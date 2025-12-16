Fotbalistou roku FIFA je Dembélé. Navázal na svůj triumf ve Zlatém míči

Autor: ,
  18:56aktualizováno  20:03
Cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu světa za uplynulý rok podle mezinárodní federace FIFA získal útočník Ousmane Dembélé. Osmadvacetiletý francouzský reprezentant, který s Paris St. Germain vyhrál Ligu mistrů, navázal na zářijový triumf v jiné prestižní anketě Zlatý míč.
Ousmane Dembélé z Paris St. Germain se raduje.

Ousmane Dembélé z Paris St. Germain se raduje. | foto: Profimedia.cz

Ousmane Dembele slaví s fanoušky PSG gól proti Liverpoolu.
Ousmane Dembélé přebírá Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety.
Ousmane Dembélé po přestupu do Barcelony.
Ousmane Dembélé pózuje na vyhlášení Zlatého míče.
10 fotografií

Dembélé v hlasování porazil svého krajana Kyliana Mbappého z Realu Madrid a španělskou hvězdu Lamina Yamala z Barcelony.

Nejlepším trenérem byl poprvé zvolen španělský kouč Luis Enrique rovněž z PSG, jenž pařížský velkoklub na konci května dovedl k premiérovému triumfu v Lize mistrů. Stejnou vítězku jako při Zlatém míči má i ženská kategorie, už potřetí za sebou vyhrála Španělka Aitana Bonmatíová z Barcelony. FIFA v úterý slavnostně zveřejnila výsledky ankety v Dauhá.

Rekordmanem ankety je argentinský kanonýr Lionel Messi, který zvítězil osmkrát. Letos federace udělila ocenění za dosažené úspěchy mezi loňský 11. srpnem 2024 a letošním 2. srpnem. V anketě volí kapitáni a trenéři reprezentačních mužstev, fanoušci a zástupci médií. V období 2010 až 2015 byla anketa FIFA sloučena se Zlatým míčem.

Český hlas v anketě FIFA The Best

Jan Palička (reportér serveru Seznam Zprávy)

nejlepší hráč:
1. Lamine Yamal (Barcelona/Španělsko)
2. Ousmane Dembélé (PSG/Francie)
3. Mohamed Salah (Liverpool/Egypt)

nejlepší trenér:
1. Mikel Arteta (Arsenal/Španělsko)
2. Luis Enrique (PSG/Španělsko)
3. Arne Slot (Liverpool/Nizozemsko)

nejlepší brankář:
1. Gianluigi Donnarumma (Manchester City/Itálie)
2. David Raya (Arsenal/Španělsko)
3. Manuel Neuer (Bayern/Německo)

Lucie Macháčová (reportérka serveru iDNES)

nejlepší hráčka:
1. Alessia Russo (Arsenal/Anglie)
2. Mariona Caldentey (Arsenal/Španělsko)
3. Alessia Putellas (Barcelona/Španělsko)

nejlepší trenér/ka:
1. Renée Slegers (Arsenal/Nizozemsko)
2. Sarina Wiegman (repr. Anglie/Nizozemsko)
3. Jonatan Giráldez (Washington Spirit, OL Lyonnes/Španělsko)

nejlepší brankářka:
1. Hannah Hampton (Chelsea/Anglie)
2. Cata Coll (Barcelona/Španělsko)
3. Ann-Katrin Berger (Gotham/Německo)

Dembélé na pomyslném trůnu vystřídal Vinícia Júniora z Realu Madrid, který se tentokrát nedostal ani do jedenáctičlenného užšího výběru. Mistr světa s Francií z roku 2018 ve sledovaném období dopomohl Paris St. Germain ke čtyřem trofejím, z nichž jednoznačně nejcennější je premiérový triumf v Lize mistrů.

Při finálovém vítězství 5:0 nad Interem Milán zaznamenal dvě asistence, v úvodním semifinále na stadionu Arsenalu rozhodl jediným gólem o klíčové výhře 1:0. Dembélé zakončil minulý ročník Ligy mistrů s bilancí osmi branek a šesti přihrávek, k francouzskému titulu přispěl 21 trefami a byl lídrem tabulky kanonýrů soutěže. V létě s PSG došel do finále mistrovství světa klubů, v němž překvapivě zvítězila Chelsea 3:0.

