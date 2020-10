Přestup poslední den? Zkušenosti už máme, popisuje fotbalový agent

Ale oddychli jste si, ne?



Nějaké zkušenosti s transfery v poslední den už máme. Je to spíš tak, že jsme měli spoustu věcí odladěných dávno předem - jako podmínky pro hráče. Protože jsme věděli, že když se to udělá na úplný konec, už tam nemůžete jet licitovat. Vašek věděl, co nás čeká. Prožili jsme klidný den. Měl zdravotní prohlídku a pak kondiční testy v tréninkovém centru. Potom jsme byli na stadionu, kde jsme podepsali všechny papíry, jen jsme si je znovu prošli. Trvalo to asi tři čtvrtě hodiny, další tři čtvrtě hodiny focení. Hektické to bylo spíš o den dřív.

Povídejte.

Už jsme nevěřili, že by to mohlo dopadnout. Když se dopoledne ukázalo, že jsou kluby velmi blízko dohodě, bylo to složité nejen z pohledu logistiky, ale také komunikace s Vaškem, aby se mohl nachystat na zápas s Plzní, čtvrt hodiny po něm už byl na nádraží. Zároveň jsme chtěli, aby se mu povedl zápas. To všechno vyšlo.

Nebylo pro něj náročné hrát, když měl před podpisem v Lovani a zranění by to mohlo zhatit?

I s tím už zkušenost mám. Nebyl jsem z toho nervózní. Hráči chyby dělají, to k fotbalu patří. Kdyby ji udělal v neděli, spousta lidí by si to s tím mohla spojit, ale já to tak nebral. V hlavě to trochu hráč má, ale když je profík, poradí si s tím. Řešilo se to dva měsíce a my jsme zažili tolik změn - mnoho pocitů, že to dopadne, a mnoho pocitů, že to určitě nedopadne.

Tolik se licitovalo?

Ve Vaškově případě to nebylo to hlavní. Hlavní bylo, že se Sigmě zranili Beneš se Štěrbou a tím pádem debata s Olomoucí žádná nebyla. Pan Minář s panem Košařem hodně pracovali na Poulolovi a vnímali jsme, že když se to podaří, může se to změnit. Sigma letos cítí, že by mohla hrát nahoře, a těžko se Vaška vzdávala, protože byl pro ni jeden z klíčových hráčů nejen sportovně, ale i charakterově. I když na jaře sezona Sigmě moc nevycházela, nikdo nemohl Vaškovi říct, že netrénuje poctivě nebo že na to kašle. Během covidu rozvážel roušky v barvách Sigmy po nemocnicích, to nedělá člověk, který má nějakou zášť. Je to rovný kluk. I když Poulolo přišel, Sigma se neměla k tomu Vaška pustit, chtěla držet silné mužstvo. To my musíme akceptovat. Ale potom si možná v tréninku potvrdili, že Poulolo může být fakt posila a že se uzdravují kluci, a došli k závěru, že Leuvenu oznámí, za jakých podmínek by ho uvolnili.

Václav Jemelka v olomouckém dresu a při reprezentační premiéře.

Výše opce činí milion eur?

To nemohu komentovat. O tom se diskutovalo dalších iks týdnů, protože Sigma byla tvrdá, neústupná. Trvala si na svých podmínkách, Leuven hledal cesty a nakonec se kluby naštěstí dohodly.

V zimě jste těžce nesli, že Sigma nepustila Jemelku do kazašského Almaty. Ukázalo se, že to dopadlo dobře? Hráč s reprezentačním potenciálem se může v Belgii víc zlepšovat.

Z pohledu soutěže je to stoprocentně lepší řešení, protože belgická liga je hned šestá za top pětkou nejlepších evropských soutěží. Mraky hráčů z ní odchází do velkých lig, vidíme to i na belgickém nároďáku nebo týmech, které hrají evropské poháry, a počtu, kolik jich je v základních skupinách. Z druhé strany, kdyby šel do Almaty, byl by to už hotový transfer, měl by budoucnost vyřízenou, takhle bude pod větším tlakem, aby to zvládl a mohl se dál v kariéře posouvat. Do zahraničí odchází s cílem zabojovat o to, aby už tam mohl zůstat. Bude to těžší. Jak byla jednání dlouhá a složitá, Leuven odehrál mezitím už osm zápasů. Má tedy menší počet zápasů, aby přesvědčil.

