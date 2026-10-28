Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Real se omluvil za Mbappého „urážku“ Maa: K Číně a její historii máme úctu

Autor: ,
  12:03
Kylian Mbappé slaví penaltový úspěch.

Kylian Mbappé slaví penaltový úspěch. | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump zpodobněný jako čínský komunistický vůdce Mao...
Portrét Mao Ce-tunga na náměstí Nebeského klidu v Pekingu (2019)
Z nostalgie po éře Mao Ce-tunga dnes čerpá čínský showbyznys. (2011)
Propagační plakát z období Velké kulturní revoluce vyzdvihuje stavbu mostu přes...
10 fotografií
Fotbalový Real Madrid se omluvil Číně za výroky své hvězdy Kyliana Mbappého, který žertoval o zakladateli Čínské lidové republiky Mao Ce-tungovi. Rozruch vyvolalo video, na kterém francouzský reprezentant mluvil o nejvtipnějším memu, jaký kdy o sobě viděl. Šlo o fotomontáž útočníkova obličeje na těle Mao Ce-tunga, kterého Mbappé označil za „čínského diktátora“.

Sedmadvacetiletý Mbappé kvůli tomu přišel minimálně o tři čínské sponzory, přestože se posléze omluvil. Teď se přidal také Real, který čelil kritice, že svou hvězdu nijak nenapomenul.

„Chceme se čínskému lidu omluvit za rozhořčení, které mohly nedávné výroky Kyliana Mbappého vyvolat,“ uvedl klub. „Chováme hlubokou úctu k Číně, její historii, kultuře a obyvatelům, stejně jako k milionům fanoušků, kteří Real podporují a obdivují,“ dodal.

Mao Ce-tung je v Číně dodnes mimořádně citlivou politickou postavou. V roce 1949 založil Čínskou lidovou republiku a zemi vládl až do své smrti v roce 1976. Jeho politika přinesla rozsáhlé společenské otřesy i katastrofální hospodářské důsledky. Kampaň nazvaná Velký skok vpřed, jejímž cílem byla rychlá industrializace země, vedla k hladomoru, při němž podle historických odhadů zemřely desítky milionů lidí. Následovala kulturní revoluce, násilná kampaň namířená proti domnělým nepřátelům komunistického režimu, která zasáhla intelektuály, umělce, vlastníky půdy i stranické funkcionáře.

Čína proti Mbappému. Firmy s ním ukončily spolupráci kvůli Mao Ce-tungovi

Přesto Mao zůstává v oficiálním čínském výkladu dějin uctívanou postavou a symbolem vzniku moderního čínského státu. Komunistická strana jeho odkaz nadále chrání, přestože se země po jeho smrti postupně otevřela světové ekonomice.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Liberec B vs. ČáslavFotbal - 2. kolo - 28. 10. 2026:Liberec B vs. Čáslav //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • -
  • -
  • -
Prostějov vs. Hradec KrálovéFotbal - Osmifinále - 28. 10. 2026:Prostějov vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 35.00
  • 12.00
  • 1.04
Jihlava vs. PlzeňFotbal - 3. kolo - 28. 10. 2026:Jihlava vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
28. 10. 14:00
  • 5.38
  • 4.36
  • 1.49
Varnsdorf vs. Horní ŘediceFotbal - 3. kolo - 28. 10. 2026:Varnsdorf vs. Horní Ředice //www.idnes.cz/sport
28. 10. 14:30
  • 1.30
  • 4.18
  • 6.55
Králův Dvůr vs. Sparta BFotbal - 9. kolo - 28. 10. 2026:Králův Dvůr vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
28. 10. 14:30
  • 2.22
  • 3.49
  • 2.33
Mladá Boleslav vs. Bohemians 1905Fotbal - Osmifinále - 28. 10. 2026:Mladá Boleslav vs. Bohemians 1905 //www.idnes.cz/sport
28. 10. 14:30
  • 1.98
  • 3.50
  • 3.66
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

OBRAZEM: Známí fotbaloví potížisté. Česko má Chorého či Řepku, co ostatní země?

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól z pokutového kopu.

Pokud opravdu Tomáš Chorý odejde do zahraničí, česká liga přijde o jednoho z nejproblémovějších hráčů minimálně v rámci své moderní historie. A kdo řádil jinde? Podívejte se na výběr těch...

Trpišovský: Chorý chyběl dvacet minut. A drahá posila? Má brutální potenciál

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský po zápase s Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Hulákal, mával rukama, ale na hřišti na něj stejně nikdo nereagoval. „Atmosféra byla neuvěřitelná. Člověk si musel co nejdřív upoutat pozornost hráčů, kteří vám ale pak stejně nerozumí,“ usmál se...

Yamal, Kane, nebo někdo jiný? Podívejte se, kteří fotbalisté usilují o Zlatý míč

Zleva Kylian Mbappé, Lamine Yamal a Harry Kane

Jméno nejlepšího fotbalisty za sezonu 2025/26 bude známé v pondělí večer. Ceremonie jubilejního 70. ročníku prestižní ankety Zlatý míč se uskuteční netradičně v Londýně. Největšími favority jsou...

Real se omluvil za Mbappého „urážku“ Maa: K Číně a její historii máme úctu

Kylian Mbappé slaví penaltový úspěch.

