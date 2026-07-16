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Král zamířil do Dánska. FC Kodaň sleduju už řadu let, podotkl český záložník

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  15:09
Český záložník Alex Král oslavuje gól proti Realu Madrid.

Český záložník Alex Král oslavuje gól proti Realu Madrid. | foto: Reuters

Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) blokuje Daniho Ceballose z Realu Madrid.
Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) se snaží zastavit křídelníka Realu Madrid...
Záložník Alex Král na tréninku národního týmu.
Alexander Sorloth (vpravo) z Atlétika a Alex Král z Espanyolu v hlavičkovém...
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Fotbalový záložník Alex Král po konci v Unionu Berlín podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Dobu kontraktu historicky nejúspěšnější dánský klub na svém webu nezveřejnil. Pro osmadvacetiletého hráče půjde o šesté zahraniční angažmá.

Král má za sebou vedle Unionu, kde mu po minulé sezoně vypršela smlouva, i působení ve Spartaku Moskva, West Hamu, Schalke a Espaňolu Barcelona. V Česku hrál za Teplice a Slavii, s níž vybojoval dva tituly a jeden domácí pohár. V národním týmu si připsal 48 startů. Na nynějším mistrovství světa se nepředstavil, naposledy reprezentoval loni.

Kodaň se v minulé sezoně představila v hlavní fázi Ligy mistrů, v domácí soutěži ale skončila ve skupině o záchranu. Přesto má šanci na podzimní start v pohárové Evropě, příští týden začne 2. předkolo Konferenční ligy proti Žytomyru.

„Jsem hrdý na to, že se připojuji k FC Kodaň, klubu, který samozřejmě sleduji už řadu let a který vždy zanechává stopu v evropském fotbale. Klub má za sebou náročnou sezonu, ale o to větší mám motivaci, abych přispěl k jeho návratu mezi elitu,“ řekl Král.

„Vím, že v Kodani jsou vysoká očekávání, a to mě láká. Vždycky podávám nejlepší výkony, když je v sázce něco důležitého, a udělám vše pro to, abych tým pozvedl. Těším se, až v Superlize dokážu, co umím. Mým snem je hrát Ligu mistrů,“ prohlásil Král, který s novým mužstvem bude poprvé trénovat v pátek.

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Kodaň vede trenér Bo Svensson, jenž se s Králem krátce sešel i v Unionu. „Těším se na spolupráci s Alexem. Má silné vůdčí schopnosti, vždy se vrhá do boje a inspiruje spoluhráče. Vidím v něm hráče, který nám může dodat stabilitu a sjednotit naši hru jak v obraně, tak v útoku. Alex se může okamžitě zapojit a hned od začátku mít zásadní vliv,“ uvedl šestačtyřicetiletý Dán.

Očekávání od nové akvizice netají ani sportovní ředitel Kristjaan Speakman. „Je to typově jiný fotbalista než naši současní hráči a je zároveň schopen hrát na několika pozicích v týmu. Díky tomu je pro nás důležitou posilou. Přirozeně na sebe vezme i roli lídra a hlavně má obrovskou chuť stát se součástí našeho klubu.“

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Inter Turku vs. FK SarajevoFotbal - - 16. 7. 2026:Inter Turku vs. FK Sarajevo //www.idnes.cz/sport
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FC Charkov vs. Hradec KrálovéFotbal - - 16. 7. 2026:FC Charkov vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
16. 7. 17:30
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  • 3.41
  • 1.82
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