Na očích skautů bude každopádně víc než v Kazachstánu.

Souhlas. V Kajratu to bylo hodně o trenérovi Alekseji Špilevském, jsme přesvědčení, že za rok za dva bude trénovat buď velký ruský klub, nebo někde v Německu. On je Bělorus, ale od osmi let žil v Německu a deset let pracoval ve strukturách Red Bullu Leipzig. A do Vaška se zamiloval, na to jsme sázeli. Stejně tak musím říct, že i trenér Leuvenu Marc Brys má Vaška naskautovaného. Leuven mu přiváděl jiné hráče, když viděl, že to nemusí dopadnout, ale on říkal: Ne, ne, já si počkám na Jemelku, musíte to zvládnout. Z toho usuzuji, že oba trenéři Vaška chtěli a to je klíčové. Belgie je lepší řešení, že bude víc na očích, ale finančně je to zase horší. Peníze ovšem teď s Vaškem fakt neřešíme. Nebyly vůbec to zásadní. Zásadní je tu šanci proměnit a pak si vás ty peníze najdou.

Předpokládám, že si oproti Sigmě finančně polepšil.

To ano, ale s Almaty se to srovnat nedá.

Lovaň je nováček belgické ligy. Jak na vás zapůsobilo zázemí?

Úžasně. Myslím si, že o tom klubu hodně uslyšíme. Vždycky jsme cítili, že je to správná volba, ale až na místě jsem si to definitivně potvrdil. Patří pod konglomerát King Power, to je největší duty free prodejce v Asii. Vlastní Leicester City. Vybavíte si majitele, jak měl tragickou nehodu vrtulníkem?

Vičaj Srivadtanaprapcha.

Vsadili i na belgický trh, kde je spousta přistěhovalců z celého světa, míchají se tam kultury. Lovaň je blízko Bruselu, krásné město. Vybudovali tréninkové centrum, teď chtějí dodělat stadion. Mají s klubem velké plány, ale ne megalomanské. To je super a odpovídá to i Vaškovu naturelu.

Myslím si, že dlouhodobě budou hrát v Belgii zajímavou úlohu. Pokud zůstanou v této sezoně na šestém místě, bude to velký úspěch. Je tam přesah k Leicesteru City a navíc bez stresu o výsledek. Klub je objektivně bohatý, ale nevyhazuje peníze. To je velice důležité. Dělají to dobře a skromně. V klubu, ze zaměstnanců, je cítit pohoda. Vědí, že majitelé od nich nečekají zázraky ze dne na den.



Důležitou vedlejší roli v přestupu sehrál 36letý stoper Roman Hubník, rovněž váš klient. Když se vrátil z Plzně do Olomouce, Jemelka vedle něj herně vyrostl. Nezaslouží si část provize?

Je to jednoduché: my ze Sigmy na základě předchozí dohody zatím nemáme ani korunu provize, takže nemáme Romanovi co dát. Samozřejmě souhlasím, že Vaškovi pomohl. Se Sigmou jsme vedli debaty o Vaškovi od zimního jednání s Kajratem a už tehdy jsme jí říkali, že Roman Hubník je správná volba. Logicky z toho měli obavy vzhledem k jeho věku, dneska už myslím všichni pochopili, že jsme jim nelhali. Věděli jsme, jak se Roman připravuje v Plzni. A že ho pan Guľa s panem Šádkem a panem Psotkou oslovili v březnu, jestli by ještě neprodloužil smlouvu, nebylo žádné blafování.

Jak vnímáme situaci v Plzni, možná by jí dnes Roman ještě pomohl, ale chtěl se vrátit a klubu to na hřišti odvádí. Jsem strašně šťastný, že jsme toho mohli být účastni, protože jsme tím pomohli Romanovi k tomu, aby se konečně mohl vrátit domů za synem, měl normální rodinný život bez cestování přes celou republiku. A zároveň jsme věřili, že to pomůže Vaškovi na hřišti i k odchodu, protože jsme byli přesvědčení, že v Sigmě bude klíčový Roman a pak se bude Vašek lépe uvolňovat.