Fotbalový Real Madrid se omluvil Číně za výroky své hvězdy Kyliana Mbappého, který žertoval o zakladateli Čínské lidové republiky Mao Ce-tungovi. Rozruch vyvolalo video, na kterém francouzský...

28. října 2026  12:03

Fotbal se na mě dívá skrz prsty. Vitásek o cejchu Love Island a Horváthově šanci

Premium
David Vitásek, brankář třetiligového Mostu, účastník soutěže Love Island.

Mrzutý. Otrávený. Nepochopený. David Vitásek si přeje, ať ho český fotbal nevnímá zúženým viděním v prvním plánu jako kluka z Love Island, ale hlavně jako fotbalistu. Mostecký brankář se pere se...

28. října 2026

Kontroverzní i jasné volby ve Zlatém míči. Podívejte se na vítěze posledních ročníků

Harry Kane je šestačtyřicátým fotbalistou, který vyhrál prestižní ocenění Zlatý...

Harry Kane je šestačtyřicátým fotbalistou, který vyhrál prestižní ocenění Zlatý míč. V sedmdesátileté historii ankety je rekordmanem Lionel Messi s osmi trofejemi, jeho letitý rival Cristiano Ronaldo...

28. října 2026  9:10

Nová zbraň Slavie? Nowak na hrotu! Svou roli plnil skvěle, chválil ho asistent Kerbr

Slávistický záložník Wiktor Nowak slaví gól do sítě Zbrojovky Brno.

S pěti ligovými góly je na děleném druhém místě tabulky střelců, takže tenhle krok až tolik nepřekvapil. Polský záložník Wiktor Nowak vyběhl v pohárovém utkání se Zbrojovkou Brno (4:0) na hrotu a...

28. října 2026  7:22

I bez ruky se prosadil mezi profíky. Jsem holt pořád pozitivní, říká úkaz Kadlec

Premium
Jan Kadlec (nahoře) slaví gól se spoluhráči z Prostějova.

Lidstvo sotva poznalo herní konzoli playstation, Michael Jackson koncertoval v Praze, Jaromír Jágr válel se svým typickým účesem za Pittsburgh Penguins. V roce 1995 se také fotbalový Prostějov...

28. října 2026

Kolaps Arsenalu, sláva ve čtvrté lize. Anglie zažila senzaci v Ligovém poháru

Fotbalisté Fleetwodu se radují z postupu přes Arsenal.

Fotbalisté Arsenalu senzačně vypadli z anglického Ligového poháru v osmifinále po penaltách s týmem Fleetwood Town ze čtvrté ligy. V normální hrací době skončil zápas 1:1. Domácí, které od...

27. října 2026  23:44

Slavia doma rozstřílela Zbrojovku. Do čtvrtfinále poháru postoupil i Liberec

Slávističtí fotbalisté slaví gól do sítě Zbrojovky Brno v pohárovém utkání.

Slávističtí fotbalisté s přehledem zvládli osmifinále domácího poháru a Zbrojovku Brno na svém stadionu porazili 4:0. Dvakrát se prosadil Suleiman, po jednom gólu přidali Jurásek a z penalty Nowak....

27. října 2026  18:09,  aktualizováno  20:56

Xhaka a Embolo mají milost. Po covidových podvodech se smějí vrátit do reprezentace

Granit Xhaka proměňuje pokutový kop.

Záložník Granit Xhaka a útočník Breel Embolo se mohou po aféře s falešným potvrzením o očkování proti covidu-19 vrátit do švýcarské fotbalové reprezentace. Zástupci domácího svazu oznámili, že oba...

27. října 2026  18:03

Nedvěd o Spartě i Rosickém: Taky dostával naloženo. Potřebuji od něj české jádro

Úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů Sparta–Lyon sledoval na Letné také...

Oba dva se do českého fotbalu vrátili po dlouhých letech v zahraničích. Z obou se staly nadnárodní pojmy. Zatímco vítěz Zlatého míče Pavel Nedvěd pracuje pro českou reprezentaci, Tomáš Rosický už osm...

27. října 2026  15:45

Sudí na Slavii podle komise nechybovali, experti však poukázali na možnou penaltu

Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi

Hlavní sudí Karel Rouček ve šlágru 12. kola fotbalové ligy Slavia - Mladá Boleslav ve vybraných situacích podle komise rozhodčích nechyboval, když správně odvolal nařízený pokutový kop pro domácí po...

27. října 2026  14:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak se mění Slavia: nebezpečná je pořád, ale chybí jí góly. Projeví se ztráta Chorého?

Slávista Lukáš Provod (vlevo) a Denis Donát z Mladé Boleslavi

Když popisoval slabé stránky týmu, vyjmenoval kouč slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský hned několik důležitých oblastí, ve kterých je Slavia horší než dřív. Potvrzují to i čísla? Odpověď...

27. října 2026  14:30

ODPÍSKÁNO: Ruka? Nejsložitější pravidlo. Experti řešili i prevenci v pokutovém území

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Nevyznají se v něm fanoušci a často ani samotní hráči. Nejsložitější fotbalové pravidlo? Jednoznačně to o ruce. „Aspektů, kdy je hra rukou zakázaná a kdy naopak de facto dovolená, je spoustu. Vždycky...

27. října 2026  14:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.