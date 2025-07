Fotbal zvažuje revoluci v pravidlech. Zmizí po penaltách dorážky? A jak posílí VAR?

„Penalta je přece sama o sobě obrovská výhoda pro útočící tým. Zároveň by se předešlo opakovaným problémům s vběhnutím hráčů do šestnáctky,“ předkládá argumenty jedné strany server The Times.

O uvažovaných změnách ve fotbalových pravidlech informují i další zahraniční média. A kromě penalt by se novinky měly dotknout také rozšíření kompetencí pro videorozhodčí:

VAR by měl mít nově možnost řešit druhé žluté karty, což mu současný protokol neumožňuje,

společně s tím by mohl kontrolovat také rohové kopy a opravovat hlavního rozhodčího, pokud je zrovna (ne)nařídí chybně.

Je to dobrý nápad?

Aktuálně platí, že VAR zkoumá každý gól, řeší pokutové kopy, přímé červené karty a poradit může hlavnímu ještě v případě, že si při udělení karet jednotlivé hříšníky splete.

Rozšířením pravomocí by se fotbal přiblížil k ragby, kde se u videa řeší veškeré přestupky, které hlavní sudí na hřišti přehlédnou.

Líbí se vám navrhované pravidlové změny? celkem hlasů: 190 Ano, líbí se mi obě 66 %(126 hlasů) Líbí se mi rozšíření kompetencí pro VAR 5 %(10 hlasů) Líbí se mi úprava při penaltách 18 %(35 hlasů) Nelíbí se mi 8 %(16 hlasů) Nevím 2 %(3 hlasy)

„Podpora toho, aby měl VAR šanci intervenovat u faktických rozhodnutí, jako jsou rohové kopy, je uvnitř fotbalového prostředí poměrně značná,“ vysvětluje insider Martyn Ziegler z britských Timesů.

Rozdílné názory tak panují spíš na dodatečné posuzování druhých žlutých karet, neboť jde v drtivé většině případů o subjektivní verdikt.

„Může zásadním způsobem ovlivnit průběh zápasu, proto by měl mít VAR i tady možnost případné omyly napravit,“ myslí si ti, kdo za návrh horují.

Pravidlová komise IFAB, která musí veškeré úpravy v regulích prověřit a následně schválit, se při rozšiřování pravomocí VAR nejvíc obává časových prodlev.

Od roku 2017, kdy video do fotbalu postupně proniklo, by šlo – kromě technologických novinek, jako je kalibrovaná či poloautomatizovaná ofsajdová čára – o první výraznější úpravu v jeho fungování. Podobné návrhy prý na půdě IFAB padaly už před dvěma lety, ale tenkrát ještě vůle ke změnám scházela.

Jak se mění fotbalová pravidla? Pravidlovou komisi IFAB tvoří britské fotbalové asociace, které mají celkem čtyři hlasy. Další čtyři hlasy mají zástupci FIFA. Jakákoli změna musí být schválena minimálně šesti z celkových osmi hlasů.

Teď by to mělo být jiné.

IFAB může rozšíření kompetencí pro VAR schválit zkraje příštího roku, aby platilo už při mistrovství světa. A klidně se může stát, že vedle toho projde i radikální změna při zahrávání penalt.

Experti ji budou chtít vidět v praxi.

Podobně se letos na jaře v anglických či italských juniorských soutěžích testovalo pravidlo pro brankáře, kteří nově nesmí držet balon v rukavicích víc jak osm vteřin, jinak soupeři darují roh.

V praxi se pravidlo poprvé uplatňovalo na Euru do 21 let a následně také mistrovství světa klubů, nyní vstoupí do všech ligových soutěží včetně té české. „Už se nedočkáme zdržování brankáře tím způsobem, že chytí míč, a my všichni budeme čekat, co se bude dít,“ vysvětloval prvoligový sudí Jan Všetečka.

Ale kdyby do roka prošla i revoluční změna u penalt, pro fotbal by to byl pocitově mnohem větší krok.

Vzpomínáte třeba na legendární finále Ligy mistrů z roku 2005, ve kterém Xabi Alonso proti Didovi, záložník Liverpoolu proti brankáři AC Milán, uspěl při penaltě až na druhý pokus? Taky Harry Kane mnohem později – v semifinále Eura 2021 – rozhodl duel Anglie s Dánskem z penaltové dorážky.

Nic podobného by se neopakovalo.

Po zákroku brankáře by následoval odkop od brány.

Ubylo by gólů a z penalt ve fotbalovém zápase by se stalo něco podobného, jako je hokejové trestné střílení, při němž vyklidí kluziště všichni hráči kromě střelce a brankáře. Umíte si to představit?