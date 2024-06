Fotbalovým trhem opět létaly miliardy. Příjmy ligových soutěží rostly, vede Anglie

Rok 2008 průšvih, 2016 průšvih. 2024 vykoupení? Nastal čas pro pomstu

Hamburk (Od našeho zpravodaje) Nikdo z těch, kteří dnes vyběhnou do boje, to ponížení nezažil na vlastní kůži. Takový Matěj Jurásek, drzoun s báječnou levačkou, ještě ani nechodil do školy, když se českým fotbalistům v červnu 2008...