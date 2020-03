Těžké chvíle fotbalisty Macka. Pak pomoc od Juventusu a život v Turíně

Ze svého turínského bytu už týden nevyšel. „Maximálně tak na balkon,“ říká dvaadvacetiletý středopolař. „I nákup si nechám dovážet.“

Žije v Itálii, kterou pandemie koronaviru postihla nejvíc. Přes padesát tisíc nakažených, přes čtyři tisíce mrtvých.

„Máme v Juventusu nakažené hráče, řekli nám, ať zůstaneme doma v karanténě. O návratu domů do Zlína jsem ani nepřemýšlel. Čekám, jak se situace tady v Itálii vyvrbí. Mohl bych být ještě ve Švýcarsku v Luganu, ale tam jsou problémy taky,“ přemítá.

Roman Macek o situaci v Itálii "Obchody a lékárny fungují, lidé jsou ohleduplní a dodržují veškerá opatření. Je možnost chodit do obchodů, všichni tu nosí roušky, takže to není problém. Ale o normálním stavu věcí se samozřejmě mluvit nedá."



„V době, kdy jsme ještě trénovali, bylo cítit, že je situace kritická. Nikdo nečekal, kam až to dojde. Asi si to tady i trochu podcenili.“

Daniele Rugani z Juventusu se stal vůbec prvním pozitivně testovaným hráčem první italské ligy na nemoc Covid-19. Bylo to 11. března. O pár dní později přibyl i záložník Blaise Matuidi a v sobotu i argentinský útočník Pablo Dybala.

„Do přímého kontaktu jsem s nimi nepřišel. Ale s áčkem trénovalo i několik hráčů z béčka, s nimiž jsem se potkával. Ale zatím nikdo nic nemá, i já se cítím v pohodě, snad to vydrží.“

Macek sice od září 2018 patří švýcarskému Luganu, ale když se mu loni na podzim bolesti v chodidlech zase vrátily a přetrvávaly, Juventus mu nabídl pomoc. Proto je zpátky v Turíně, kam přestoupil ze Zlína už ve svých šestnácti.

Hrával za juniorku, poté jako host působil v druholigových týmech v Bari a v Cremoně. V červenci 2018 podepsal s Juventusem novou tříletou smlouvu, ale po dvou měsících odešel do Lugana. Nejdřív na hostování, které se později změnilo v přestup. Ve švýcarské lize však za rok a půl nastoupil jen to tří zápasů.

„Juventus si nechal předkupní práva a jen mi dal větší volnost. Věřil, že mi Lugano pomůže v rozvoji tak, abych se třeba jednou vrátil. Bohužel celé období je hodně ovlivněné zraněním.“

Roman Macek narozen 18. dubna 1997

odchovanec Zlína

V šestnácti odešel do Juventusu, sbíral starty v juniorce, v mládežnické Lize mistrů, trénoval s áčkem

v devatenácti zamířil na hostování do druholigového Bari, následně do Cremony

v létě 2018 podepsal novou smlouvu s Juventusem, ale v září odešel do Lugana, kam později přestoupil

od podzimu 2018 má zdravotní potíže, trápily ho bolesti chodidel



říjnu 2019 se vrátil do Juventusu, aby se ze zranění dostal

v únoru už trénoval na hřišti

Juventus nezapomněl. Macek není jeho hráčem, ale v těžké době se o něj postaral.

„Asi je to i díky tomu, jak jsem se choval, když jsem tu hrával. V Juventusu se hodně dá na lidské vztahy, na běžné každodenní chování všech hráčů. Můžu se tu léčit proto, že mám se všemi skvělé vztahy a chtějí mi pomoc k návratu na hřiště. Moc si toho vážím,“ zdůraznil.

Loni na podzim podstoupil znovu všechna vyšetření a začal od začátku. „Od poloviny února jsme už tušili, kde by ten problém mohl být. Každý den jsem absolvoval dva tréninky a ještě k tomu cvičení, stav se stále zlepšoval. Už jsem byl normálně na hřišti a pracoval s míčem.“

Trénoval s třetiligovým béčkem. Když už se zdálo, že všechno jde dobře, zasáhl Evropu pandemie.

„V téhle situaci je blbé myslet zrovna na fotbal, ale samozřejmě to trošku v hlavě mám. Hlavní samozřejmě je, aby se tahle situace uklidnila, to je důležitější než moje zranění. Ale pravdou je, že v poslední době se můj stav dost zlepšoval. Během tréninku i po něm už bolesti mizely. Začal jsem se dostávat do pohody. Potřeboval bych pořádně trénovat a cvičit.“

Roman Macek v létě 2018 prodloužil smlouvu s Juventusem. Na fotografii s Viktorem Kolářem (vpravo) ze společnosti Sport Invest a jedním ze zástupců klubu.

Má individuální plán od trenéra, který se v Juventusu stará o hráče po zranění. „Potřeboval bych hlavně dělat cvičení a terapie, které doma dělat nemůžu. Takže čekám, až se situace uklidní. S trenérem jsem každý den v kontaktu, protože poté, co jsme v posledních týdnech udělali enormní pokrok, tak nechceme, aby tenhle karanténní klid všechno vrátil zpátky.“

Je dlouho bez fotbalu, což pro něj musí být psychicky vyčerpávající. Macek však myslí pozitivně. „Spousta lidí mi říká, že tahle pauza mi kariéru ještě prodlouží. Pomohl mi přesun do Juventusu, jsem obklopený lidmi, kteří mi dali najevo, že mi věří. Mám do fotbalu takovou chuť, jakou jsem snad nikdy neměl.“

Neví však, kdy to bude.

„Nejdřív se musím úplně uzdravit a pak se vrátím do Lugana. Před rokem a půl jsem hodně bojoval o to, abych do něj mohl odejít. Kdyby šlo všechno podle představ, tak jsem za sebou mohl mít základní skupinu Evropské ligy. Lugano o mě hodně stálo, zaplatilo hodně peněz, prostor bych dostal. Bohužel zdraví mě nepodrželo,“ vzpomíná. „Až se začne fotbal zase hrát, Lugano je na prvním místě a chci tam ukázat, že si švýcarskou ligu hrát zasloužím.“