale pro fanoušky,“ zdůraznil. „Mění se prezidenti, hráči, trenéři, ale ne barvy na vlajkách.“ Odcházejí ikony. Totti a před pár týdny Daniele de Rossi, legenda číslo dvě. Z AS Řím odešel (byl odejit) po osmnácti letech. „Chtěli vyhnat Římany. A to se jim teď povedlo,“ kritizoval Totti. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Když mu bylo třináct, přijali ho do místní fotbalové akademie. O tři roky později už hrál ligu. Za AS Řím dal víc než tři sta gólů. Klubu v roce 2001 pomohl k titulu, dvakrát k vítězství v Italském poháru, s národním mužstvem Itálie se v roce 2006 stal mistrem světa. Poté reprezentační kariéru ukončil, aby všechny síly mohl dát jen svému klubu. Dával je dalších třináct let. Ale teď skončilo něco, co nikdy skončit nemělo. „Kdybych byl prezidentem klubu, který by měl takové ikony, jako je Totti a De Rossi, dal bych jim na starosti všechno,“ řekl Totti. „Pallotta se obklopil špatnými lidmi.“ Totti nemusí dlouho zůstat bez práce. Podle italských médií má nabídku ze Sampdorie Janov, kam míří kouč Eusebio di Francesco, jenž s Tottim dosud pracoval v AS. Navíc prezident Sampdorie Massimo Ferrero je velkým fanouškem AS Řím, čili i Tottiho. Zájem má údajně i Fiorentina. „Přemýšlím, co by pro mě bylo nejlepší,“ řekl Totti.