Jemelka teď zažívá krásné období. Stal se otcem, debutoval v reprezentaci, vyšlo mu zahraničí. Jeho kariéra se zase nakopla?

Věřím, že ano. Proto jsme tak hrozně usilovali o to, aby se to podařilo. Nemá to nic společného s tím, jestli Sigmu trénuje pan Jílek, nebo pan Látal, jestli je čtvrtá, šestá, nebo devátá, ale v určité chvíli se hráč musí posunout. V Olomouci je to v posledních letech tak, že se klub snaží pracovat střídmě na tom, na co má. A při tom se stane, že se podaří dobrá sezona. Ale je cítit, že tam nejsou každoroční ambice na poháry, a pro kluky je strašně těžké se na stejné věci stejně soustředit, motivovat. S Vaškem jsme se bavili, že jsme přesvědčení, že stagnuje výkonnostně, on to vnímal stejně. S Radimem Königem klukům vzdušné zámky nemalujeme. U Vaška může dojít k výraznému zlepšení výkonnosti. Má k tomu předpoklady. I za nároďák prokázal, že tu kvalitu má. Bude hrát na tréninku i v zápasech proti kvalitnějším hráčům a bude se muset tomu přizpůsobit. Hlavně aby byl zdravý, jinak z toho nervózní nejsme. Doplatek, který má Leuven dávat, je vysoký, nemá cenu nad tím spekulovat. Důležité je, aby Vašek hrál dobře, pak si místo na mapě fotbalové Evropy najde.

Sigmě se po delší době podařilo udělat transfer odchovance přímo na Západ. Čím to, že se Jemelka vyhnul konkrétnímu zájmu Sparty, Slavie, nebo Plzně?

Cena pro český trh u něj nebyla jiná než pro zahraniční. V Česku si Vaška mohly dovolit jen tyto tři kluby. Pro Plzeň to mohla být otázka nastavené ceny, Slavia má dost stoperů a Sparta prodloužila hostování Hancka. V Česku to nebylo téma.

Plzeňský záložník Lukáš Kalvach se raduje, právě na Spartě vstřelil gól.

O dalšího vašeho klienta, rovněž odchovance Sigmy, reprezentačního záložníka Plzně Lukáše Kalvacha, stálo Dynamo Moskva.

Plzeň chtěla udělat maximum pro to, aby se dostala do evropských pohárů. Byli jsme s tím srozuměni panem Šádkem, navíc Lukáš je v Plzni velmi spokojen, je tam teprve rok, vydobyl si pozici klíčového hráče. Řekli jsme si, že když to v létě nedopadne, svět se nezboří. Všichni jsme věřili, že jim aspoň jeden z pohárů vyjde, to se nepodařilo, ale nedá se nic dělat. Lukáš má pořád prostor ke zlepšení pod trenérem Guľou, teď na to budou mít bohužel víc času v průběhu týdnů, kdy nebudou hrát evropské poháry. Musím ale potvrdit, že jeho čísla ve skautingových systémech jsou fantastická. Ozývají se nám přesně ty kluby, které hodně se statistikou pracují, například Midtjylland.

Přemožitel Slavie v boji o Ligu mistrů. Mimochodem, jak moc koronavir ovlivňuje vaši práci?

Belgie byl teď ten příklad. Letět tam bylo riziko, protože v Belgii musíte do karantény. Naštěstí byly všechny lety vyprodané. Místo osmi letů do Belgie z Vídně a Prahy jsou dva za den. Tak jsme jeli autem. Mnohem horší je od března situace kolem výkonnostního rozvoje mladých hráčů. Vemte si, že ti kluci letos odehráli a odtrénovali mnohem méně, než by pro svůj vývoj potřebovali. A od pondělka je už opět nemůžeme ani sledovat. Nesmí tam ani rodiče. Některé kluby tréninková centra pro veřejnost už zavřely, viz Sparta Praha. Na zápasy nepouští nikoho. S cestováním si člověk nějak poradí, ale skauting a rozvoj hráčů jsou v této době skutečně složité.