„Chci poděkovat všem svým spoluhráčům. Jen to dokazuje, že tvrdá práce se vyplácí. Byl to pro mě opravdu fantastický rok - jak z osobního pohledu, tak z toho týmového. Doufám, že příští rok se sem budu moci vrátit,“ řekl Dembélé, kterého s francouzskou reprezentací čeká v létě mistrovství světa. Ve středu se PSG představí v Kataru ve finále Interkontinentálního poháru proti Flamengu.

Také trenér Enrique navázal na prvenství z ankety Zlatý míč. Pětapadesátiletý bývalý španělský reprezentant ve finálové trojici mezi kouči porazil Němce Hansiho Flicka z Barcelony a Nizozemce Arneho Slota z Liverpoolu.

Mezi ženami ovládla trenérskou kategorii Nizozemka Sarina Wiegmanová, která v létě dovedla Angličanky k obhajobě titulu mistryň Evropy. Brankářem roku je gólman Gianluigi Donnarumma z Manchesteru City. Šestadvacetiletý italský reprezentant v minulé sezoně na jaře rovněž pomohl Paris St. Germain k vítězství v Lize mistrů.

O gól roku se postaral argentinský křídelník Santiago Montiel. Šestadvacetiletý krajní hráč se v květnovém utkání za Independiente blýskl povedenými „nůžkami“ zpoza pokutového území. Puskásovu cenu za nejhezčí gól roku podruhé za sebou vyhrál Argentinec, minule zvítězil Alejandro Garnacho.

V ideální jedenáctce figuruje hned šestice hráčů, která pomohla PSG k triumfu v Lize mistrů. Vedle Dembélého a Donnarummy jsou jimi obránci Ašraf Hakimí, Willian Pacho a Nuno Mendes a středopolař Vitinha. Výběr doplňují stoper Virgil van Dijk, záložníci Pedri, Cole Palmer a Jude Bellingham a útočník Yamal.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Cardiff vs. ChelseaFotbal - - 16. 12. 2025:Cardiff vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
16. 12. 21:00
  • 5.93
  • 4.83
  • 1.45
Manchester City vs. BrentfordFotbal - - 17. 12. 2025:Manchester City vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
17. 12. 20:30
  • 1.52
  • 4.41
  • 5.61
Newcastle vs. FulhamFotbal - - 17. 12. 2025:Newcastle vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
17. 12. 21:15
  • 1.70
  • 3.88
  • 4.56
Zrinjski Mostar vs. Rapid VídeňFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Zrinjski Mostar vs. Rapid Vídeň //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.89
  • 3.56
  • 3.96
Rayo Vallecano vs. DritaFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Rayo Vallecano vs. Drita //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.15
  • 7.83
  • 15.70
Štrasburk vs. BreidablikFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Štrasburk vs. Breidablik //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.20
  • 7.12
  • 11.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Fotbalistou roku FIFA je Dembélé. Navázal na svůj triumf ve Zlatém míči

Ousmane Dembélé z Paris St. Germain se raduje.

Cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu světa za uplynulý rok podle mezinárodní federace FIFA získal útočník Ousmane Dembélé. Osmadvacetiletý francouzský reprezentant, který s Paris St. Germain...

16. prosince 2025  18:56,  aktualizováno  20:03

Ještě jedna mise pro Koubka? Odrazil předsudky, teď je blízko životní šanci

Trenér Plzně Miroslav Koubek před zápasem proti Glasgow Rangers

Už si pomalu zvykal na klidnější rytmus. Zašel si zaběhat, projel se na kole nebo s manželkou vyrazil na výlet. Konečně měl čas sednout si na jedno do oblíbené kladenské hospůdky. Taky zařídit...

16. prosince 2025  18:33

Během pár měsíců jsme všechno zahodili, štve ostravského kapitána Frydrycha

Kapitán ostravský fotbalistů Michal Frydrych střílí v pokutovém území Pardubic.

Ví, že si ostravští fotbalisté musejí během nynější zimní pauzy především vyčistit hlavu. Kapitán Michal Frydrych věří, že se Baník zvládne odrazit ze dna první ligy výš. Zároveň upozorňuje: „Může...

