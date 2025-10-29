Nejlepší fotbalové akademie světa: Ve stovce figuruje Sparta, Slavia i Žilina

Prvenství z loňského přehledu obhájila Benfica Lisabon před Barcelonou a River Plate. Sparta je na 62. a Slavia na 64. místě, mezi pražské konkurenty se vklínilo Bilbao.
Benfica vévodí pořadí s indexem 105,1, Sparta dosáhla úrovně 42,8 a Slavia 42,3.
V první desítce nejlepších akademií se nachází ještě další portugalský klub (Sporting), španělský (Real Madrid), dva argentinské (Boca Juniors a Vélez Sarsfield), dále Ajax Amsterodam, Dinamo Záhřeb a uruguayský Defensor. V první stovce je zastoupeno alespoň jedním týmem 30 zemí, přičemž nejvíce zastoupení mají Argentina (15 klubů) a Brazílie (11). Slovensko má na 73. příčce Žilinu.
CIES je nezávislá výzkumná a vzdělávací organizace se sídlem ve švýcarském Neuchatelu. Určující index je vypočtený z dat Wyscoutu.