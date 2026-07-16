Král zamířil do Dánska. FC Kodaň sleduju už řadu let, podotkl český záložník

Král má za sebou vedle Unionu, kde mu po minulé sezoně vypršela smlouva, i působení ve Spartaku Moskva, West Hamu, Schalke a Espaňolu Barcelona. V Česku hrál za Teplice a Slavii, s níž vybojoval dva tituly a jeden domácí pohár. V národním týmu si připsal 48 startů. Na nynějším mistrovství světa se nepředstavil, naposledy reprezentoval loni.
Kodaň se v minulé sezoně představila v hlavní fázi Ligy mistrů, v domácí soutěži ale skončila ve skupině o záchranu. Přesto má šanci na podzimní start v pohárové Evropě, příští týden začne 2. předkolo Konferenční ligy proti Žytomyru.
„Jsem hrdý na to, že se připojuji k FC Kodaň, klubu, který samozřejmě sleduji už řadu let a který vždy zanechává stopu v evropském fotbale. Klub má za sebou náročnou sezonu, ale o to větší mám motivaci, abych přispěl k jeho návratu mezi elitu,“ řekl Král.
„Vím, že v Kodani jsou vysoká očekávání, a to mě láká. Vždycky podávám nejlepší výkony, když je v sázce něco důležitého, a udělám vše pro to, abych tým pozvedl. Těším se, až v Superlize dokážu, co umím. Mým snem je hrát Ligu mistrů,“ prohlásil Král, který s novým mužstvem bude poprvé trénovat v pátek.
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Kodaň vede trenér Bo Svensson, jenž se s Králem krátce sešel i v Unionu. „Těším se na spolupráci s Alexem. Má silné vůdčí schopnosti, vždy se vrhá do boje a inspiruje spoluhráče. Vidím v něm hráče, který nám může dodat stabilitu a sjednotit naši hru jak v obraně, tak v útoku. Alex se může okamžitě zapojit a hned od začátku mít zásadní vliv,“ uvedl šestačtyřicetiletý Dán.
Očekávání od nové akvizice netají ani sportovní ředitel Kristjaan Speakman. „Je to typově jiný fotbalista než naši současní hráči a je zároveň schopen hrát na několika pozicích v týmu. Díky tomu je pro nás důležitou posilou. Přirozeně na sebe vezme i roli lídra a hlavně má obrovskou chuť stát se součástí našeho klubu.“