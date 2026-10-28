Sedmadvacetiletý Mbappé kvůli tomu přišel minimálně o tři čínské sponzory, přestože se posléze omluvil. Teď se přidal také Real, který čelil kritice, že svou hvězdu nijak nenapomenul.
🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 : « Mon meme préféré sur ma personne ? ? Celui où ils mettent mon visage sur un dictateur chinois (Mao Zedong). 🇨🇳 Ça me fait vraiment rire, je l’utilise tout le temps avec mes amis. » 😭😭 (@Thebridge_show) https://t.co/7m3TOH3duC— BeFootball (@_BeFootball) October 26, 2026
„Chceme se čínskému lidu omluvit za rozhořčení, které mohly nedávné výroky Kyliana Mbappého vyvolat,“ uvedl klub. „Chováme hlubokou úctu k Číně, její historii, kultuře a obyvatelům, stejně jako k milionům fanoušků, kteří Real podporují a obdivují,“ dodal.
Mao Ce-tung je v Číně dodnes mimořádně citlivou politickou postavou. V roce 1949 založil Čínskou lidovou republiku a zemi vládl až do své smrti v roce 1976. Jeho politika přinesla rozsáhlé společenské otřesy i katastrofální hospodářské důsledky. Kampaň nazvaná Velký skok vpřed, jejímž cílem byla rychlá industrializace země, vedla k hladomoru, při němž podle historických odhadů zemřely desítky milionů lidí. Následovala kulturní revoluce, násilná kampaň namířená proti domnělým nepřátelům komunistického režimu, která zasáhla intelektuály, umělce, vlastníky půdy i stranické funkcionáře.
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Přesto Mao zůstává v oficiálním čínském výkladu dějin uctívanou postavou a symbolem vzniku moderního čínského státu. Komunistická strana jeho odkaz nadále chrání, přestože se země po jeho smrti postupně otevřela světové ekonomice.