Monako, Fenerbahce i Villarreal na sestup. Proč ambiciózní kluby živoří?

Na papíře nevypadá sestava vůbec špatně. V brance chorvatský penaltový hrdina Danijel Subašič, před ním třeba další hvězda světového šampionátu Aleksandr Golovin, šikovní belgičtí záložníci Nacer Chadli a Youri Tielemans, vpředu ostřílený Falcao.

Jenže realita je jiná. Gólman Subašič je téměř celou sezonu zraněný a v lize odchytal jediné utkání. Zdravotní problémy nepouštějí do hry ani Stefana Jovetiče, zmiňovaného Chadliho nebo Almamy Tourého. V prosinci čítala marodka Monaka dokonce čtrnáct fotbalistů.

To už bylo v době, kdy trenérem klubu z monackého knížectví nebyl Leonardo Jardim. Portugalec, jenž mužstvo dovedl v roce 2017 k titulu, dostal padáka po devíti ligových zápasech, ve kterých celek získal jen šest bodů.

A náhrada? Thierry Henry. Legendární útočník, který právě v Monaku zahájil svou aktivní kariéru na nejvyšší úrovni. Ani on ale zatím klub z trápení nevyvedl.

Monako je po 21 kolech s 15 body předposlední, horší už je pouze Guingamp, který nastřádal o bod méně. Pro tým kontroverzního ruského majitele Dmitrije Rybolovleva, jenž se navíc musí bránit obviněním v souvislosti s finančními podvody, je situace stále řešitelná, místo bojů o pohárové příčky to však přinejlepším vypadá na střed tabulky, pokud se slabé výkony zlepší.

Lepší to nebylo ani v Lize mistrů. Monako získalo ve skupinové fázi jediný bod ze šesti duelů, vstřelilo jen dva góly a na jaře si už evropské poháry nezahraje.

Pomoci by měla nejnovější posila, kterou je španělský záložník Cesc Fábregas. Někdejší hráč Arsenalu či Barcelony přichází do Monaka z Chelsea zhruba za 10 milionů liber. „Je to pro mě nová výzva. Už nějakou dobu jsem o odchodu přemýšlel, vůbec nemám strach,“ prohlásil.

Dalším přestupovým cílem, kterého by vedení rádo v probíhajícím transferovém oknu z anglického klubu přivedlo, je belgický útočník Michy Batshuayi, jehož má aktuálně zapůjčeného Valencie. Chelsea však preferuje trvalý přestup, zatímco Monako by raději jen hostování.

Za trest domů autobusem

Monacký klub není v evropských ligách jediným, který hraje hluboko pod své možnosti. Ve Španělsku se nachází v zóně sestupu Villarreal, na předposlední příčce v Turecku je Fenerbahce. Devatenáctinásobný šampion domácí soutěže z Istanbulu čeká na titul od roku 2015, pokaždé se ale od té doby umístil v elitní trojce.



Nešťastná vzpomínka Villarrealu Ve španělské La Lize patří fotbalistům Villarrealu aktuálně devatenáctá příčka. Podobnou krizi zažili už v sezoně 2011/2012. Tenkrát z toho byl nakonec sestup, hned v následující sezoně se ale mužstvo do nejvyšší soutěže opět vrátilo.

Až teď si musí zvykat na jiná - mnohem nižší - patra tabulky. Podobně jako v případě Monaka vypadá tým silně. Martin Škrtel, Andre Ayew, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado... Jenže to nefunguje.

„Kdybychom si měli před sezonou představit nejhorší možný scénář, byl by to přesně ten současný,“ řekl klubový prezident Ali Koc.

Mužstvo je převážně tvořeno ze starších zahraničních hráčů. Z tureckých fotbalistů se pravidelněji objevují v základní sestavě jen Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldirim a gólman Harun Tekin.

Trenéra měnilo Fenerbahce v říjnu, kdy byl vyhozen bývalý nizozemský reprezentant Phillip Cocu. Místo něj přišel Ersun Yanal, který už mužstvo v minulosti vedl.

Zlepšení nepřišlo. Po prosincové prohře 0:3 na hřišti Akhisarsporu údajně zrušil prezident Koc fotbalistům plánovaný let domů a nechal je za trest cestovat pět hodin autobusem.

Fenerbahce má všemožné problémy, od evropské fotbalové asociace mu navíc hrozí postih za porušení finančního fair play. Pokud by však skutečně z nejvyšší soutěže sestoupilo, jednalo by se o ohromné překvapení.