16. prosince 2025  16:43

Soud dal Mbappému za pravdu, PSG mu musí uhradit miliardový nedoplatek

Kylian Mbappé slaví gól do sítě Realu Sociedad, kterým poslal PSG do vedení.

Paris St. Germain musí dle rozhodnutí soudu zaplatit svému bývalému útočníkovi Kylianu Mbappému 60 milionů eur (téměř 1,5 miliardy korun) za dlužnou mzdu a bonusy.

16. prosince 2025  14:03,  aktualizováno  15:59

Sigma reaguje na varování policie. Do domácích sektorů nevpustí žádné cizince

Fotbalisté Lechu Poznaň se omlouvají fanouškům po zaváhání v Konferenční lize.

Nejsi Čech? Nejdeš na fotbal. Poslední zápas fotbalové Sigmy v roce 2025 doprovází nevšední logistické manévry. Olomoucký celek v závěrečném kole hlavní fáze Konferenční ligy hostí ve čtvrtek od...

16. prosince 2025  15:22

Proč Tykač nepustil Trpišovského? Neumím si představit, že by ve Slavii nebyl, řekl

Majitel Slavie Pavel Tykač slaví zisk mistrovského titulu s trenérem Jindřichem...

Ještě o víkendu to dost dobře vypadalo, že právě on bude tím, kdo provede českou reprezentaci březnovou baráží o mistrovství světa. Dokud majitel fotbalové Slavie a podnikatel Pavel Tykač neřekl:...

16. prosince 2025  12:27

Podzim plný rozdílných příběhů. Kdo jsou vítězové a poražení ve fotbalové lize?

Slávistický obránce Tomáš Vlček fauluje za červenou kartu Veljka Birmančeviče...

Devatenáct kol, 152 zápasů, celkem 402 gólů a k tomu stovky příběhů. Fotbalový podzim v české lize o víkendu skončil. Za obhajobou titulu na jaře vystartuje Slavia se sedmibodovým náskokem před...

16. prosince 2025  11:01

Stínadla 2.0 se postaví zhruba za 1,5 miliardy. Úsporná varianta, říká šéf Teplic

Planeta Stínadla. Teplický fotbalový stadion v celé své kráse.

Stínadla 2.0, další informace. Omlazovací kúra víc než půlstoletí starého stadionu, do kterého se zakousl zub času a nutně potřebuje elixír krásy, vyjde podle odhadů zhruba na 1,5 miliardy korun....

16. prosince 2025  10:30

Osvobodil fotbal, vděčí mu statisíce hráčů. Pak se ale Bosmanův život změnil v trápení

Bývalý belgický fotbalista Jean-Marc Bosman.

Jeho tvář vám nebude povědomá. Možná ještě na starých fotkách, ale kam se ten vlasatý štramák poděl? Vyplešatěl, přibral, zesmutněl. Radost ze života ho opustila. Známým vypráví, jak ho fotbalový...

16. prosince 2025  9:55

Dva ze hry, povede reprezentaci Koubek? Vedení je s koučem údajně blízko dohodě

Plzeňský kouč Miroslav Koubek odchází ze hřiště po porážce se Zlínem.

V pondělí večer si mohli škrtnout další jméno, na lavičku české fotbalové reprezentace se totiž nepostaví ani chorvatský odborník Slaven Bilič. A tak vedení asociace zahájilo podle zpráv z českých...

16. prosince 2025  8:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Osmigólová přestřelka vítěze nepřinesla. United s Bournemouthem jen remizovali

Antoine Semenyo slaví se spoluhráči z Bournemouthu gól proti Manchesteru United.

Divokou osmigólovou přestřelku nabídla dohrávka 16. kola anglické fotbalové ligy mezi Manchesterem United a Bournemouthem. Utkání skončilo remízou 4:4, za domácí si gól a asistenci připsal Fernandes,...

15. prosince 2025  20:50,  aktualizováno  23:13

Opavský fotbalový klub znovu mění majitele, patří k nim i Latka

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavský fotbalový klub po necelém roce opět mění majitele. Slovenská firma A.I.K. podnikatele Andreje Krajíčka, která ho loni získala od města, se dohodla na převodu akcí se dvěma společnostmi. Po...

15. prosince 2025  22:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.